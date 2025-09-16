Debatte über Reform CDU-Politiker kritisiert "Ausnutzen" der Erbschaftsteuer
Ist die Erbschaftsteuer ungerecht? Darüber wird in der Politik wieder einmal diskutiert. Auch die Union zeigt sich bereit, bestimmte Lücken zu schließen – unter einer Bedingung.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, hat sich offen dafür gezeigt, Schlupflöcher bei der Erbschaftsteuer zu schließen. "Die Sicherung des Bestandes eines Familienunternehmens ist wichtig, auch für die Arbeitsplätze", sagte Bilger am Dienstag vor Journalisten. "Aber es darf nicht so sein, dass es ein Ausnutzen dieser Möglichkeit gibt."
Bilger verknüpfte mögliche Veränderungen mit einer anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Erbschaftsteuer. "Wir erwarten in den nächsten Monaten eine Entscheidung, bei der wir sehr gespannt sind, was die uns alles aufgeben wird." Die Entscheidung werde für den Herbst oder den Anfang des nächsten Jahres erwartet.
Das Bundesverfassungsgericht müsse entscheiden, ob die Regelungen so den Vorgaben aus dem Grundgesetz entsprächen, sagte Bilger. "Da werden wir abwarten, wie das Urteil aussieht, und unsere Lehren draus ziehen." Er betonte: "Ansonsten haben wir kein Interesse an einer Debatte über Vermögensteuer oder andere Steuererhöhungen."
Schlupflöcher für Vermögende
Besonders Schlupflöcher für Erben sehr großer Vermögen stehen immer wieder in der Kritik, etwa durch das Ausnutzen der "Verschonungsbedarfsprüfung" (Lesen Sie hier, wie das funktioniert). Der Unionsfraktionschef Jens Spahn hatte zuletzt die Debatte über die Erbschaftsteuer wiederbelebt, indem er in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" eine ungerechte Vermögensverteilung kritisiert hatte. "Wer schon hatte, hat immer mehr", sagte Spahn. "Es ist ein Problem, die Vermögensverteilung."
Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), CDU-Europapolitiker Dennis Radtke, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" anschließend: "Bei der Erbschaftsteuer werden jedes Jahr Milliardenbeträge verschenkt, weil es Ausnahmetatbestände gibt, die Sie den Normalverdienern nicht mehr erklären können. Deshalb sollten wir nicht die Sätze ändern, wohl aber ungerechtfertigte Ausnahmen streichen."
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will das Steuerrecht für Unternehmen lieber ganz reformieren. Er sei persönlich schon immer der Meinung gewesen, dass man ein eigenes Unternehmenssteuerrecht brauche, sagte Linnemann am Montag im ZDF. In Deutschland müssten 75 Prozent der Unternehmer Einkommensteuer zahlen.
Gäbe es ein eigenes Unternehmenssteuerrecht, habe man im privaten Bereich "mehr Spielräume, mehr Flexibilität, etwas zu machen", sagte Linnemann. "Das Problem ist im Moment: Wenn wir an die Erbschaftsteuer rangehen, trifft es sofort die Familienunternehmen in Deutschland und die darf es als Letztes treffen."
SPD dringt auf zügige Gespräche
Der Koalitionspartner SPD hat die Debatte sogleich aufgegriffen, mancher dringt auf zügige Verhandlungen. Sie sei "optimistisch, dass wir das Thema konstruktiv gelöst bekommen", sagte SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir wollen die Erbschaftsteuer reformieren, dabei zielen wir auf sehr große Erbschaften."
Ziel müsse es sein, dass die "extrem Reichen in unserer Gesellschaft mehr Verantwortung für unser Allgemeinwohl übernehmen", sagte Esdar. "Es ist unfair, wenn heute auf kleine Erbschaften ein höherer Anteil von Steuern gezahlt werden muss, während nur ein geringfügiger Teil von Milliarden-Erbschaften in Deutschland überhaupt steuerpflichtig ist."
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf schlug gleich einen Systemwechsel vor. "Ich bin für einen Lebensfreibetrag bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Es würde dann eine bestimmte Summe X geben, die ein Mensch in seinem Leben erben oder geschenkt bekommen kann, ohne Steuern zu zahlen. Alles darüber hinaus wird konsequent besteuert", sagte Klüssendorf dem "Tagesspiegel".
Derzeit könne ein Elternteil alle zehn Jahre 400.000 Euro steuerfrei an ein Kind verschenken, sagte Klüssendorf. Superreiche würden damit systematisch beginnen, wenn ihre Kinder noch sehr klein seien, so kämen im Laufe eines Lebens riesige Summen zusammen, die steuerfrei übertragen würden. "Das ist unfair und gehört beendet."
Zur Frage nach der Größenordnung eines möglichen Lebensfreibetrags sagte Klüssendorf, mittlere und kleine Erbschaften müssten geschützt bleiben. "Aber wir müssen endlich an die Multimillionen- und Milliarden-Erbschaften ran." Unterm Strich soll die Reform seinen Vorstellungen nach einen zweistelligen Milliardenbetrag einbringen.
- Pressegespräch von Steffen Bilger (CDU) am 16. September 2025
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, Reuters, dpa