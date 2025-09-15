"Hart aber fair" Scharfe Kritik am Kurs von Kanzler Merz – "Das ist der falsche Weg"
Bei "Hart aber fair"-Sendung gab es eine Debatte über die NRW-Wahl und den Sozialstaat – mit scharfer Kritik an Kanzler Merz.
Im Zentrum der ersten "Hart aber fair"-Sendung nach der Sommerpause stand die Frage, ob sich Deutschland seinen Sozialstaat noch leisten kann – oder ob diese Behauptung, wie SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sagte, schlicht "Bullshit" ist.
Während CDU-Kanzleramtsminister Thorsten Frei die Linie von Parteichef Merz verteidigte und Einsparungen beim Bürgergeld forderte, warnten Vertreterinnen von Grünen, SPD und Paritätischem Wohlfahrtsverband vor einem gesellschaftlichen Rückschritt.
Die Gäste:
- Thorsten Frei – Chef des Bundeskanzleramtes (CDU)
- Matthias Miersch – Vorsitzender der Bundestagsfraktion (SPD)
- Ricarda Lang – Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivorsitzende (Grüne)
- Stella Pazzi – Geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker Software
- Unternehmens "Moltomedia"
Katja Kipping – Geschäftsführerin "Der Paritätische" und frühere Linken-Parteivorsitzende
- Marcus Weichert – Geschäftsführer Jobcenter Dortmund
Dabei gingen die Positionen weit auseinander: Während CDU-Kanzleramtsminister Thorsten Frei die Linie von Kanzler Merz verteidigte und Kürzungen beim Bürgergeld forderte, sprach sich SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch für Reformen aus, warnte aber vor einer "pauschalen Leistungsaussetzung". Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisierte den geplanten Vermittlungsvorrang als "Qualifizierungsverbot", und Katja Kipping, frühere Linken-Vorsitzende und heutige Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, warf der Regierung vor, bei den Ärmsten zu sparen.
Lang über AfD: "Kaninchen-vor-der-Schlange-Modus"
Ausgangspunkt der Diskussion war das Ergebnis der jüngsten Landtagswahl in NRW, bei der die AfD ihr Ergebnis verdreifachen konnte. Die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang warnte: "Das kann kein irgendwie Entwarnungssignal sein", so Lang, die aber auch erklärte, die befürchtete und oft heraufbeschworene blaue Welle sei ausgeblieben. "Ich glaube, dass diese Angst, die wir manchmal haben, der Fatalismus, den wir manchmal haben, was total Lähmendes hat." Statt Panikreaktionen brauche es einen klaren Kopf "Raus aus diesem Kaninchen-vor-der-Schlange-Modus."
Auch Matthias Miersch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, wertete das Wahlergebnis als deutliches Warnsignal: "Das ist etwas, was nicht nur alarmieren muss, sondern was natürlich uns alle aufrufen muss, bessere Politik zu machen." Er berichtete von Gesprächen im nordrhein-westfälischen Wahlkampf, in denen die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger klar gewesen sei: "Reißt euch zusammen und handelt jetzt endlich."
Frei: "Keine schlechte Performance"
Thorsten Frei, dessen Partei bei der Wahl den ersten Platz belegte, wies den Vorwurf zurück, die AfD-Erfolge seien ein Resultat schlechter Regierungsarbeit: "Nein, wir haben keine schlechte Performance." Viele Gesetze der Bundesregierung hätten im Sommer ihren Weg ins Parlament gefunden, deren Wirkung müsse sich erst noch entfalten. "In der letzten Woche waren wir dort, und natürlich müssen die dann erst mal ihre Wirkung entfalten." Außerdem verwies er auf die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen: "Wir haben sehr starke Kandidatinnen und Kandidaten […] gehabt, eine überzeugende Programmatik." Das Ergebnis dort sei auch ein Signal für die Unionspolitik: "Denn anders kann man dieses Ergebnis eigentlich nicht deuten."
Wie tief die Brüche zwischen den Parteien verlaufen, zeigte die Debatte über den Sozialstaat. Grünen-Chefin Ricarda Lang ging dabei hart mit Friedrich Merz ins Gericht.
"So ein Satz wie 'Wir können uns dieses System, also diesen Sozialstaat, nicht mehr leisten', das ist keine Differenzierung, kein Reformvorschlag. Das stellt den Sozialstaat als Ganzes infrage", erklärte Lang.
Für sie liegen die wahren Probleme an anderer Stelle: "Können wir es uns leisten, dass auf riesige Erbschaften in diesem Land teilweise kein Cent Steuer gezahlt wird? Können wir es uns leisten, dass jeder zweite Erwachsene in Deutschland nicht einmal einen Notgroschen von 2.000 Euro besitzt? Oder dass 15 Prozent der Frauen gern mehr arbeiten würden, es aber nicht können, weil sie keinen Kitaplatz finden?"
Kipping: "Das ist der falsche Weg"
Auch Katja Kipping, frühere Linken-Vorsitzende und heutige Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, äußerte sich besorgt über die geplanten Kürzungen:
"Ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt den Bundeskanzler höre, dass das Ganze eigentlich nur eine Aufgabe hat: dass Geld eingespart werden soll – und zwar bei den Ärmsten der Armen. Das wäre wirklich der falsche Weg. Davor warne ich vehement."
Kipping stützte ihre Kritik auf konkrete Zahlen zur Einkommensentwicklung ärmerer Haushalte:
"Wir haben uns angeschaut: Was hatte im Durchschnitt ein armer Haushalt zur Verfügung im Jahr 2020? Das waren 981 Euro. Vier Jahre später, 2024, wenn man das inflationsbereinigt nimmt, hat ein armer Haushalt im Schnitt 921 Euro zur Verfügung. Also von 981 zu 921, kaufkraftbereinigt. Das heißt: Die Armut wird schärfer. Arme können sich immer weniger leisten von dem Geld, das sie haben. Sie werden immer ärmer."
Gerade in so einer Situation auch nur darüber nachzudenken, "dort noch irgendwas rauszuquetschen", schaffe soziale Verunsicherung, so Kipping. "Und wir wissen doch: Je größer die soziale Verunsicherung, desto leichter hat es demokratiefeindliche Propaganda."
Miersch: Debatten sind verkürzt
SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch bemühte sich in der Debatte um eine vermittelnde Linie – und plädierte für mehr Differenzierung, gerade bei der Frage, wie Reformen finanziert werden sollen: "Diese Debatten, finde ich, sind immer verkürzt. Denn wenn wir über die Ausgaben reden, müssen wir auch über die Einnahmen reden – und über ein Thema wird überhaupt nicht geredet: Steuerehrlichkeit und Steuerhinterziehung."
"Wir haben den Umstand, dass wir in diesem Jahr immer wieder Milliarden verlieren. Wir bräuchten diese Debatte überhaupt nicht zu führen, wenn wir da richtig mal rangehen würden."
Er stellte klar: Der Sozialstaat sei nicht nur eine historische Errungenschaft, sondern Garant für sozialen Frieden. "Wir wollen, dass sich auch weiterhin jemand, der krank oder arbeitslos ist, auf diesen Staat verlassen kann." Die immer wieder geführte Diskussion über Missbrauch sei oft irreführend: "Wir haben zum Beispiel den Umstand, dass viele Menschen nicht arbeiten können – beispielsweise aufgrund mangelnder Qualifikation, oder weil es nicht ausreichende Betreuungseinrichtungen gibt."
CDU-Kanzleramtsminister Thorsten Frei verteidigte die geplanten Einsparungen mit Blick auf die Gesamtbelastung des Bundeshaushalts. Allein die Ausgaben für das Bürgergeld bezifferte er auf rund 50 Milliarden Euro – das entspreche etwa zehn Prozent des Haushaltsvolumens.
"Wenn wir die Situation haben, dass auf der einen Seite die Wirtschaft schrumpft und die Steuereinnahmen perspektivisch zurückgehen, dann müssen wir natürlich auch bei den konsumtiven Ausgaben entsprechend schauen, wie die Dinge sich entwickeln können", so Frei.
Zudem verwies er auf die demografische Entwicklung: "Gerechtigkeit heißt für mich, dass wir diejenigen unterstützen, die diese Unterstützung durch die Gesellschaft brauchen, dass wir von denen, die leistungsfähig sind, diese Leistungskraft auch abfordern – und dass wir die Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen nicht vergessen. Was hinterlassen wir ihnen? Das darf nicht nur ein Berg voller Schulden sein."
Weichert: "Erzieherischer Effekt"
Markus Weichert, Geschäftsführer des Jobcenters Dortmund, machte sich für eine differenzierte Sicht auf den Umgang mit Bürgergeldempfängern stark. Die öffentliche Debatte über Missbrauch hält er für überzogen: "Es mag diese Fälle geben – aber sie sind verschwindend gering. Und trotzdem bringen sie 98 Prozent der Leistungsbeziehenden in Misskredit. Das ist erstens nicht fair – und zweitens auch nicht hilfreich."
Weichert betonte, dass Sanktionen im besten Fall einen "erzieherischen Effekt" haben sollten, um wieder zur Zusammenarbeit zu motivieren – nicht zur Stigmatisierung führen dürften.
"Es hat ja keiner Spaß daran, regelmäßig zum Jobcenter zu kommen, Kontoauszüge vorzulegen und zu erklären, was man tut oder nicht tut. Unser Ziel ist es, Menschen ein selbstbestimmtes und damit auch selbstfinanziertes Leben zu ermöglichen."
Auch Unternehmerin Stella Pazzy äußerte sich mit deutlicher Ernüchterung über die politische Debatte und kritisierte, dass trotz aller Sonderhaushalte und Rekordeinnahmen konkrete Lösungen ausblieben: "Eine richtige Veränderung ist nicht in Sicht. Ich sage mal: Die Diskussion, die Sie hier führen, die ist ja schön und gut – aber am Ende des Tages frage ich mich: Wir wollen jetzt noch mehr Geld einsammeln? Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Wir haben gerade ein Sondervermögen beschlossen. Es geht doch gar nicht darum, dass wir noch mehr Geld einnehmen – sondern darum, was wir damit machen."
Die entscheidende Frage sei, so Pazzy weiter: "Wie packen wir denn die Probleme an? Wie bringen wir die PS auf die Straße? Das ist das, was mich beschäftigt – und was auch meine Mitarbeiter beschäftigt."
- TV-Sendung "Hart aber fair", ARD 15.9.2025