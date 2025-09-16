Debatte über Reform CDU-Politiker kritisiert "Ausnutzen" der Erbschaftsteuer

Von Johannes Bebermeier 16.09.2025 - 13:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jens Spahn und Steffen Bilger: Schließt Schwarz-Rot bald Schlupflöcher bei der Erbschaftsteuer? (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Ist die Erbschaftsteuer ungerecht? Darüber wird in der Politik wieder einmal diskutiert. Auch die Union zeigt sich bereit, bestimmte Lücken zu schließen – unter einer Bedingung.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, hat sich offen dafür gezeigt, Schlupflöcher bei der Erbschaftsteuer zu schließen. "Die Sicherung des Bestandes eines Familienunternehmens ist wichtig, auch für die Arbeitsplätze", sagte Bilger am Dienstag vor Journalisten. "Aber es darf nicht so sein, dass es ein Ausnutzen dieser Möglichkeit gibt."

Bilger verknüpfte mögliche Veränderungen mit einer anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Erbschaftsteuer. "Wir erwarten in den nächsten Monaten eine Entscheidung, bei der wir sehr gespannt sind, was die uns alles aufgeben wird." Die Entscheidung werde für den Herbst oder den Anfang des nächsten Jahres erwartet.

Das Bundesverfassungsgericht müsse entscheiden, ob die Regelungen so den Vorgaben aus dem Grundgesetz entsprächen, sagte Bilger. "Da werden wir abwarten, wie das Urteil aussieht, und unsere Lehren draus ziehen." Er betonte: "Ansonsten haben wir kein Interesse an einer Debatte über Vermögensteuer oder andere Steuererhöhungen."

Schlupflöcher für Vermögende

Besonders Schlupflöcher für Erben sehr großer Vermögen stehen immer wieder in der Kritik, etwa durch das Ausnutzen der "Verschonungsbedarfsprüfung" (Lesen Sie hier, wie das funktioniert). Der Unionsfraktionschef Jens Spahn hatte zuletzt die Debatte über die Erbschaftsteuer wiederbelebt, indem er in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" eine ungerechte Vermögensverteilung kritisiert hatte. "Wer schon hatte, hat immer mehr", sagte Spahn. "Es ist ein Problem, die Vermögensverteilung."

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), CDU-Europapolitiker Dennis Radtke, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" anschließend: "Bei der Erbschaftsteuer werden jedes Jahr Milliardenbeträge verschenkt, weil es Ausnahmetatbestände gibt, die Sie den Normalverdienern nicht mehr erklären können. Deshalb sollten wir nicht die Sätze ändern, wohl aber ungerechtfertigte Ausnahmen streichen."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will das Steuerrecht für Unternehmen lieber ganz reformieren. Er sei persönlich schon immer der Meinung gewesen, dass man ein eigenes Unternehmenssteuerrecht brauche, sagte Linnemann am Montag im ZDF. In Deutschland müssten 75 Prozent der Unternehmer Einkommensteuer zahlen.

Gäbe es ein eigenes Unternehmenssteuerrecht, habe man im privaten Bereich "mehr Spielräume, mehr Flexibilität, etwas zu machen", sagte Linnemann. "Das Problem ist im Moment: Wenn wir an die Erbschaftsteuer rangehen, trifft es sofort die Familienunternehmen in Deutschland und die darf es als Letztes treffen."

