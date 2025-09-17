Generaldebatte im Liveticker und -stream Merz stellt Bürger auf tiefgreifende Veränderungen ein

Der Haushalt für das Jahr 2025 steht, im Bundestag wird darüber diskutiert. Doch auch andere Themen stehen bei der Generaldebatte im Fokus. Verfolgen Sie den Schlagabtausch hier.

Die Beratungen des Bundestags über den Haushalt 2025 erreichen mit der Generaldebatte über den Kanzleretat ihren Höhepunkt. Eröffnet wurde die Debatte traditionell von der größten Oppositionsfraktion: Für die AfD war zuerst Fraktionschefin Alice Weidel ans Rednerpult getreten. Im Anschluss nahm dann Bundeskanzler Friedrich Merz Stellung. Anschließend sind die Redner der weiteren Fraktionen an der Reihe.

Für die Debatte sind dreieinhalb Stunden vorgesehen, danach werden die Etats für Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit beraten. Die Sitzung des Bundestags ist bis 21.30 Uhr angesetzt.

Die Generaldebatte im Liveticker

10.23 Uhr: Reichinnek fordert zudem Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Dadurch würde sich die Baubranche erholen und die Wohnungsnot bekämpft werden. An Merz gerichtet sagt sie, "es braucht eine Politik, die an der Seite der Menschen steht" – darauf müsse man immer noch warten.

10.18 Uhr: Linken-Chefin Heidi Reichinnek übernimmt das Wort und übt Kritik: Eine Verteilung von unten nach oben sei der falsche Weg. Es brauche eine Verteilung von oben nach unten. Zur Bürgergelddebatte betont Reichinnek: "Jemand der arbeitet, hat immer mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht." Was die Regierung als Gerechtigkeit verkaufen wolle, sei "Armen-Hass".

10.15 Uhr: Seinen Parteikollegen Lars Klingbeil nimmt Miersch mit Blick auf die Debatte um die Steuerpolitik der Regierung in Schutz. Zudem müsse man den Bürokratieabbau vorantreiben. Es sei entscheidend, die kommunale Ebene zu entlasten, so Miersch.

10.08 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Matthias Miersch tritt nach vorn und beginnt mit seiner Rede. Er betont das Motto der regierenden Koalition: "Wir wollen Deutschland sicher und gerecht voranbringen." Er kritisiert AfD-Chefin Weidel: Wenn sie kein Wort über Putins Angriffskrieg verliere, habe sie nicht verstanden, welche Werte es zu verteidigen gelte – oder sie sei ein Handlanger Putins.

10.07 Uhr: Zuletzt kritisiert Dröge die Position der Linken, wenn es um die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland geht. "Jetzt ist die Zeit zu entscheiden, auf welche Seite der Geschichte man stehen will", so die Grünen-Vorsitzende. Gerichtet an die Linke sagt sie, die Partei solle sich für die richtige Seite entscheiden.