Gregor Gysi wettert bei "Maischberger" "Das geht mir richtig auf die Nerven"
Gregor Gysi bringt bei Maischberger seine Sorge über die politische Weltlage zum Ausdruck. Auch findet der Linken-Politiker deutliche Worte über die Zustände im Bundestag.
Mindestens 19 russische Drohnen sind in der vergangenen Woche in den polnischen Luftraum eingedrungen. Was das für den Frieden in Europa bedeutet, hat Sandra Maischberger am Dienstag mit ihren Gästen diskutiert.
US-Präsident Donald Trump habe nach dem Drohnen-Vorfall im Nato-Luftraum von einem möglichen "Fehler" gesprochen, erinnerte Maischberger. "Glauben Sie das?", wollte sie vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei Gregor Gysi wissen.
Die Gäste
- Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz
- Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), ehemaliger Bundesverteidigungsminister
- Gregor Gysi, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linkspartei
- Christian Rach, Spitzenkoch und TV-Moderator
- Iris Sayram, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio
- Ansgar Graw, Herausgeber von "The European"
Er verstehe von Militär nichts und wisse nicht, ob Drohnen aus Versehen "irgendwo landen können", antwortete der Linken-Politiker. Sollten die Drohnen von Russland geschickt worden sein, benötige Europa jedoch Trumps Einfluss. Denn: Der US-Präsident sei der Einzige, der Russlands Machthaber Wladimir Putin darauf hinweisen könne, dass eine Grenze überschritten worden sei.
Dass Putin wirklich die Nato angreifen wolle, glaube er aber nicht, so Gysi. Schließlich wisse der Kremlchef, dass das zu einem dritten Weltkrieg führe, der auch Russland "fast vollständig vernichten" würde. Was Putin stattdessen wolle, wisse er nicht, erklärte Gysi. Seine Mutmaßung: Russland will klarmachen, dass ehemalige Sowjetstaaten – abgesehen von Estland, Litauen und Lettland – in seine Zuständigkeit fallen sollen und nicht in die der Nato.
Zu Guttenberg warnt bei "Maischberger"
Anderer Meinung war Ex-Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. "Mir ist es kalt den Rücken heruntergelaufen", sagte der CSU-Mann mit Blick auf die Drohnen über Nato-Gebiet. Gysis Ausführung ergänzte er: Putin "will keine wehrhafte Nato angreifen", so zu Guttenberg.
Russland teste deswegen taktisch und sehr genau aus, wie uneinig und zögernd das Bündnis reagiere. Momentan präsentiere sich die Nato jedoch nicht als Einheit, was vor allem den USA geschuldet sei, so seine Einschätzung.
Zu Guttenberg nutzte die Gelegenheit auch für warnende Worte: Es sei falsch, sich nur auf den Drohnen-Vorfall zu fokussieren. Faktisch gebe es bereits seit Jahren eine wachsende Bedrohungslage, so der ehemalige Verteidigungsminister und ergänzte: "Wir verschließen nur munter die Augen." Als Beispiele nannte er "ständige Verletzungen des Luftraums", Cyberangriffe, Sabotageakte und von Russland orchestrierte Mordfälle – auch auf deutschem Boden.
Sorge brachte zu Guttenberg am Dienstag auch zum Ausdruck im Zusammenhang mit dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk. Der Schuss sei "ein Schuss ins Herzen der Demokratie gewesen", erklärte der Trump-kritische CSU-Mann. Kirk habe sich offenen Diskussionen gestellt – der demokratischsten aller Methoden, die Demokratie eigentlich befördern solle, so seine Analyse.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Wenig besonnene Reaktionen nach Kirks Tod hätten ihn "zutiefst besorgt", erklärte zu Guttenberg. "Irrsinnige Reaktionen" habe es auch aus Deutschland gegeben, stellte er klar – aus beiden politischen Lagern. Die Bundesrepublik müsse aufpassen, dass sie nicht auf die gleiche "abschüssige Gerade" abdrifte wie die USA, mahnte der Ex-Minister.
Gysi genervt von Regierung
Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hatte sich nach dem Attentat überrascht gezeigt, dass Kirk "an vielen Stellen so betrauert wird". Wie er dazu stehe, wollte Maischberger von Gysi wissen. "Betrauern muss ich den nicht, weil ich ihn gar nicht kenne", erklärte der Linke. Aber verurteilen müsse er den Mord schon. Schließlich sei die Tötung eines Menschen nie die Lösung eines Problems.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ob auch er wie zu Guttenberg überzeugt sei, dass Deutschland durch Polarisierung auf eine abschüssige Bahn gerate, hakte die Moderatorin nach. "Selbstverständlich", erklärte Gysi. Er nutzte die Gelegenheit für einen Seitenhieb gegen Merz' Regierung.
Die Kultur im Bundestag habe sich "völlig verändert", so der Linke. Die Parteien, die Rechtsstaat, Freiheit und Demokratie verteidigen wollten, seien nicht in der Lage, sich zu organisieren. Stattdessen hielten sie sich mit "Kleinkriegen" und "Kleinbürgerlichkeit" auf, so Gysi. "Das geht mir richtig auf die Nerven, ehrlich gesagt."
Noch drastischer fiel seine Analyse der politischen Weltlage aus: "Unsere Welt ist wirklich verrückt geworden", erklärte der Linke und fügte hinzu. "Im Kalten Krieg – so schlimm der war – war die Welt stabiler als heute." Supermächte hätten sich damals verständigt und an geltendes Völkerrecht gehalten, das heute nur noch "mit Füßen getreten" werde, führte er aus.
Ob er dieser Analyse zustimme, hakte Maischberger bei zu Guttenberg nach. "Nein", entgegnete der. Die Welt sei während des Kalten Kriegs "anders instabil" gewesen.
ARD-Korrespondentin auf einsamem Posten
Auf einsamem Posten mit ihrer Einschätzung hinsichtlich der Drohnen über Polen stand am Dienstag Journalistin Iris Sayram. Die Korrespondentin des ARD-Hauptstadtstudios sah zwar Eskalations-Potenzial, kritisierte jedoch, dass allgemein davon ausgegangen werde, dass die Flugkörper von Russland geschickt worden seien.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Aus ihrer Sicht sei das bisher nicht eindeutig geklärt. Sie sei "ein bisschen erstaunt" darüber gewesen, dass die Bundesregierung nach dem Drohnen-Vorfall dennoch "relativ schnell" eine klare Position zur Herkunft der Flugkörper bezogen habe, so Sayram.
Sie selbst erlaube sich, kritisch zu sein und auch andere Szenarien in Betracht zu ziehen. In diesem Zusammenhang verwies sie auf mehrere Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen Russland falsch verdächtigt worden sei. So etwa nach dem Störangriff auf das GPS-System des Jets von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang des Monats. Dieser war zunächst Russland zugeschrieben worden, Verdächtigungen wurden aufgrund fehlender Beweise jedoch später relativiert.
- ARD-Sendung "Maischberger" vom 16. September 2025