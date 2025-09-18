"Leute können froh sein" Handy verloren: Altmaier lange ohne X-Zugang – jetzt ist er zurück

Ungewollte Handy-Auszeit für Peter Altmaier: Der Ex-Wirtschaftsminister hatte sein Handy verloren – nur darauf war offenbar ein entscheidendes Passwort hinterlegt.

Um den ehemaligen CDU-Abgeordneten Peter Altmaier war es zuletzt ruhig auf der Plattform X geworden. Jetzt erklärt der frühere Wirtschaftsminister, woran das lag. Auf dem Portal schreibt er am Mittwoch: "Hallo, seit Mai war ich weg von Twitter & Euch, weil mein altes Handy verloren war samt X-Account & Passwort."

Nun hat er offenbar ein neues Handy, sein X-Passwort hat er offenbar wiederherstellen können. Dafür lobt Altmaier die Mitarbeiter im Apple Store Berlin für ihre Unterstützung. Dass das Portal bereits seit Jahren nicht mehr Twitter heißt, sondern X, ist ihm in diesem Moment offenbar entfallen.

Altmaiers letzte Veröffentlichung auf X vor seiner offenbar ungewollten Handy-Auszeit ist vom 6. Mai dieses Jahres. "Alles Gute Deutschland & Europa!", schrieb er. Was an diesem Tag geschah: Unter anderem wurde Friedrich Merz im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt.

"Leute können froh sein"

Nun schrieb er als Reaktion eines X-Nutzers, der anmerkte, dass Altmaier einiges aufzuholen habe: "Eine ganze Menge Leute können froh sein, dass ich in den letzten Monaten nicht posten konnte!"