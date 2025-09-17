Schlagabtausch im Bundestag So reagiert Merz auf die Vorwürfe von Alice Weidel

17.09.2025

CDU-Politiker Friedrich Merz: Es ist seine zweite Generaldebatte als Kanzler. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago)

Bei der Generaldebatte im Bundestag erhebt die AfD schwere Vorwürfe gegen die Regierung. Doch Kanzler Merz gibt sich unbeeindruckt.

Der Kontrast könnte größer nicht sein. Alice Weidel redet zwar mit ruhiger Stimme. Doch die Angriffe der AfD-Chefin sind schneidend. Da ist die Rede von "Verfassungsmanipulation" und einer "Koalition der Verlierer", die nichts Geringeres als einen "unkontrollierbaren Weltkrieg, der unser Land vernichten könnte" riskiere. Rund 17 Minuten geht das so, dann tritt Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Bundestag ans Mikrofon. Und lässt die Attacken an sich abprallen.

Der CDU-Vorsitzende schlägt in seiner Rede ausgesprochen versöhnliche Töne an und lässt sich nicht provozieren. Er wirbt für einen "Konsens der Gerechtigkeit" und bittet um Geduld und Ausdauer bei den anstehenden Reformen, etwa bei Bürgergeld und Rente. Nach dem Herbst der Reformen werde ein Winter, ein Frühling und ein weiterer Herbst der Reformen kommen. "Wir haben erst begonnen", sagte der Kanzler.

Noch bei seiner ersten Generaldebatte als Kanzler im Juli reagierte Merz auf Weidels Angriffe, verurteilte "Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen". Dieses Mal entschied sich der Kanzler für einen anderen Umgang. Er schickte stattdessen den Unionsvorsitzenden Jens Spahn vor, um Weidels Attacken zu kontern. Dessen Rede setzt einen dezidiert anderen Ton, Spahn übernimmt die Rolle des politischen Beißhundes. Der AfD wirft er wegen ihrer politischen Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin "Verrat am Vaterland und unserer Freiheit" vor.

Weidel setzt auf Frontalangriff

Weidel hatte die Regierung zuvor der "Kriegstreiberei" beschuldigt. "Sie sabotieren die Bestrebungen des US-Präsidenten Donald Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden", so Weidel. Auch sonst nutzte Weidel die Eröffnungsrede für schrille Töne und schwere Vorwürfe, sie rückte Grüne und Linke in die Nähe politischer Gewalt und kritisierte, dass Merz bisher kein Wort zum Mord an dem rechten US-Aktivisten Charlie Kirk verloren habe.

Dabei beließ es Merz am Mittwoch im Bundestag auch. Die Generaldebatte wird traditionell für einen Schlagabtausch über die Politik der Bundesregierung insgesamt genutzt und von der stärksten Oppositionspartei eröffnet. Der Kanzler führte mit seiner ruhigen und zurückgenommenen Rede den Stil fort, auf den er seit der Amtsübernahme bei den meisten seiner Reden setzt. Trat er als Oppositionsführer oft polternd auf, ließ sich provozieren und machte auch vor konfrontativen Aussagen nicht halt, gibt er sich nun staatsmännisch.