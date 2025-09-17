Generaldebatte im Liveticker und -stream Merz stellt Bürger auf tiefgreifende Veränderungen ein
Der Haushalt für das Jahr 2025 steht, im Bundestag wird darüber diskutiert. Doch auch andere Themen stehen bei der Generaldebatte im Fokus. Verfolgen Sie den Schlagabtausch hier.
Die Beratungen des Bundestags über den Haushalt 2025 erreichen mit der Generaldebatte über den Kanzleretat ihren Höhepunkt. Eröffnet wurde die Debatte traditionell von der größten Oppositionsfraktion: Für die AfD war zuerst Fraktionschefin Alice Weidel ans Rednerpult getreten. Im Anschluss nahm dann Bundeskanzler Friedrich Merz Stellung. Anschließend sind die Redner der weiteren Fraktionen an der Reihe.
Für die Debatte sind dreieinhalb Stunden vorgesehen, danach werden die Etats für Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklung, Forschung, Arbeit und Gesundheit beraten. Die Sitzung des Bundestags ist bis 21.30 Uhr angesetzt.
Die Generaldebatte im Liveticker
10.23 Uhr: Reichinnek fordert zudem Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Dadurch würde sich die Baubranche erholen und die Wohnungsnot bekämpft werden. An Merz gerichtet sagt sie, "es braucht eine Politik, die an der Seite der Menschen steht" – darauf müsse man immer noch warten.
10.18 Uhr: Linken-Chefin Heidi Reichinnek übernimmt das Wort und übt Kritik: Eine Verteilung von unten nach oben sei der falsche Weg. Es brauche eine Verteilung von oben nach unten. Zur Bürgergelddebatte betont Reichinnek: "Jemand der arbeitet, hat immer mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht." Was die Regierung als Gerechtigkeit verkaufen wolle, sei "Armen-Hass".
10.15 Uhr: Seinen Parteikollegen Lars Klingbeil nimmt Miersch mit Blick auf die Debatte um die Steuerpolitik der Regierung in Schutz. Zudem müsse man den Bürokratieabbau vorantreiben. Es sei entscheidend, die kommunale Ebene zu entlasten, so Miersch.
10.08 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Matthias Miersch tritt nach vorn und beginnt mit seiner Rede. Er betont das Motto der regierenden Koalition: "Wir wollen Deutschland sicher und gerecht voranbringen." Er kritisiert AfD-Chefin Weidel: Wenn sie kein Wort über Putins Angriffskrieg verliere, habe sie nicht verstanden, welche Werte es zu verteidigen gelte – oder sie sei ein Handlanger Putins.
10.07 Uhr: Zuletzt kritisiert Dröge die Position der Linken, wenn es um die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland geht. "Jetzt ist die Zeit zu entscheiden, auf welche Seite der Geschichte man stehen will", so die Grünen-Vorsitzende. Gerichtet an die Linke sagt sie, die Partei solle sich für die richtige Seite entscheiden.
10.05 Uhr: Dröge stellt die Frage in den Raum, wer von Merz' Energiepolitik profitiere – und beantwortet sie sogleich: "Profitieren werden die großen Ölkonzerne. Mit dem Verbrennen dieses Planeten kann man viel Geld verdienen." Mit Blick auf Putin und Trump sagt Dröge, Energiepolitik sei schon lange eine Frage der Sicherheitspolitik.
10.02 Uhr: Dröge wirft dem Kanzler erneut vor, Politik "für die Falschen" zu machen. "Dieses Land braucht Reformen", so Dröge – aber vor allem für die Mitte der Gesellschaft. "Die Lebensmittelpreise sind explodiert. Das wird für viele Menschen zum Problem." Die Grünen-Chefin kritisiert auch die Klimapolitik der Regierung.
9.56 Uhr: Zur Bürgergelddebatte sagt die Grünen-Vorsitzende, es gebe sehr viele Menschen in diesem Land, denen Merz Angst mache. Sie lädt den Kanzler ein, sie in ihren Wahlkreis zu begleiten und mit Bürgergeldempfängern ins Gespräch zu gehen. Zudem kritisiert Dröge die Erbschaftssteuer als ungerecht.
9.49 Uhr: Bundestagspräsidentin Klöckner übergibt das Wort an Katharina Dröge von den Grünen. Dröge fragt: Was hätte Merz jetzt gesagt, wenn er noch in der Opposition wäre? Anschließend hagelt es Kritik am Kanzler, unter anderem mit Blick auf den Zoll-Deal mit US-Präsident Trump. Auch Innenminister Alexander Dobrindt geht Dröge wegen der Grenzschließungen scharf an. Finanzminister Lars Klingbeil wirft sie vor, Geld im Haushalt zu versenken. "Herr Merz, sie haben genug Geld. Sie geben es nur den Falschen", sagt sie.
9.47 Uhr: Merz betont den Erfolg seiner Regierung. Die Kabinettssitzung vor zwei Wochen habe wichtige Entscheidungen auf den Weg gebracht. Vor der Sommerpause habe man zudem alle Vorhaben ausnahmslos verabschiedet. Der Kanzler kündigt an, dass auch nach dem Herbst zahlreiche Reformen folgen werden. "Wir haben erst begonnen", so Merz.
9.43 Uhr: Merz spricht von einem neuen Konsens zur Gerechtigkeit. Steuern müssten in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden, so der Kanzler. Es brauche zudem eine vernünftige Energiepolitik. Anreize müssten an richtiger Stelle gesetzt werden. Der Kanzler richtet sich an Ministerin Katherina Reiche und dankt ihr für ihre Vorschläge, "die in die richtige Richtung zeigen".
9.39 Uhr: Reformen seien unumgänglich, sagt der Kanzler. Es gehe darum, die Lasten so zu verteilen, dass der Staat auch zukünftig funktionieren könne. "Wir wollen soziale Versprechen (…) künftig auch erfüllen können." Merz kündigt an: Das bisherige Bürgergeld werde man zu einer Grundsicherung ändern müssen.
9.35 Uhr: Merz will "mutige Reformen" vorantreiben. Er sagt, man habe mit dem "Herbst der Reformen" längst begonnen. Dabei gehe es auch um Gerechtigkeit in puncto Rente. Man werde das Versprechen einhalten, diese Reform beherzt anzugehen. Aber auch junge Menschen dürften nicht benachteiligt werden, nur weil sie in der Minderheit seien.
9.32 Uhr: Die Kurskorrektur in der Migrationspolitik bezeichnet Merz als "erfolgreich eingeleitet". Er verweist auf einen Rückgang der Asylbewerberzahlen von 60 Prozent. Das sei zuletzt 2013 der Fall gewesen. Aus dem Plenum ist Gelächter zu hören.
9.28 Uhr: Zur Verteidigung der Freiheit sowie zur Abschreckung brauche es eine funktionierende Bundeswehr, sagt der Kanzler. Deshalb habe man die Verteidigungsausgaben erhöht. Dieses Signal habe dazu beigetragen, dass die Nato nicht auseinandergebrochen ist. "Heute können wir von einer neuen Nato sprechen", so Merz. "Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen." Auch Reisen zu transatlantischen Partnern kündigt der Kanzler an.
9.25 Uhr: Der Ukraine-Krieg sei längst auch in den Nato-Staaten zu spüren, so Merz. "Wir wollen, dass dieser Krieg endet." Aber es sei zu befürchten, dass er noch längere Zeit dauere. Ihn auf Kosten der Ukraine zu beenden, komme für Merz nicht infrage. "Eine Kapitulation würde Putin nur dazu ermutigen, sich sein nächstes Ziel zu suchen." Putin teste längst die Grenzen. "Russland will unsere Gesellschaften destabilisieren, aber wir werden das nicht zulassen. Nach außen nicht und nach innen auch nicht." Merz ergänzt: Deutschland gestalte wieder in Europa und enthalte sich nicht.
9.22 Uhr: Kanzler Friedrich Merz beginnt zu sprechen, nachdem er von Weidel in ihrer Redezeit massiv angegangen wurde. Er sagt, die Freiheit des Landes sei bedroht – und zwar nicht nur abstrakt. "Wir werden unsere Freiheit bewahren, den Wohlstand sichern und neuen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ermöglichen", so Merz. Er betont an dieser Stelle die Geschlossenheit der Regierungsparteien.
9.20 Uhr: Klöckner mahnt, dass Weidel wegen ihrer Äußerungen einen Ordnungsruf erhalten könne. Auch persönliche Herabwürdigungen der AfD-Chefin durch Zwischenrufe der Linkspartei kritisiert die Bundestagspräsidentin und stellt einen nachträglichen Ordnungsruf in Aussicht.
9.16 Uhr: Den Ukraine-Krieg bezeichnet die AfD-Chefin als "leichtfertig vom Zaun gebrochen". Gerichtet an den Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt sie, die Wehrpflicht sei allein dafür da, die Fähigkeit der Armee zur Landesverteidigung zu gewährleisten, ohne die ein Staat außenpolitisch nicht ernst genommen werde.
9.12 Uhr: Weidel fährt fort: Es sei ein zusammengeschusterter Haushalt ohne Maß und Ziel, der kein Problem löse. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das "wahnwitzige Karussell Sie abwirft", sagt sie an die Regierung gerichtet. "Ihre Koalition der Willigen ist eine Koalition der Verlierer."
9.07 Uhr: AfD-Chefin Weidel kritisiert die Migrationspolitik der Bundesregierung und stellt sie in einen Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen auf Frauen in Deutschland. "Der politisch gewollte Kontrollverlust geht einfach weiter", so Weidel. Ihre Darstellungen zum Ausmaß von Familiennachzügen werden von Zwischenrufen unterbrochen. Dann mahnt Bundestagspräsidentin Klöckner: "Ich brauche hier keine betreute Sitzungsleitung, egal durch welche Fraktion" und bittet Weidel, fortzufahren.
9.04 Uhr: "Die Bürger werden ungeduldig", beginnt Weidel ihre Rede und kritisiert Bundeskanzler Merz – unter anderem dafür, dass er "kein Wort" über den Tod des Trump-Anhängers Charlie Kirk verloren habe. Ihr Vorwurf: Merz heiße den Tod gut. Ähnlich wie US-Präsident Trump kritisiert die AfD-Chefin Demokraten pauschal als sogenannte radikale Linke.
9.00 Uhr: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eröffnet die Aussprache und übergibt das Wort an Alice Weidel von der Oppositionspartei AfD.
8.45 Uhr: Für die 328 Abgeordneten von Union und SPD gibt es am Abend noch einen Termin, der nach dem holprigen Start der schwarz-roten Koalition in den ersten 100 Tagen den Teamgeist stärken soll. Im Garten der Parlamentarischen Gesellschaft gegenüber vom Reichstagsgebäude findet ein Grillfest statt, das beide Fraktionsführungen schon länger geplant haben, um den Austausch unter den Abgeordneten zu fördern.
8.30 Uhr: Die Generaldebatte beginnt in 30 Minuten.
- Eigene Beobachtung