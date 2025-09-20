Gäste einer AfD-Abgeordneten In der Russischen Botschaft – auf Kosten der Steuerzahler
Abgeordnete können organisiert vom Bundespresseamt bis zu dreimal im Jahr Menschen aus ihrem Wahlkreis nach Berlin einladen. Die AfD-Abgeordnete Birgit Bessin nutzte das für ein heikles Bonusprogramm.
Es war der Tag, nachdem russische Drohnen weit in polnisches Gebiet eingedrungen waren und die Welt über diese neuerliche russische Provokation sprach. "Aufgeheizt" nannte auch die AfD-Bundesabgeordnete Birgit Bessin die Lage auf Instagram. Und führte zugleich eine Gruppe aus ihrem Wahlkreis in die Russische Botschaft.
Abgeordnete des Deutschen Bundestages dürfen pro Jahr bis zu drei Besuchergruppen mit bis zu 50 Teilnehmern aus ihrem Wahlkreis auf Kosten des Bundespresseamts nach Berlin einladen. Im Rahmen einer solchen vom Bundespresseamt organisierten und bezahlten Reise steuerte Bessin mit Bürgern ihres Wahlkreises die Russische Botschaft an. Subventioniert mit deutschen Steuergeldern die Vertretung des Landes besuchen, das in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht und einen hybriden Krieg gegen Deutschland führt – wie passt das zusammen? Die frühere Brandenburger AfD-Landesvorsitzende wird auf Fragen dazu im Nachhinein schmallippig. Auch die Russische Botschaft und die AfD-Fraktion im Bundestag wollen sich nicht äußern. Dafür kommt Kritik unter anderem vom Polen-Beauftragten der Bundesregierung, dem CDU-Abgeordneten Knut Abraham.
- Spionageprozess in Dresden: Als Krah nach "Prag" gefragt wird, kippt die Stimmung
- Merz über Putin: "Er sabotiert, er spioniert, er mordet"
Fest steht, dass die AfD-Abgeordnete Bessin am Vormittag des 11. September mit mehr als 40 Menschen aus den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz Gast im prunkvollen Botschaftsgebäude war. Die liegt nur eine Station mit der U-Bahnlinie 5 vom Bundestag entfernt unweit des Brandenburger Tors. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihrem Wahlkreis hatten sich bei Bessin angemeldet zu einer zweitägigen Informationsfahrt nach Berlin.
Gruppe diskutierte auch im Gesundheitsministerium
Übernommen werden bei den Besucherfahrten des Bundespresseamts die Kosten für An- und Abreise, Übernachtung, Transport in Berlin und Teile der Verpflegung, Eintritte müssen selbst getragen werden. Die Infofahrten werden deshalb angeboten, weil die Bundesregierung auch den Auftrag hat, zur politischen Information der Bürger beizutragen: Bürger sollen so etwa im Regierungsviertel Abläufe und Arbeitsweisen kennenlernen, um Politik besser zu verstehen. Direkter Kontakt, auch kritische Nachfragen, sollen so ermöglicht werden. Die Gruppe von Bessin war etwa auch im Gesundheitsministerium und trat dort nach t-online-Informationen vor allem wegen zur Corona-Politik teils sehr konfrontativ auf.
Nicht vorgesehen ist aber, dass die Besucher von Vertretern des Kreml gebrieft werden. Einem Regime, das unablässig Desinformation in Deutschland streut, die Spaltung des Landes anstrebt und das Ziel verfolgt, die AfD zu stärken, wie entsprechende Justizunterlagen in den USA aus einem russischen Leak bestätigten.
"Vorsätzliche Unterstützung des Krieges"
Bessin schrieb auf Instagram zu dem Besuch, es sei in der aktuellen Lage "wichtiger denn je, die Kommunikation aufrechtzuerhalten". Abwegig findet das der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham. "Das ist keine naive 'Kommunikation', wie Frau Bessin suggeriert. Ein Info-Besuch in der Botschaft eines Landes, das einen brutalen Angriffskrieg führt, ist nichts weniger als eine vorsätzliche Unterstützung des Krieges."
Abraham ist Beauftragter der Bundesregierung für Polen, das sich wie die baltischen Staaten besonders von Russland bedroht sieht. Der CDU-Politiker ist auch aus dem Wahlkreis, den Bessin gewonnen hatte. Und er war selbst lange im diplomatischen Dienst: Er arbeitete in den Deutschen Botschaften in Warschau und Washington und war Referent für Außenpolitik, insbesondere für Mittel- und Osteuropa, im Bundeskanzleramt.
Der CDU-Politiker kritisiert: "Die Botschaft Russlands ist kein zur freien Meinungsbildung geeigneter Ort. Lügen prägen deren Informationspolitik." Bessin spiele Putins Spiel, dem es um eine Schwächung der Resilienz Deutschlands durch Propaganda gehe. "Der Besuch diente somit den Interessen einer fremden, aggressiven Macht und ist zutiefst unpatriotisch."
Bessin wollte sich zu dieser Kritik auf Anfrage nicht äußern. Es sei ihr ein Anliegen, "meinen Besuchergruppen einen Einblick in immer wieder unterschiedliche Botschaften zu ermöglichen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen." Es war Bessins erste Besuchergruppe, und sie antwortete nicht auf die Frage, welche Botschaften sie bei künftigen Fahrten besuchen will. Auch die AfD-Fraktion im Bundestag wollte auf Anfrage nicht mitteilen, ob weitere Abgeordnete mit Besuchergruppen die Russische Botschaft besuchen oder besucht haben und wie sie Bessins Besuch dort sieht: "Die Fraktion ist an der Organisation nicht beteiligt und sieht keinen Anlass, einzelne Programmpunkte solcher Fahrten zu kommentieren."
Botschaft will aus "Datenschutzgründen" nichts sagen
Russlands Botschaft erklärte, auf Fragen zu Programm und möglichen weiteren Besuchergruppen von Abgeordneten aus "Datenschutzgründen" nichts sagen zu können. Die Botschaft werde aber "regelmäßig von Gästen unterschiedlichster Altersgruppen und politischer Ansichten besucht", und man heiße alle Gäste willkommen.
Bessins Reisegruppe bestand zum großen Teil aus lokalen Mandatsträgern und Funktionären der AfD in Bessins Wahlkreis. Deshalb lässt der CDU-Abgeordnete Abraham für die Gruppe auch keine Ausreden gelten. Vor allem im Osten Deutschlands gebe es viele Menschen, die aufgrund ihrer Sozialisation und persönlicher Kontakte ohne politische Hintergedanken Russland eng verbunden seien. "Aber diese Leute in der Botschaft sind nicht naiv und wissen, um was es geht." Niemand von denen gehe nach drei Jahren Krieg in eine Russische Botschaft im Glauben, man werde objektiv informiert.
Wie kam es also zum Programmpunkt? Eine Sprecherin des Bundespresseamts erklärte auf Anfrage von t-online, man habe "keinen Einfluss darauf, welche Orte oder Veranstaltungen Bundestagsabgeordnete außerhalb der von uns organisierten Programmpunkte mit ihren Gruppen besuchen". Die Abgeordneten entschieden selbst, ob und wie freie Zeitfenster gefüllt werden. "Das Bundespresseamt nimmt auch keine Bewertungen dieser Besuche vor."
In der App, die das Bundespresseamt als Service für die Teilnehmer der Inforeisen erstellt, konnte der Punkt dennoch als Teil des Programms auftauchen. Das stellten zu ihrer großen Überraschung auch Teilnehmer einer Gruppe der Grünen-Abgeordneten Sara Nanni fest.
Botschaft plötzlich im Besuchsprogramm von Grünen-Gruppe
Nanni, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Sicherheitspolitik, hatte aktuell ebenfalls eine Gruppe aus ihrem Wahlkreis zu Besuch. In deren digitalem Programm in der vom Bundespresseamt erstellten App fand sich der Punkt "Informationsgespräch mit Hausführung in der Botschaft der Russischen Föderation". Die Veranstaltung war zeitlich bereits nach der Abreise der Gruppe eingetragen. Es war deshalb klar, dass es sich nicht um einen echten Programmpunkt handeln konnte. Offenbar geht der falsche Eintrag auf ein Versehen bei Arbeiten an der Datenbankverwaltung zurück.
Der Fehler irritierte Grünen-Politikerin Nanni aber noch aus einem anderen Grund: "In der Optik wirkt der Besuch der Russischen Botschaft gleichwertig integriert in die offiziellen Programmpunkte, die das Bundespresseamt anbietet." Diese Frage, von den Abgeordneten selbst verantwortete Termine deutlich unterscheidbar auszuweisen, sollte auch im Bundestagspräsidium angesprochen werden, so Nanni. Auch im Bundespresseamt gibt es nach t-online-Informationen angesichts des Falles bereits Überlegung, die Darstellung klarer zu machen. Solche Termine haben eigentlich bereits den Zusatz "Termin durch MdB-Büro organisiert".
Der konkrete vom Büro Bessin organisierte russische Termin wird dagegen wohl kein eigenes Thema werden: Unter Abgeordneten heißt es, es sei nicht praktikabel und auch nicht wünschenswert, zu kontrollieren, welche Programmpunkte bei der Fülle der Reisegruppen in freier Zeit von den Abgeordneten selbst geplant würden.
- Eigene Recherchen
- instagram.com: Posting Birgit Bessin
- auswaertiges-amt.de: Knut Abraham: Lebenslauf