Umfrage: AfD verliert leicht, Merz stürzt ab, Union verharrt im Tief

Schwache Beliebtheitswerte
Merz stürzt in Umfrage ab

Von t-online, pri
16.09.2025 - 19:04 UhrLesedauer: 2 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-99-15846Vergrößern des Bildes
Kanzler Friedrich Merz (Archivbild): Das Auftreten ist forsch, die Zustimmungswerte mäßig. (Quelle: Christopher Neundorf/dpa)
Bundeskanzler Friedrich Merz kämpft weiter um die Gunst der Bevölkerung. In einer Umfrage sinken seine Zustimmungswerte jetzt auf ein historisches Tief.

Friedrich Merz' Auftreten stößt viele Menschen vor den Kopf. Auf die Ankündigung der israelischen Regierung, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen, reagierte der Kanzler mit einem teilweisen Export-Verbot für deutsche Waffen an Israel. Dagegen regte sich heftige Kritik - auch in den eigenen Reihen. Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus deutete Merz an, dass sich auch deutsche Truppen an der Sicherheitsgarantie für das von Wladimir Putin bedrohte Land beteiligen könnten. Auch hier gab's Unmut in der Union.

Die Stimmung ist verbesserungswürdig. Nicht allein in den eigenen Reihen. In einer Umfrage für den Senderverbund RTL/n-tv zeigten sich 68 Prozent der Befragten nicht zufrieden mit der Arbeit des Kanzlers – ein Punkt mehr als in der Vorwoche und der schlechteste Wert seit Merz Amtsantritt im Mai.

Pistorius bleibt beliebt

Auch im Ranking bei wem die Befragten das Land in guten Händen sehen, schneidet Merz nicht gut ab. Merz erzielt 35 Punkte von 100, einen weniger als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Schwächer schneiden nur SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (34), CSU-Innenminister Alexander Dobrindt (29) und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (28) ab. Am Ende liegt Unions-Fraktionschef Jens Spahn (18 Punkte), an der Spitze rangiert weiter Verteidigungsminister Boris Pistorius mit 59 Punkten.

imago images 0826918532Vergrößern des Bildes
Boris Pistorius genießt das Vertrauen der Bevölkerung. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago-images-bilder)

Die niedrigen Beliebtheitswerte des Spitzenpersonals der Schwarz-Roten Koalition schlagen sich auch in den Partei-Ergebnissen nieder.

AfD verliert einen Punkt

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union unverändert auf 25 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und kommt ebenfalls auf 25 Prozent. Die SPD verharrt auf 14 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen legt einen Punkt zu auf 12 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 11 Prozent. BSW (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) verfehlen den Einzug ins Parlament.

Die Koalition hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Erfolge wären nötig. Im kommenden Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt: Baden-Württemberg (8. März), Rheinland-Pfalz (22. März), Sachsen-Anhalt (6. September) sowie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 20. September). In allein fünf Ländern müssen die regierenden Parteien angesichts einer erstarkten AfD um ihre Wiederwahl fürchten.

