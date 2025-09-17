Schlagabtausch im Bundestag So reagiert Merz auf die Vorwürfe von Alice Weidel
Bei der Generaldebatte im Bundestag erhebt die AfD schwere Vorwürfe gegen die Regierung. Doch Kanzler Merz gibt sich unbeeindruckt.
Der Kontrast könnte größer nicht sein. Alice Weidel redet zwar mit ruhiger Stimme. Doch die Angriffe der AfD-Chefin sind schneidend. Da ist die Rede von "Verfassungsmanipulation" und einer "Koalition der Verlierer", die nichts Geringeres als einen "unkontrollierbaren Weltkrieg, der unser Land vernichten könnte" riskiere. Rund 17 Minuten geht das so, dann tritt Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag ans Mikrofon. Und lässt die Attacken an sich abprallen.
Der CDU-Vorsitzende schlägt in seiner Rede ausgesprochen versöhnliche Töne an und lässt sich nicht provozieren. Er wirbt für einen "Konsens der Gerechtigkeit" und bittet um Geduld und Ausdauer bei den anstehenden Reformen, etwa bei Bürgergeld und Rente. Nach dem Herbst der Reformen werde ein Winter, ein Frühling und ein weiterer Herbst der Reformen kommen. "Wir haben erst begonnen", sagte der Kanzler.
Noch bei seiner ersten Generaldebatte als Kanzler im Juli reagierte Merz auf Weidels Angriffe, verurteilte "Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen". Dieses Mal entschied sich der Kanzler für einen anderen Umgang. Er schickte stattdessen den Unionsvorsitzenden Jens Spahn vor, um Weidels Attacken zu kontern. Dessen Rede setzt einen dezidiert anderen Ton, Spahn übernimmt die Rolle des politischen Beißhundes. Der AfD wirft er wegen ihrer politischen Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin "Verrat am Vaterland und unserer Freiheit" vor.
Weidel setzt auf Frontalangriff
Weidel hatte die Regierung zuvor der "Kriegstreiberei" beschuldigt. "Sie sabotieren die Bestrebungen des US-Präsidenten Donald Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden", so Weidel. Auch sonst nutzte Weidel die Eröffnungsrede für schrille Töne und schwere Vorwürfe, sie rückte Grüne und Linke in die Nähe politischer Gewalt und kritisierte, dass Merz bisher kein Wort zum Mord an dem rechten US-Aktivisten Charlie Kirk verloren habe.
Dabei beließ es Merz am Mittwoch im Bundestag auch. Die Generaldebatte wird traditionell für einen Schlagabtausch über die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt und von der stärksten Oppositionspartei eröffnet. Der Kanzler führte mit seiner ruhigen und zurückgenommenen Rede den Stil fort, auf den er seit der Amtsübernahme bei den meisten seiner Reden setzt. Trat er als Oppositionsführer oft polternd auf, ließ sich provozieren und machte auch vor konfrontativen Aussagen nicht halt, gibt er sich nun staatsmännisch.
Merz weiß, wie aufgeheizt die politische Stimmung im Land ist. Die deutsche Debatte über den Tod des rechten US-Aktivisten zeigt, dass die Spaltung, gegenseitige Verachtung und Feindseligkeit, wie sie in den USA längst Alltag sind, auch hierzulande immer deutlicher spürbar werden. "Wir werden unsere Freiheit bewahren, den Wohlstand mehren und neuen Zusammenhalt ermöglichen", verspricht der Kanzler. Es ist eine große Aufgabe, die da vor ihm liegt.
Wackliger Koalitionsfrieden
Damit dieses Vorhaben gelingen kann, muss Merz nach einem Sommer des offenen Streits über soziale Reformen und die Verfassungsrichterwahl die Koalition mit der SPD zusammenhalten. Er mahnt zwar, dass Reformen unumgänglich seien. Wohl an die Sozialdemokraten gerichtet, fügt er aber hinzu: "Es geht hier nicht darum, Menschen, die nicht arbeiten können, das Leben noch schwerer zu machen."
Doch bei der SPD bleibt der Applaus weitgehend aus. Vor allem als Merz die Themen Migration, Rente, Bürgergeld und die Energiepolitik streift. Über den Zustand der Koalition lässt sich daraus einiges ablesen. Immerhin: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch wirbt ebenfalls für Geduld. Dafür, bis Verbesserungen spürbar würden. "Einiges braucht Zeit, bevor es wirkt", sagt Miersch. Auch er nutzt das Bild der Jahreszeiten beim Blick auf die Reformen. Zumindest hier bemühen sich die Partner um einen gemeinsamen Ton.
Grüne-Politikerin Dröge: Sie können nichts für Trump
Die Oppositionsparteien Grüne und Linke zeigen sich, wenig überraschend, ungeduldig mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Regierungsarbeit, pflegen aber in ihren Angriffen einen unterschiedlichen Stil.
Mit dem neuen Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität habe die Regierung einen "Moment der Enttäuschung" statt des "Aufbruchs" geschaffen, monierte die Grüne Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Scheinbar gnädig ließ sie Merz wissen, dass sie ihn nicht als "schlechtesten Bundeskanzler aller Zeiten" bezeichne. Ein solcher Vorwurf sei "billig" und "blöd". Die CDU hatte den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) damals so bezeichnet. Merz selbst nannte Scholz einst "Totalausfall" und respektlosesten Kanzler aller Zeiten.
"Ich sage Ihnen sogar im Gegenteil, Sie können nichts für Donald Trump. Sie können nichts für eine schwierige Weltkonjunktur", sagte Dröge weiter. "Genauso wenig, wie wir damals was dafür konnten, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und deswegen die Energiepreise explodiert sind", fügte sie mit Blick auf die Ampelkoalition hinzu, der die Grünen damals angehörten.
Linke Reichinnek wirft Regierung "Armenhass" vor
Dröges Worte zeigen, dass die Grünen der Union so einige Angriffe und Attacken aus jener Zeit noch nicht verziehen haben. Die Grüne vermeidet es allerdings, ausfällig oder besonders harsch zu werden. Da sind Scherze über Markus Söder (CSU) und dessen Faible für Wurst schon das Höchste der Gefühle. Schon vor einigen Wochen betonten die Grünen, sie wollten als Oppositionspartei zwar hart in der Sache sein, aber nicht auf schrille Töne und populistische Forderungen setzen.
Das ist nicht die Strategie der Linken. Die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek wählt deutlich schärfere Worte als Dröge. Sie wirft der Regierung in ihrer Rede "zynische" und "widerliche" Sozialpolitik vor. Es handle sich dabei um "Armenhass". Die Koalition plane einen "Herbst der sozialen Grausamkeiten", lässt sie wissen. Auch hier ist es wieder Spahn, der für die Union verbal zurückschießt: Mit der "Genossin Reichinnek" werde es nicht besser werden, als es beim Genossen Erich Honecker gewesen sei.
Zurück bleibt das Bild einer Regierung, die sich mühsam an ihre Reformagenda herantastet und um Geschlossenheit ringt, und einer Opposition, die zumindest in Teilen mit immer schrilleren Tönen versucht, das politische Klima weiter aufzuheizen.
- Bundestagsdebatte