Das war offenbar der Auslöser, weshalb der Militärische Abschirmdienst (MAD) der Bundeswehr auch andere Behörden eingebunden hatte. Im März 2022 war der MAD an das ermittelnde Landeskriminalamt Niedersachsen mit Informationen um die Gruppierung herangetreten. Die Ermittler konnten sich dabei offenbar auch Recherchen und eine Broschüre einer Antifa-Gruppe stützen, die das "Nordbund"-Netzwerk mit seinen Verbindungen aufzeigte. Dort waren auch die Fotos des damals aktiven Soldaten zu finden.

Verbindungen zum NSU

Im Zentrum der Gruppe stand damals der langjährige Neonazi Johannes K., der in den vergangenen Jahren zunächst als Betreiber oder Besitzer von Tattoostudios aktiv war, einen Armeebedarfsladen betrieben und Survivaltrainings angeboten hatte. K. spielte schon in den Ermittlungen gegen den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) eine Rolle, galt als ein Verbindungsmann des Umfelds der NSU-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

Aus den NSU-Ermittlungsakten geht hervor, dass Johannes K. im Jahr 2004 ein Treffen der rechtsextremen Szene in einer Gaststätte in Braunschweig organisiert hatte. Hier stellte der Verfassungsschutz auch das Auto von Maik E. fest, dem Bruder eines Angeklagten im NSU-Prozess, der den Mördern Unterschlupf gegeben hatte.

K. soll Zeitsoldat bei der Panzergrenadiertruppe gewesen sein. Gerüchten zufolge, die nie dementiert wurden, soll er sich auch in Südafrika im Sicherheitsbereich betätigt haben. Die "Warrior Survival School" (WSS), eine Art paramilitärische Gruppe, verkündete, dass er im November 2007 als aktiver Kämpfer oder "Trooper" für eine Reservistenkameradschaft aus besonders leistungsstarken Reservisten der Bundeswehr teilgenommen hatte, die gezielt für die Teilnahme an militärischen Wettkämpfen trainiert werden

Durchsuchungen an 13 Orten

Durchsucht wurde in Hildesheim, wo Johannes K. auch tätig war, im Raum Hannover, in einem Ort im Kreis Lippe unweit der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie im Landkreis Pforzheim. Dort lebte der abkommandierte Personenschützer. Zunächst war unklar, ob er der Bundeswehr noch immer angehört. Ein Großteil der Angehörigen des "Nordbunds" sind ehemalige Soldaten, zum Teil ebenfalls in früheren Elite-Verwendungen. Die Durchsuchungen 2022 hatten sich auch gegen einen Schießtrainer der Bundeswehr und einen Bundespolizisten gerichtet. Im April dieses Jahres hatte die Polizei bereits zur Gefahrenabwehr bei einem der Beschuldigten eine Pistole und Munition beschlagnahmt.

Am Dienstagmorgen durchsuchten die Beamten nun 13 Objekte in der Region Hannover, in Hildesheim und Umgebung, im Kreis Pforzheim und im Kreis Lippe. Wie die "Neue Deister-Zeitung" meldet, wurde auch im 1.200-Einwohner-Ort Altenhagen I durchsucht und zeitweise eine Bundesstraße gesperrt. In dem kleinen Dorf hatte es auch im Zuge der Ermittlungen um die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß eine Durchsuchung gegeben, allerdings in einem anderen Anwesen.