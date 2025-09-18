t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Thomas Kemmerich wird Teil von Frauke Petrys "Team Freiheit"

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPassanten finden Sterbende am Bahnhof
TextKate begeistert in transparenter Spitzenrobe
TextSchlägerei: Kreuzfahrschiff kehrt um
TextUrlaub: Dieser ungewöhnliche Trend boomt
TextBeleuchtung kostet nur noch ein Zehntel

Will 2026 zur Wahl antreten
Kemmerich übernimmt Vorsitz in Bewegung von Ex-AfD-Chefin

Von dpa
18.09.2025 - 10:44 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0758976702Vergrößern des Bildes
Der ehemalige FDP-Politiker Thomas Kemmerich (Archivfoto): Er wird Teil der Bürgerbewegung von Frauke Petry. (Quelle: M. Popow/imago-images-bilder)
News folgen

Schon im nächsten Jahr will die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry eine neue Partei starten. Mit Thomas Kemmerich hat sie nun einen prominenten Mitstreiter gefunden.

Der Thüringer Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich schließt sich nach seinem FDP-Austritt dem von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten "Team Freiheit" an. Kemmerich wird neuer Vorsitzender des Vereins hinter der "Bürgerbewegung", wie das "Team Freiheit" in einem Post auf der Plattform X und auf seiner Webseite bekanntgab.

Loading...

Kemmerich und Petry würden "ein völlig neues, bislang fehlendes politisches Angebot unterbreiten", heißt es darin. Der 60-Jährige hatte erst vor rund einer Woche seinen Austritt aus der FDP öffentlich gemacht. Team Freiheit strebt an, "Wähler jenseits aller Schubladen wieder von den Rändern in die Freiheit zu führen". Anfang Juni hatte Petry angekündigt, dass "Team Freiheit" schon 2026 bei Landtagswahlen als Partei antreten soll.

Kemmerich war 2020 mit Stimmen von CDU, AfD und FDP überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Wahl stürzte Thüringen in eine tiefe Regierungskrise. Nach bundesweiten Protesten und innerparteilichem Druck trat Kemmerich zurück. Danach galt seine Beziehung zur Bundes-FDP als belastet.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
  • team-freiheit.de: Startseite
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDFDPFrauke Petry
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom