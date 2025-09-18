Startrainer flippt aus und geht auf Fan los

Der ehemalige FDP-Politiker Thomas Kemmerich (Archivfoto): Er wird Teil der Bürgerbewegung von Frauke Petry. (Quelle: M. Popow/imago-images-bilder)

Schon im nächsten Jahr will die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry eine neue Partei starten. Mit Thomas Kemmerich hat sie nun einen prominenten Mitstreiter gefunden.

Der Thüringer Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich schließt sich nach seinem FDP-Austritt dem von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry gegründeten "Team Freiheit" an. Kemmerich wird neuer Vorsitzender des Vereins hinter der "Bürgerbewegung", wie das "Team Freiheit" in einem Post auf der Plattform X und auf seiner Webseite bekanntgab.

Kemmerich und Petry würden "ein völlig neues, bislang fehlendes politisches Angebot unterbreiten", heißt es darin. Der 60-Jährige hatte erst vor rund einer Woche seinen Austritt aus der FDP öffentlich gemacht. Team Freiheit strebt an, "Wähler jenseits aller Schubladen wieder von den Rändern in die Freiheit zu führen". Anfang Juni hatte Petry angekündigt, dass "Team Freiheit" schon 2026 bei Landtagswahlen als Partei antreten soll.