Gregor Gysi wettert bei "Maischberger" "Das geht mir richtig auf die Nerven"

Von Charlotte Zink Aktualisiert am 17.09.2025 - 11:45 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Gregor Gysi (Die Linke) zu Gast bei Maischberger: (Quelle: IMAGO/Uwe Koch/imago)

Gregor Gysi bringt bei Maischberger seine Sorge über die politische Weltlage zum Ausdruck. Der Linken-Politiker findet auch deutliche Worte über die Zustände im Bundestag.

Mindestens 19 russische Drohnen sind in der vergangenen Woche in den polnischen Luftraum eingedrungen. Was das für den Frieden in Europa bedeutet, hat Sandra Maischberger am Dienstag mit ihren Gästen diskutiert.

US-Präsident Donald Trump habe nach dem Drohnen-Vorfall im Nato-Luftraum von einem möglichen "Fehler" gesprochen, erinnerte Maischberger. "Glauben Sie das?", wollte sie vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei Gregor Gysi wissen.

Die Gäste

Alexander Schweitze r (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

r (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), ehemaliger Bundesverteidigungsminister

(CSU), ehemaliger Bundesverteidigungsminister Gregor Gysi , langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linken

, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linken Christian Rach , Spitzenkoch und TV-Moderator

, Spitzenkoch und TV-Moderator Iris Sayram , Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio

, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Ansgar Graw, Herausgeber von "The European"

Er verstehe von Militär nichts und wisse nicht, ob Drohnen aus Versehen "irgendwo landen können", antwortete der Linken-Politiker. Sollten die Drohnen von Russland geschickt worden sein, benötige Europa jedoch Trumps Einfluss. Denn: Der US-Präsident sei der Einzige, der Russlands Machthaber Wladimir Putin darauf hinweisen könne, dass eine Grenze überschritten worden sei.

Dass Putin wirklich die Nato angreifen wolle, glaube er aber nicht, so Gysi. Schließlich wisse der Kremlchef, dass das zu einem dritten Weltkrieg führe, der auch Russland "fast vollständig vernichten" würde. Was Putin stattdessen wolle, wisse er nicht, erklärte Gysi. Seine Mutmaßung: Russland will klarmachen, dass ehemalige Sowjetstaaten – abgesehen von Estland, Litauen und Lettland – in seine Zuständigkeit fallen sollen und nicht in die der Nato.

Zu Guttenberg warnt bei "Maischberger"

Anderer Meinung war Ex-Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. "Mir ist es kalt den Rücken heruntergelaufen", sagte der CSU-Mann mit Blick auf die Drohnen über Nato-Gebiet. Gysis Ausführung ergänzte er: Putin "will keine wehrhafte Nato angreifen", so zu Guttenberg.

Russland teste deswegen taktisch und sehr genau aus, wie uneinig und zögernd das Bündnis reagiere. Momentan präsentiere sich die Nato jedoch nicht als Einheit, was vor allem den USA geschuldet sei, so seine Einschätzung.

Zu Guttenberg nutzte die Gelegenheit auch für warnende Worte: Es sei falsch, sich nur auf den Drohnen-Vorfall zu fokussieren. Faktisch gebe es bereits seit Jahren eine wachsende Bedrohungslage, so der ehemalige Verteidigungsminister und ergänzte: "Wir verschließen nur munter die Augen." Als Beispiele nannte er "ständige Verletzungen des Luftraums", Cyberangriffe, Sabotageakte und Morde – auch auf deutschem Boden.

Sorge brachte zu Guttenberg am Dienstag auch zum Ausdruck im Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk. Der Schuss sei "ein Schuss ins Herz der Demokratie gewesen", erklärte der Trump-kritische CSU-Mann. Kirk habe sich offenen Diskussionen gestellt – ein inhärent demokratisches Vorgehen, so seine Analyse.