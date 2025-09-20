Womit Dennis Radtke bei einem Thema angekommen ist, das Friedrich Merz zuletzt immer wieder angestoßen hat. Nur sieht er es ganz anders als der Bundeskanzler. "Arbeiten wir eigentlich zu wenig?", fragt Radtke. "Nein, wir arbeiten nicht zu wenig!" Es gebe viele, die wollten mehr arbeiten, aber bei denen funktioniere das mit der Pflege oder der Kinderbetreuung nicht.

All diese Themen müsse eine Bundesregierung bearbeiten, sagt Radtke. "Ansonsten wird sich dieses Abwenden von etablierten Parteien und dieses Abwenden vom Staat nicht mehr umkehren lassen." Ein wichtiges Thema für ihn: bezahlbares Wohnen. In einem Leitantrag fordert die CDA die Bundesregierung auf, dort mehr zu tun.

"Wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt?"

Er habe "gezuckt", sagt Dennis Radtke, als die Bundesregierung vom "Herbst der Reformen" gesprochen habe. Niemand bestreite, dass es Reformbedarf gebe bei Bürgergeld, Rente und Sozialversicherungen. Aber das seien komplexe Diskussionen, die da geführt werden müssten. Er erwarte von einer christdemokratischen Partei, "dass wir das niemals in einer Art und Weise tun, dass Menschen sich Sorgen machen müssen und Angst haben, dass es für sie irgendwie nicht mehr reicht".

Deshalb ärgere er sich über manche aktuelle Debatte so, sagt Radkte. Und meint damit Debatten, die seine CDU gerade führt. "Zu sagen: Wir haben jahrelang über unsere Verhältnisse gelebt. Wer hat denn über seine Verhältnisse gelebt?", fragt Radtke. Der Mann an der Tanke? Der Nachbar mit 1.000 Euro Rente? "Nein, haben die nicht!"

Es ist ein weiterer freundlicher Gruß an Friedrich Merz, der das mit den Verhältnissen gesagt hat. Und Dennis Radtke schickt noch einen hinterher. Die Bundesregierung müsse sich allgemein überlegen, wie sie kommuniziere. Etwa bei der "Nummer mit der Stromsteuer", sagt er. "Die Leute sind einfach sauer, weil wir etwas versprochen haben, und vier Wochen später machen wir das Gegenteil. Und das muss aufhören." Es brauche ein besseres Erwartungsmanagement. Das kritisiert in der Union längst nicht nur die CDA.

Merz hat keine Zeit, Spahn schon

Friedrich Merz kann an diesem Samstag nicht antworten, er ist nicht in Frankfurt. Keine Zeit, heißt es. Dafür kommt am Nachmittag Unionsfraktionschef Jens Spahn vorbei. Von vielen Positionen der CDA ist der ähnlich weit entfernt wie der Kanzler.