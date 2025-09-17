Auftritt der Altkanzlerin Angela Merkel mahnt – Seitenhieb auf Merz?

Von t-online , pri Aktualisiert am 17.09.2025 - 17:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Angela Merkel dosiert ihre öffentlichen Auftritte. Bei der Adenauer-Stiftung äußerte sie sich nun zu Europa. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/ap)

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht. Und alle hören hin. Es geht um Europa. Und Friedrich Merz. Nur eines lässt die ehemalige Europapolitikerin vermissen.

Seit ihrem Abgang von der politischen Bühne macht sich Angela Merkel in der Öffentlichkeit rar. Selbst den Unions-Parteitag mied die einstige CDU-Vorsitzende. Zur CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung pflegt sie jedoch ein gutes Verhältnis. Im Vorjahr hielt sie dort die Laudatio auf den Schauspieler Ulrich Matthes. Beide kennen und schätzen sich. "Zwischen Bühne und Politik", war Merkels Rede überschrieben. "A verkörpert B, während C zuschaut", zitierte Merkel eine Internet-Definition von Theater.

Sie beschrieb damit auch einigermaßen gut die Politik.

Am Dienstag war Merkel wieder in der Adenauer-Stiftung zu Gast. Es galt, einen besonderen Mann zu ehren. Hans-Gert Pöttering, CDU-Europaabgeordneter und langjähriger Präsident des Europaparlaments, wurde aus Anlass seines 80. Geburtstags gefeiert.

Merkel erinnerte in ihrer Rede daran, dass sich 1979 in Niedersachsen zunächst niemand fand, der in das erstmals direkt gewählte Europaparlament nach Straßburg wollte. So kam Pöttering zum Zug. "Das Amt sollte zum Mann kommen, nicht der Mann zum Amt", sagte Merkel. Und das Publikum lachte.

Wie war das: A verkörpert B, während C zuschaut? Das könnte auch als Anspielung von Altkanzlerin Merkel auf Friedrich Merz verstanden werden.

Merz hatte als Bundeskanzler eine neue Europapolitik versprochen, stieß in der Umsetzung aber sogleich auf Schwierigkeiten. Als EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zuletzt einen Vorschlag für Sicherheitsgarantien für die Ukraine unterbreitete, schritt Merz umgehend ein. Nicht ihr Bereich, so der Kanzler. Auch von der Leyens Finanzierungspläne für die EU wies Merz als zu teuer zurück. Nicht zu viel Europa also.

Merkel sprach bei der Adenauer-Stiftung über den Lissabonner Vertrag. Schwere europäische Kost. Zur Erinnerung: Der 2007 besiegelte Vertrag löste die geplante EU-Verfassung ab, die zuvor in Referenden in Frankreich und den Niederlanden durchgefallen war.

Mahnung an Europa

"Europa ist wichtiger geworden, als man denkt", sagte Merkel. Ein überraschendes Bekenntnis. Vor zehn Jahren hatte sie in der Griechenland-Krise erst den Euro gerettet und kurz darauf mit ihrem Beschluss zur Migrationspolitik eine Dauerdebatte ausgelöst. Mit der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik (GEAS) versucht die EU, die Herausforderung gesamteuropäisch zu lösen.