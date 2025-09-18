Fall Julia Ruhs In der Union stellen erste die Gebührenfrage
Nach nur drei Folgen setzte der NDR das Format "Klar" der Journalistin Julia Ruhs ab. Mit der Begründung, es sei zu kontrovers. CDU-Generalsekretär Linnemann stellt nun die Gebührenfrage.
Moderatorin Julia Ruhs hat ihre politische Einstellung so beschrieben: "Ich bin keine AfD-Wählerin, und wer meine Texte kennt, weiß das. Wenn ich durch mein Konservativ-sein ins Gespräch komme, ist das für meine Arbeit hilfreich". Das erklärte sie zuletzt im Interview mit t-online.
Ruhs, 31, moderiert die TV-Sendung "Klar", die Themen aus einer liberal-wertkonservativen Sicht beleuchtet. Nach nur drei Sendungen stieg der Norddeutsche Rundfunk (NDR) aus dem Format aus. Der Bayerische Rundfunk führt das Sendeformat zwar fort, aber die Emotionen sind hochgekocht. "Und jetzt? Wurden all die Vorurteile, die sie im Bezug auf die Meinungsvielfalt schon hatten, bestätigt", twitterte Ruhs. In der Politik entfachte der Fall eine Grundsatzdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann reagierte mit scharfer Kritik. "Das ist ein neuer Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland", sagte Linnemann am Donnerstag dem privaten Fernsehsender "Welt". Es sei "bitter", wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Mitarbeiter ausgeschlossen werden, weil sie als zu konservativ eingestuft würden.
Linnemann stellt die Gebührenfrage
Linnemann forderte finanzielle Folgen. "Ich finde, man muss jetzt beispielsweise klar sagen, wir frieren die Gebühren auf dem jetzigen Niveau bis auf Weiteres ein, damit endlich Druck entsteht, damit Reformen passieren", sagte er.
Auch Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag, übte Kritik. Er nannte die Entscheidung des NDR "sehr problematisch". Meinungsvielfalt gehöre zu den zentralen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: "Wird diese Freiheit eingeschränkt, ist der gebührenfinanzierte Rundfunk nicht mehr in der Lage, die Probleme unserer Gesellschaft anzusprechen und bekommt ein Rechtfertigungsproblem."
Der NDR nannte zunächst keine Begründung für die Entscheidung, die auch in den sozialen Medien deutliche Kritik auslöste. Unmut kam auch vom liberalen Flügel der Union. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte den NDR. Dieser "erweist sich mit solchen Entscheidungen einen Bärendienst. Denn Menschen, die den demokratischen Parteien entgleiten, fühlen sich dadurch bestätigt."
Günther war eigentlich als Gast einer Festveranstaltung anlässlich des NDR-Intendantenwechsels von Joachim Knuth zu Hendrik Lünenborg angekündigt, nahm daran jedoch nicht teil. Zu den Gründen dafür wurde offiziell nichts bekannt. Eine der Moderatorinnen der Festveranstaltung, Caren Miosga, führte terminliche Gründe an. Nach Informationen der Plattform "Politico" besuchte Günther demonstrativ eine Lesung von Ruhs.
Die erklärte ihren Unterstützern auf der Plattform X: "Ihr dürft jedoch noch Hoffnung in den Bayerischen Rundfunk haben. Wir werden weiterhin das machen, was beim NDR offenbar unmöglich ist."
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), gelernter Journalist, stützte den Bayerischen Rundfunk (BR) und schrieb auf X: "Das ist kein gutes Signal für die Meinungsfreiheit, Pluralität und Toleranz im öffentlich-rechtlichen NDR." Konservative Stimmen gehörten zum demokratischen Meinungsspektrum, "auch wenn das einigen Linken nicht gefällt".
NDR wirkt hilflos
Eine NDR-Sprecherin ging in der Nacht zum Donnerstag lediglich auf die Bedeutung der Sendung ein: "Dem NDR ist Perspektivenvielfalt im Programm wichtig. Deswegen hat der Sender das Format "Klar" entwickelt und gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk ins Leben gerufen", teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit.
Die drei Pilotfolgen von "Klar" liefen im April, Juni und Juli in Kooperation von NDR und BR. Die Sendung stieß in der Vergangenheit mehrfach auf Kritik. So äußerten sich etwa der ZDF-Moderator Jan Böhmermann und ARD-Journalistin Anja Reschke öffentlich zu einzelnen Inhalten. Besonders die Auftaktsendung zur Migration erregte Aufsehen - Ruhs hatte dort unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtet.
Der NDR will das Format nach eigenen Angaben mit einem eigenen Team weiter betreiben. Die Frage der Moderation ist noch unklar.
