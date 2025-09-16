Finale Beratung im Bundestag Rente, Krankenkasse, Bürgergeld – Das ist der Haushalt 2025

16.09.2025

Die Ampel konnte sich nicht auf einen Entwurf verständigen. Jetzt kommt der Haushalt für 2025 endlich in den Bundestag. Die wichtigsten Daten und Fakten.

Der Bundestag stimmt in dieser Woche endgültig über das Budget der Ministerien für das laufende Jahr ab. Dabei sind zwei Drittel des Jahres schon vergangen. Doch die Ampel konnte sich im Vorjahr nicht auf einen Etat einigen. So muss Schwarz-Rot an.

Es ist der erste Haushalt der schwarz-roten Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Die Opposition beklagt, dass trotz gewaltiger Schulden wenig für die Bevölkerung drinsteckt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sieht das anders. Doch mit größerer Sorge blicken Union und SPD längst weiter, allein für die Jahre 2027 bis 2029 fehlen 172 Milliarden Euro. Und das ist nicht die einzige Besonderheit.

Die wichtigsten Eckdaten des Bundeshaushalts auf einen Blick.

Der Haushalt, an dem die Ampel zerbrach

Im vergangenen Herbst scheiterte die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP letztlich an der Aufstellung des Haushalts für 2025. Es ging um eine Lücke von drei Milliarden Euro, die der damalige Kanzler Olaf Scholz durch Kredite schließen wollte. Der damalige Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner lehnte das rigoros ab. Letzten Endes wurde er von Scholz entlassen.

Nach der vorgezogenen Bundestagswahl räumten Union und SPD diesen potenziellen Streitpunkt direkt aus: Sie schafften durch Ausnahmen von der Schuldenbremse enorme Kreditspielräume für Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben.

Sonderfall: Ein Budget für drei Monate

Normalerweise wird ein Haushalt vor Jahresbeginn beschlossen. Das hat wegen des Ampel-Bruchs diesmal nicht geklappt. Seit Jahresbeginn wirtschaften die Ministerien deshalb mit einer vorläufigen Haushaltsführung: Sie können ihren Laden damit am Laufen halten, doch große Spielräume haben sie nicht.