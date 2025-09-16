t-online - Nachrichten für Deutschland
Razzia gegen mutmaßlich rechtsradikale Gruppe in drei Bundesländern

Rechtsradikale Gruppe?
Terror-Ermittler durchsuchen Objekte in drei Bundesländern

Von dpa, sic
Aktualisiert am 16.09.2025 - 11:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Polizist in Uniform: Ermittler gehen gegen eine mutmaßlich rechtsradikale bewaffnete Gruppe vor. (Quelle: IMAGO/Oliver Zimmermann/imago-images-bilder)
In drei Bundesländern haben Ermittler mehrere Objekte durchsucht. Der Einsatz richtet sich gegen eine mutmaßlich rechtsradikale bewaffnete Gruppe.

Terror-Ermittler sind gegen acht Beschuldigte wegen der Bildung einer mutmaßlich rechtsradikalen bewaffneten Gruppe vorgegangen. In Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden 13 Objekte durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft Celle mitteilte.

Loading...

Beschuldigt werden demnach Personen im Alter zwischen 32 und 57 Jahren. Vier der Personen stehen neben dem Vorwurf der Bildung einer bewaffneten Gruppe im Verdacht, "unerlaubt Kriegswaffen und andere vollautomatische Schusswaffen zu besitzen", heißt es in der Mitteilung. Bei einem der Beschuldigten seien bereits im April eine Pistole und dazugehörige Munition beschlagnahmt worden.

Ermittler suchen bei Beschuldigten nach Waffen

"Ein maßgebliches Ziel der am heutigen Tage an aktuell 13 Objekten vorgenommenen Durchsuchungen ist, derartige Waffen aufzufinden und sicherzustellen sowie weitere Erkenntnisse zur Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere zu den Aktivitäten der Gruppierung und deren möglichem Fortbestand sowie gegebenenfalls geplanten gemeinsamen Aktionen zu erlangen", schreibt die Generalstaatsanwaltschaft Celle weiter. An den Razzien seien auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt.

Die Durchsuchungen finden in der Region Hannover, der Stadt und dem Landkreis Hildesheim (alle Niedersachsen) sowie im Landkreis Pforzheim (Baden-Württemberg) und im Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen) statt.

Grundlage sind gemeinsam geführte Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle mit dem LKA Niedersachsen. Zu etwaigen Ergebnissen machten die Behörden noch keine Angaben.

Verwendete Quellen
