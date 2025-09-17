Rückkehr in den alten Beruf Schwerins SPD-Oberbürgermeister gibt Amt auf

Rico Badenschier (SPD): Er gibt sein Amt als Oberbürgermeister von Schwerin auf. (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa)

In Schwerin zieht sich OB Badenschier (SPD) aus der Politik zurück. Für die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erschwert das den Landtagswahlkampf.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) tritt zum Jahresende zurück. Er habe seine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis und damit aus dem Amt des Oberbürgermeisters zum 1. Januar 2026 beantragt, erklärte der SPD-Politiker.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ich bin dankbar, für nunmehr neun Jahre Oberbürgermeister dieser wunderschönen Landeshauptstadt gewesen zu sein", erklärte Badenschier in einer persönlichen Ansprache an die Schweriner Bevölkerung via Facebook.

Badenschier nannte neben persönlichen Gründen auch, dass er in seiner Amtszeit oft gegen stabile Mehrheiten in der Stadtvertretung habe arbeiten müssen. Das habe seine "persönlichen Ressourcen" erschöpft, schrieb er. Er will zum Jahreswechsel aus dem Amt scheiden und künftig wieder als Arzt arbeiten. "Während des Sommers hat sich für mich überraschend die Möglichkeit ergeben, wieder in meinen alten Beruf als Neuroradiologe zurückzukehren", erklärte er.