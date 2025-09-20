"Vorsätzliche Unterstützung des Krieges"

Bessin schrieb auf Instagram zu dem Besuch, es sei in der aktuellen Lage "wichtiger denn je, die Kommunikation aufrechtzuerhalten". Abwegig findet das der CDU-Bundestagsabgeordnete Knut Abraham. "Das ist keine naive 'Kommunikation', wie Frau Bessin suggeriert. Ein Info-Besuch in der Botschaft eines Landes, das einen brutalen Angriffskrieg führt, ist nichts weniger als eine vorsätzliche Unterstützung des Krieges."

Abraham ist Beauftragter der Bundesregierung für Polen, das sich wie die baltischen Staaten besonders von Russland bedroht sieht. Der CDU-Politiker ist auch aus dem Wahlkreis, den Bessin gewonnen hatte. Und er war selbst lange im diplomatischen Dienst: Er arbeitete in den Deutschen Botschaften in Warschau und Washington und war Referent für Außenpolitik, insbesondere für Mittel- und Osteuropa, im Bundeskanzleramt.

Der CDU-Politiker kritisiert: "Die Botschaft Russlands ist kein zur freien Meinungsbildung geeigneter Ort. Lügen prägen deren Informationspolitik." Bessin spiele Putins Spiel, dem es um eine Schwächung der Resilienz Deutschlands durch Propaganda gehe. "Der Besuch diente somit den Interessen einer fremden, aggressiven Macht und ist zutiefst unpatriotisch."

Bessin wollte sich zu dieser Kritik auf Anfrage nicht äußern. Es sei ihr ein Anliegen, "meinen Besuchergruppen einen Einblick in immer wieder unterschiedliche Botschaften zu ermöglichen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen." Es war Bessins erste Besuchergruppe, und sie antwortete nicht auf die Frage, welche Botschaften sie bei künftigen Fahrten besuchen will. Auch die AfD-Fraktion im Bundestag wollte auf Anfrage nicht mitteilen, ob weitere Abgeordnete mit Besuchergruppen die Russische Botschaft besuchen oder besucht haben und wie sie Bessins Besuch dort sieht: "Die Fraktion ist an der Organisation nicht beteiligt und sieht keinen Anlass, einzelne Programmpunkte solcher Fahrten zu kommentieren."

Russlands Botschaft erklärte, auf Fragen zu Programm und möglichen weiteren Besuchergruppen von Abgeordneten aus "Datenschutzgründen" nichts sagen zu können. Die Botschaft werde aber "regelmäßig von Gästen unterschiedlichster Altersgruppen und politischer Ansichten besucht", und man heiße alle Gäste willkommen.

Bessins Reisegruppe bestand zum großen Teil aus lokalen Mandatsträgern und Funktionären der AfD in Bessins Wahlkreis. Deshalb lässt der CDU-Abgeordnete Abraham für die Gruppe auch keine Ausreden gelten. Vor allem im Osten Deutschlands gebe es viele Menschen, die aufgrund ihrer Sozialisation und persönlicher Kontakte ohne politische Hintergedanken Russland eng verbunden seien. "Aber diese Leute in der Botschaft sind nicht naiv und wissen, um was es geht." Niemand von denen gehe nach drei Jahren Krieg in eine Russische Botschaft im Glauben, man werde objektiv informiert.