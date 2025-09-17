t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Schwerin: Oberbürgermeister Rico Badenschier legt Amt nieder

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSamuel Koch zieht vor Gericht
TextKind stirbt an Infektion – Amt alarmiert
TextSolarfirma entlässt alle Mitarbeiter
TextTraditionsklub ist Millionen im Minus
TextARD will Stefan Raab nicht beim ESC

Rückkehr in den alten Beruf
Schwerins SPD-Oberbürgermeister gibt Amt auf

Von dpa, t-online, pri
Aktualisiert am 17.09.2025 - 17:43 UhrLesedauer: 2 Min.
Rico Badenschier (SPD): Er ist und bleibt Oberbürgermeister von Schwerin.Vergrößern des Bildes
Rico Badenschier (SPD): Er gibt sein Amt als Oberbürgermeister von Schwerin auf. (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa)
News folgen

In Schwerin zieht sich OB Badenschier (SPD) aus der Politik zurück. Für die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erschwert das den Landtagswahlkampf.

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) tritt zum Jahresende zurück. Er habe seine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis und damit aus dem Amt des Oberbürgermeisters zum 1. Januar 2026 beantragt, erklärte der SPD-Politiker.

Loading...

"Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ich bin dankbar, für nunmehr neun Jahre Oberbürgermeister dieser wunderschönen Landeshauptstadt gewesen zu sein", erklärte Badenschier in einer persönlichen Ansprache an die Schweriner Bevölkerung via Facebook.

Badenschier, 47 und studierter Mediziner, ist seit 2016 Oberbürgermeister von Schwerin. Vor zwei Jahren hatte er sich bei seiner Wiederwahl in einer Stichwahl gegen den AfD-Konkurrenten Leif-Erik Holm durchgesetzt. Das Ergebnis hatte damals bundesweit Aufsehen erregt, weil die AfD bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern auch einen Landratsposten erringen konnte. Im Stadtrat von Schwerin stellt die AfD mit 12 Sitzen die stärkste Fraktion.

Schlechtes Zeichen vor Landtagswahl

Badenschier nannte neben persönlichen Gründen auch, dass er in seiner Amtszeit oft gegen stabile Mehrheiten in der Stadtvertretung habe arbeiten müssen. Das habe seine "persönlichen Ressourcen" erschöpft, schrieb er. Er will zum Jahreswechsel aus dem Amt scheiden und künftig wieder als Arzt arbeiten. "Während des Sommers hat sich für mich überraschend die Möglichkeit ergeben, wieder in meinen alten Beruf als Neuroradiologe zurückzukehren", erklärte er.

In Mecklenburg-Vorpommern wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen kommt die AfD derzeit auf 29 Prozent, die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig liegt bei 21 Prozent

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDFacebookManuela SchwesigSPDSchwerin
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom