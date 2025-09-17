Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung Angriff auf Frauenaktivistin aus Pakistan in Sachsen

Aktualisiert am 17.09.2025 - 16:30 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in Klingenberg-Colmitz "in alle Richtungen".

In Sachsen hat ein Unbekannter versucht, eine Frau aus Pakistan zu erdrosseln. Das Opfer engagierte sich für Frauenrechte.

Die Polizei in Sachsen ermittelt wegen der versuchten Tötung einer Frau aus Pakistan. Nach Angaben der Behörden vom Mittwoch hatte ein Unbekannter tags zuvor am Bahnhof Klingenberg-Colmnitz versucht, eine 27-jährige Pakistanerin zu töten, indem er ihr unvermittelt Strangulationswerkzeug um den Hals legte und zuzog. Die Frau konnte sich demnach selbst befreien und die Polizei alarmieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers wandte sich die Frau an Passanten.

Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei dem Opfer um eine Frauenaktivistin. Hintergründe der Tat sind jedoch unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher t-online.