"Hochproblematisch" Reichinnek kritisiert NDR für Ruhs-Rausschmiss
Die Absetzung des Formats "Klar" von Julia Ruhs beim NDR entfacht weiterhin Debatten. Politiker verschiedener Lager kritisieren die Entscheidung.
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat sich von der Journalistin Julia Ruhs getrennt und damit eine öffentliche Debatte ausgelöst. Ruhs wird ihr Format "Klar" künftig nur noch beim Bayerischen Rundfunk (BR) moderieren, beim NDR hingegen nicht mehr.
Nun hat die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reichinnek, die Absetzung der NDR-Sendung deutlich kritisiert. Im "Spiegel" sagte sie: "Es ist halt wirklich hochproblematisch, wenn auf Druck von irgendeiner Seite etwas abgesetzt wird."
Reichinnek räumte zwar ein, sie habe die Sendung selbst "sehr schlecht" gefunden. Es sei aber falsch, politische oder wirtschaftliche Einflussnahme auf die Medien zuzulassen. Sie betonte: "Medien haben nicht die Aufgabe, Meinung zu machen. Sie sollen Austausch und Information ermöglichen, möglichst neutral, damit die Leute auch was davon mitnehmen."
Reichinnek warnte zudem vor einer zunehmenden Bedrohung der Pressefreiheit in den USA. So bezeichnete sie den mutmaßlichen politischen Druck durch Donald Trump auf den US-Sender ABC zur Absetzung der Jimmy-Kimmel-Show als "sehr bedenkliche Entwicklung". Sie betonte die Rolle der Medien als unabhängige Kontrollinstanz. Medien müssten faktenbasiert arbeiten, Quellen nennen und mit Gesprächspartnern neutral umgehen.
Was gab es für Kritik an dem Format?
Die Sendung sorgte in der Vergangenheit mehrfach für Unmut. So äußerte sich etwa NDR-Journalistin Anja Reschke in ihrer eigenen Sendung öffentlich zu einzelnen Inhalten. Besonders die Auftaktsendung zur Migration sorgte für Aufsehen – Ruhs hatte dort unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtet. In dem Zusammenhang sprach ZDF-Moderator Jan Böhmermann von "rechtspopulistischem Quatsch", ohne sich auf eine konkrete Aussage zu beziehen.
Bereits Monate vor der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs sollen sich fast 250 Mitarbeiter mit einem an Geschäftsführung, Programmdirektion und Chefredakteure gerichteten Schreiben von dem Format "Klar" und insbesondere der Auftaktsendung distanziert haben. Darin heißt es nach Angaben mehrerer Mitarbeiter des NDR, dass die Auftaktsendung zu Migration einer "Reihe von Grundsätzen unserer journalistischen Arbeit" und dem "öffentlich-rechtlichen Auftrag gemäß NDR-Staatsvertrag" nicht nachkomme. "Wir distanzieren uns von dieser Produktion und wünschen uns eine Aufarbeitung der Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass dieser Film so über den Sender gegangen ist." Zuvor hatte die "Welt" über den Brief berichtet.
Gleichzeitig hat "Klar" nach Angaben von NDR und BR hohe Akzeptanzwerte. In einer repräsentativen Online-Studie im Auftrag des NDR hätten 63 Prozent der Befragten der Sendung die Schulnoten 1 oder 2 gegeben. Das Format bediene den Wunsch nach Meinungsvielfalt sowie klarer Haltung.
Weitere Reaktionen aus der Politik
Rückendeckung bekam Ruhs auch von anderen Politikern. Unionsfraktionschef Jens Spahn etwa kritisierte die Entscheidung des NDR als "sehr problematisch". Auf der Plattform X schrieb er, dass Meinungsvielfalt eine der Hauptaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einem "extrem schlechten Signal". Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) schrieb auf der Plattform X: "Das ist kein gutes Signal für die Meinungsfreiheit, Pluralität und Toleranz im öffentlich-rechtlichen NDR." Konservative Stimmen gehörten zum demokratischen Meinungsspektrum, "auch wenn das einigen Linken nicht gefällt".
Medienstaatsminister Wolfram Weimer warnte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor einem Akzeptanzverlust. "Wir haben in weiten Teilen der Bevölkerung den Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen Sender politisch einseitig berichten", sagte er dem Fernsehsender Welt auf eine Frage zu Ruhs. "Und das ist ein Problem, weil die Öffentlich-Rechtlichen von großer Akzeptanz leben."
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der am Abend eine Veranstaltung des Axel Springer Verlages besuchte, sprach sich auf die Frage, wie er zur Causa Ruhs stehe, für Vielfalt im deutschen Fernsehen aus. "Ich finde, wir müssen aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass es kontroverse Meinungen gibt. Und das muss sich alles auch in den Medien, die wir konsumieren, widerspiegeln, und da bin ich immer dafür, dass man auch Dinge aushält, die man vielleicht nicht politisch teilt, aber das macht unsere Demokratie reicher", sagte der SPD-Politiker.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa