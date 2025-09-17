Auftritt der Altkanzlerin Angela Merkel mahnt – Seitenhieb auf Merz?
Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht. Und alle hören hin. Es geht um Europa. Und Friedrich Merz. Nur eines lässt die ehemalige Europapolitikerin vermissen.
Seit ihrem Abgang von der politischen Bühne macht sich Angela Merkel in der Öffentlichkeit rar. Selbst den Unions-Parteitag mied die einstige CDU-Vorsitzende. Zur CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung pflegt sie jedoch ein gutes Verhältnis. Im Vorjahr hielt sie dort die Laudatio auf den Schauspieler Ulrich Matthes. Beide kennen und schätzen sich. "Zwischen Bühne und Politik", war Merkels Rede überschrieben. "A verkörpert B, während C zuschaut", zitierte Merkel eine Internet-Definition von Theater.
Sie beschrieb damit auch einigermaßen gut die Politik.
- Kampfansage: Von der Leyens Rede an die EU
- Kampfabsage: Merz – EU nicht für Militäreinsatz zuständig
Am Dienstag war Merkel wieder in der Adenauer-Stiftung zu Gast. Es galt, einen besonderen Mann zu ehren. Hans-Gert Pöttering, CDU-Europaabgeordneter und langjähriger Präsident des Europaparlaments, wurde aus Anlass seines 80. Geburtstags gefeiert.
Merkel erinnerte in ihrer Rede daran, dass sich 1979 in Niedersachsen zunächst niemand fand, der in das erstmals direkt gewählte Europaparlament nach Straßburg wollte. So kam Pöttering zum Zug. "Das Amt sollte zum Mann kommen, nicht der Mann zum Amt", sagte Merkel. Und das Publikum lachte.
Wie war das: A verkörpert B, während C zuschaut? Das könnte auch als Anspielung von Altkanzlerin Merkel auf Friedrich Merz verstanden werden.
Merz hatte als Bundeskanzler eine neue Europapolitik versprochen, stieß in der Umsetzung aber sogleich auf Schwierigkeiten. Als EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zuletzt einen Vorschlag für Sicherheitsgarantien für die Ukraine unterbreitete, schritt Merz umgehend ein. Nicht ihr Bereich, so der Kanzler. Auch von der Leyens Finanzierungspläne für die EU wies Merz als zu teuer zurück. Nicht zu viel Europa also.
Merkel sprach bei der Adenauer-Stiftung über den Lissabonner Vertrag. Schwere europäische Kost. Zur Erinnerung: Der 2007 besiegelte Vertrag löste die geplante EU-Verfassung ab, die zuvor in Referenden in Frankreich und den Niederlanden durchgefallen war.
Mahnung an Europa
"Europa ist wichtiger geworden, als man denkt", sagte Merkel. Ein überraschendes Bekenntnis. Vor zehn Jahren hatte sie in der Griechenland-Krise erst den Euro gerettet und kurz darauf mit ihrem Beschluss zur Migrationspolitik eine Dauerdebatte ausgelöst. Mit der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik (GEAS) versucht die EU, die Herausforderung gesamteuropäisch zu lösen.
Man müsse "aufpassen, als Europäische Union, dass wir uns nicht handlungsunfähig machen", sagte Merkel mit Blick auf den Überfall der Armee des russischen Staatschefs Wladimir Putin, die geopolitischen Ambitionen Chinas, aber auch auf die Politik des US-Präsidenten Donald Trump.
Wenn sie sehe, wie Europa geopolitisch zu kämpfen habe, mit Russland, "mit anderen Vorstellungen unserer Freunde in den Vereinigten Staaten von Amerika" oder mit China, habe sie das Gefühl: "Was will ein einziger Mitgliedstaat der Europäischen Union da ausrichten?" Auch Deutschland, wenn auch das ökonomisch größte Land der Union, wäre ohne eine starke EU, "völlig allein auf weiter Flur".
Europa wandelt sich. Stetig. Wer weiß das besser als Hans-Gert Pöttering. 1979 zog er ins Europaparlament ein, da stand in Berlin noch die Mauer und die damalige EG umfasste neun Staaten. Als Pöttering 2014 das Parlament verließ, waren nach Schengen die Passkontrollen an den Grenzen überflüssig, der Euro als Gemeinschaftswährung eingeführt und die EU reichte mit ihren damals 28 Ländern von Lissabon im Südwesten bis Tallinn und Helsinki im Nordosten. Europa ist wandelbar.
Doch die europäischen Regeln sind komplex. Nachteil des Vertrags von Lissabon sei, "dass für größere Änderungen ein EU-Konvent einberufen werden müsse", so Merkel. Änderungen am Vertragswerk sind schwierig.
Unmut über Putin, Xi und Trump
Vorausschauen ist aber nicht verboten. Der ehemalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte schon vor zehn Jahren eine gemeinsame europäische Armee vorgeschlagen. Umso erstaunlicher, dass aktuell niemand diesen Vorschlag wieder aufnimmt. In Zeiten, in denen Milliarden in die Verteidigung investiert werden und Merz die Bundeswehr "zur stärksten konventionellen Armee in Europa" machen will. Gleichzeitig versichern sich Deutschland, Großbritannien und Frankreich mit bilateralen Verträgen wie im 19. Jahrhundert gegenseitig den militärischen Beistand. Die EU bleibt dabei größtenteils unsichtbar.
Dazu schwieg Merkel. "Wer heute Verantwortung trägt, muss die feine Balance bewahren", sagte die ehemalige Kanzlerin. Möglicherweise dachten unter den Zuhörern dabei viele erneut an Merz.
Doch ist Europa mehr als die kleine Berliner Bühne. Die Zukunft sieht Merkel auf europäischer Ebene.
Sonst bestimmen Putin, Xi und Trump die Regeln. Und Europa schaut zu.
