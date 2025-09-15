Für sie liegen die wahren Probleme an anderer Stelle: "Können wir es uns leisten, dass auf riesige Erbschaften in diesem Land teilweise kein Cent Steuer gezahlt wird? Können wir es uns leisten, dass jeder zweite Erwachsene in Deutschland nicht einmal einen Notgroschen von 2.000 Euro besitzt? Oder dass 15 Prozent der Frauen gern mehr arbeiten würden, es aber nicht können, weil sie keinen Kitaplatz finden?"

Kipping: "Das ist der falsche Weg"

Auch Katja Kipping, frühere Linken-Vorsitzende und heutige Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, äußerte sich besorgt über die geplanten Kürzungen:

"Ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt den Bundeskanzler höre, dass das Ganze eigentlich nur eine Aufgabe hat: dass Geld eingespart werden soll – und zwar bei den Ärmsten der Armen. Das wäre wirklich der falsche Weg. Davor warne ich vehement."

Kipping stützte ihre Kritik auf konkrete Zahlen zur Einkommensentwicklung ärmerer Haushalte:

"Wir haben uns angeschaut: Was hatte im Durchschnitt ein armer Haushalt zur Verfügung im Jahr 2020? Das waren 981 Euro. Vier Jahre später, 2024, wenn man das inflationsbereinigt nimmt, hat ein armer Haushalt im Schnitt 921 Euro zur Verfügung. Also von 981 zu 921, kaufkraftbereinigt. Das heißt: Die Armut wird schärfer. Arme können sich immer weniger leisten von dem Geld, das sie haben. Sie werden immer ärmer."

Gerade in so einer Situation auch nur darüber nachzudenken, "dort noch irgendwas rauszuquetschen", schaffe soziale Verunsicherung, so Kipping. "Und wir wissen doch: Je größer die soziale Verunsicherung, desto leichter hat es demokratiefeindliche Propaganda."

Miersch: Debatten sind verkürzt

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch bemühte sich in der Debatte um eine vermittelnde Linie – und plädierte für mehr Differenzierung, gerade bei der Frage, wie Reformen finanziert werden sollen: "Diese Debatten, finde ich, sind immer verkürzt. Denn wenn wir über die Ausgaben reden, müssen wir auch über die Einnahmen reden – und über ein Thema wird überhaupt nicht geredet: Steuerehrlichkeit und Steuerhinterziehung."

"Wir haben den Umstand, dass wir in diesem Jahr immer wieder Milliarden verlieren. Wir bräuchten diese Debatte überhaupt nicht zu führen, wenn wir da richtig mal rangehen würden."

Er stellte klar: Der Sozialstaat sei nicht nur eine historische Errungenschaft, sondern Garant für sozialen Frieden. "Wir wollen, dass sich auch weiterhin jemand, der krank oder arbeitslos ist, auf diesen Staat verlassen kann." Die immer wieder geführte Diskussion über Missbrauch sei oft irreführend: "Wir haben zum Beispiel den Umstand, dass viele Menschen nicht arbeiten können – beispielsweise aufgrund mangelnder Qualifikation, oder weil es nicht ausreichende Betreuungseinrichtungen gibt."

CDU-Kanzleramtsminister Thorsten Frei verteidigte die geplanten Einsparungen mit Blick auf die Gesamtbelastung des Bundeshaushalts. Allein die Ausgaben für das Bürgergeld bezifferte er auf rund 50 Milliarden Euro – das entspreche etwa zehn Prozent des Haushaltsvolumens.