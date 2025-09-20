Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Merz-Kritik aus der eigenen Partei "Das ist saudämlich"
Alles super, jetzt wo Friedrich Merz regiert? Der CDU-Arbeitnehmerflügel sieht das nicht unbedingt so. Und hat bei einem Treffen in Frankfurt einige Anmerkungen.
Dennis Radtke nimmt die Kritik schon mal vorweg, die ihn bald wohl wieder von seinen Parteifreunden erreichen wird. Ach ja, "diese Christlich-Depressiven Arbeitnehmer", sagt Radtke, "die haben sowieso immer was zu meckern, die sind eh immer unzufrieden". Und "der Vorsitzende, der hat ja eh immer eine große Klappe". Bei dem sei die Kritik an der Bundesregierung und Friedrich Merz doch sowieso persönlich motiviert.
Radtke sagt: "So kann man natürlich mit Kritik umgehen." Nur sinnvoll sei das eben nicht. Ihn ärgere es, wenn Diskussionen so abgetan würden.
Die "Christlich-Depressiven Arbeitnehmer", das ist eigentlich die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, die CDA, der Arbeitnehmerflügel der CDU. Und "der Vorsitzende", das ist Dennis Radtke selbst. Der will an diesem Samstag in Frankfurt, beim Treffen seiner CDA, offensichtlich etwas loswerden.
Man sei "wieder an einem Punkt, wo grundsätzlich gerungen wird, welchen Kurs soll unser Land und unsere liberale Demokratie nehmen", sagt Radtke. Er findet, dieses Ringen sollte unbedingt auch wieder stärker in der CDU stattfinden. Und dann ringt Radtke in seiner Rede einfach schon mal los, widerspricht vielem, was die Union gerade sonst so erzählt, auch und nicht zuletzt Bundeskanzler Friedrich Merz. Es hat sich etwas aufgestaut beim christlich-sozialen Flügel der CDU.
Der Mann mit der "großen Klappe"
Dennis Radtke, 46 Jahre alt, sitzt für die CDU im Europaparlament. Mit der CDA ist er gerade so etwas wie das christlich-soziale Gewissen der CDU. Ein zuletzt sehr reges und lautes Gewissen. Radtkes Gegner, von denen es in der CDU einige gibt, würden sagen: ein deutlich zu lautes, nervtötendes Gewissen. Oder eben: eine zu große Klappe.
Radtke spricht immer wieder offen darüber, dass er drei Mal gegen Friedrich Merz gestimmt hat, als der sein Politik-Comeback begann und CDU-Chef werden wollte. Auch an diesem Samstag in Frankfurt erzählt er das. Vor der Wahl kritisierte Radtke die gemeinsame Migrationsabstimmung der Union mit der AfD im Bundestag deutlich. Und als Merz nach der Wahl die Ministerposten verteilte, nannte Radtke die mangelnde Vertretung der CDA im Kabinett "befremdlich und falsch".
Die Partei werde an vielen Stellen als "kaltherzig und unsozial" wahrgenommen, kritisierte Radtke in der "Süddeutschen Zeitung". Es war nicht der einzige Anlass in jüngerer Vergangenheit, bei dem er sich um das soziale Profil der CDU sorgte. Es sei Job der Parteiführung, "dafür zu sorgen, dass auch die christlich-soziale und die liberale Wurzel der Partei weiterhin erkennbar sind", sagte er der "taz" vor einigen Monaten.
Das ist schon der Zahlen wegen eine Aufgabe: In der Bundestagsfraktion ist der Arbeitnehmerflügel gerade deutlich unterrepräsentiert. Auf ungefähr 20 Prozent schätzen CDA-Mitglieder dort ihr Gewicht. Der konservative und arbeitgebernahe Mittelstandsverband MIT ist wesentlich stärker. Und Merz nicht gut darin, die Breite der Partei sichtbar zu machen, kritisieren liberale CDU-Politiker. Mancher glaubt: Er will das gar nicht oder schert sich zumindest nicht darum.
"Das ist saudämlich"
Also laut sein, konfliktfreudig, das ist offensichtlich die Strategie von CDA-Chef Dennis Radtke. Um der Sache willen, aber natürlich auch, um wahrgenommen zu werden. Das ist an diesem Samstag in Frankfurt nicht anders.
Er ärgere sich über die Debatten über eine Brandmauer zur AfD, sagt Radtke. Das klinge immer so, als kauere die CDU hinter der Mauer und verstecke sich. "Wir als CDU brauchen keine Brandmauer", sagt er. "Wir sind die Brandmauer gegen die AfD." Es komme ganz entscheidend "auf unsere CDU an, dass dieses Land nicht kippt".
Wo christdemokratische Parteien in Europa "da nicht mehr klar sind, wo sie beliebig werden, da verschwinden sie", sagt Radtke. "Warum glauben einige, dass wir uns diese Arroganz leisten könnten, die gleichen Fehler zu machen wie alle anderen?" Das sei nicht nur unwissenschaftlich, "das ist saudämlich".
Was genau er dämlich findet, macht Radtke auch deutlich: Wenn sich die CDU auf Kulturkampf-Debatten einlässt zum Beispiel. "Ich frage mich immer, warum stecken wir so viel Energie in diese Themen? Warum tappen wir in diese Falle rein?" Das seien "Auseinandersetzungen, die überhaupt nicht gewonnen werden können". Zu glauben, die Migrationspolitik sei der "Dreh- und Angelpunkt", um die AfD wieder kleinzukriegen, ist für ihn so ein Thema.
"Aufstiegsversprechen ist kaputt"
Es sei richtig, dass die Bundesregierung das Thema Migration anpacke, findet Radtke. "Aber zu glauben, das Problem AfD löst sich in Luft auf, wenn wir einzig und alleine dort liefern, das ist eben nicht so."
Für ihn ist etwas anderes genauso wichtig. Die Soziale Marktwirtschaft sei zwar ein Erfolgsmodell, aber "ein Erfolgsmodell, das heute an vielen Stellen schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert", sagt er. "Dieses Aufstiegsversprechen, das ist kaputt." Es gebe Menschen, die kämen trotz harter Arbeit nicht vom Fleck. "Die soziale Krise ist mittlerweile tief in der Mittelschicht angekommen."
Womit Dennis Radtke bei einem Thema angekommen ist, das Friedrich Merz zuletzt immer wieder angestoßen hat. Nur sieht er es ganz anders als der Bundeskanzler. "Arbeiten wir eigentlich zu wenig?", fragt Radtke. "Nein, wir arbeiten nicht zu wenig!" Es gebe viele, die wollten mehr arbeiten, aber bei denen funktioniere das mit der Pflege oder der Kinderbetreuung nicht.
All diese Themen müsse eine Bundesregierung bearbeiten, sagt Radtke. "Ansonsten wird sich dieses Abwenden von etablierten Parteien und dieses Abwenden vom Staat nicht mehr umkehren lassen." Ein wichtiges Thema für ihn: bezahlbares Wohnen. In einem Leitantrag fordert die CDA die Bundesregierung auf, dort mehr zu tun.
"Wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt?"
Er habe "gezuckt", sagt Dennis Radtke, als die Bundesregierung vom "Herbst der Reformen" gesprochen habe. Niemand bestreite, dass es Reformbedarf gebe bei Bürgergeld, Rente und Sozialversicherungen. Aber das seien komplexe Diskussionen, die da geführt werden müssten. Er erwarte von einer christdemokratischen Partei, "dass wir das niemals in einer Art und Weise tun, dass Menschen sich Sorgen machen müssen und Angst haben, dass es für sie irgendwie nicht mehr reicht".
Deshalb ärgere er sich über manche aktuelle Debatte so, sagt Radkte. Und meint damit Debatten, die seine CDU gerade führt. "Zu sagen: Wir haben jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt. Wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt?", fragt Radtke. Der Mann an der Tanke? Der Nachbar mit 1.000 Euro Rente? "Nein, haben die nicht!"
Es ist ein weiterer freundlicher Gruß an Friedrich Merz, der das mit den Verhältnissen gesagt hat. Und Dennis Radtke schickt noch einen hinterher. Die Bundesregierung müsse sich allgemein überlegen, wie sie kommuniziere. Etwa bei der "Nummer mit der Stromsteuer", sagt er. "Die Leute sind einfach sauer, weil wir etwas versprochen haben, und vier Wochen später machen wir das Gegenteil. Und das muss aufhören." Es brauche ein besseres Erwartungsmanagement. Das kritisiert in der Union längst nicht nur die CDA.
Merz hat keine Zeit, Spahn schon
Friedrich Merz kann an diesem Samstag nicht antworten, er ist nicht in Frankfurt. Keine Zeit, heißt es. Dafür kommt am Nachmittag Unionsfraktionschef Jens Spahn vorbei. Von vielen Positionen der CDA ist der ähnlich weit entfernt wie der Kanzler.
Dennis Radtke stellt ihn als jemanden vor, der Meinungsunterschiede nicht persönlich nehme. Das sei eine seltene Qualität in der Spitzenpolitik. Spahn sagt: "Ich freue mich immer über jede gute Diskussion." Er erzählt dann davon, was die Bundesregierung schon alles geschafft habe (Migrationswende, Innere Sicherheit, Unternehmenssteuerreform, Investitionsbooster) und was noch kommen müsse (Sozialreformen, "Bürokratieabbau, da haben wir noch nicht geliefert. Das ist jetzt wichtig für diesen Herbst.")
Und auch hier in Frankfurt sagt Jens Spahn etwas zur ungerechten Vermögensverteilung. Vor einigen Tagen hatte sich nach Äußerungen von ihm eine Debatte um eine Reform der Erbschaftsteuer entwickelt. Jetzt aber relativiert Spahn seine Offenheit wieder etwas.
Spahn sagt, die Vermögensverteilung, über die müsse man "natürlich reden können" und zwar "ohne Schaum vor dem Mund". Nur sei "unser erster Ansatzpunkt zuerst mal, kleineren und mittleren Einkommen zu helfen, Vermögen aufzubauen". Deswegen wolle man die Frühstartrente einführen, das sei der erste Baustein.
Gastgeber Dennis Radtke wird das nicht so gerne hören. Er hatte sich vehement dafür ausgesprochen, Schlupflöcher für riesige Vermögen bei der Erbschaftsteuer zu schließen. Und damit mal wieder Schlagzeilen gemacht.
Auch dazu sagt Jens Spahn an diesem Tag etwas, zum öffentlichen Ringen des Dennis Radtke. Das lässt er sich nicht nehmen. "Wir müssen diejenigen sein, die zeigen, wie man gute Debatten führt miteinander", sagt Spahn. "Und die am besten, Dennis, intern." Es ist ein kleiner, aber feiner Seitenhieb. Fraglich nur, ob sich der "Dennis" auch daran halten mag.
- CDA-Bundesausschuss in Frankfurt am Main am 20. September 2025
- taz.de: "CDU-Politiker über Zukunft der Partei"