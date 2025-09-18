t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Skandal in Flensburg: Schild in Schaufenster verbietet Juden Zutritt

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEnergieversorger ist insolvent
TextCharité meldet großen Pilzausbruch
TextPyro-Einsatz: Kind offenbar schwer verletzt
TextPassanten finden Sterbende am Bahnhof
TextKate begeistert in transparenter Spitzenrobe

Antisemitischer Aushang
Aufregung in Flensburg: Schild verbietet Juden Zutritt zu Laden

Von t-online
Aktualisiert am 18.09.2025 - 11:49 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0823922598Vergrößern des Bildes
Blick auf den Flensburger Hafen (Archivbild): Ein antisemitisches Schild löste in der Stadt Entsetzen aus. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Wilfried Wirth/imago)
News folgen

Ein antisemitischer Aushang schockiert Flensburg. Die Grünen fordern eine schnelle Reaktion.

Ein in ein Schaufenster geklebtes Schild verbietet Juden in Flensburg den Zutritt zu dem Geschäft. Das berichten mehrere Lokalmedien übereinstimmend. Auf dem Schild steht: "Juden haben hier Hausverbot!!!!" In kleinerer Schrift ist darunter zu lesen: "Nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen."

Loading...

Wie der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" schreibt, wurde das Plakat von Ladenbesitzer Velten Reisch persönlich aufgehängt. Der 60-Jährige erklärt dem Lokalmedium, dass er den Antisemitismus-Vorwurf nicht verstehe und begründet den Zettel mit dem Gaza-Krieg: "In Israel leben nun mal Juden, und ich kann ja nicht unterscheiden, wer für die Angriffe oder dagegen ist."

Ehemalige Bürgermeisterin meldet sich zu Wort

Die Flensburger Politik reagierte mit Entsetzen auf den Vorfall. Der Kreisverband der Grünen teilte mit, dass das Schild "die Verbrechen des NS-Regimes" relativiere und "das Fundament unserer offenen Gesellschaft" gefährde. Die Kreisvorsitzende Annabell Pescher forderte schnelle Ermittlungen durch die zuständigen Behörden.

Auch auf Landesebene findet der Vorfall Beachtung. Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Jan Kürschner, sieht einen klaren Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Er habe nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit dem Innenministerium aufgenommen, um den Fall politisch weiterzuverfolgen.

Die frühere Flensburger SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange äußerte sich in einem Facebook-Video zu dem Vorfall. Sie erklärte, sie habe Anzeige erstattet und rief zur Solidarität mit der jüdischen Gemeinde auf. Derartige Vorfälle müssten konsequent geahndet werden.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bündnis 90/Die GrünenFlensburgIsrael
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom