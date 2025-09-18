"Hochproblematisch" Reichinnek kritisiert NDR für Ruhs-Rausschmiss

Von t-online , aj 19.09.2025 - 01:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Heidi Reichinnek: Die Fraktionsvorsitzende der Linken findet deutliche Worte für die Absetzung des Formats "Klar". (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Absetzung des Formats "Klar" von Julia Ruhs beim NDR entfacht weiterhin Debatten. Politiker verschiedener Lager kritisieren die Entscheidung.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat sich von der Journalistin Julia Ruhs getrennt und damit eine öffentliche Debatte ausgelöst. Ruhs wird ihr Format "Klar" künftig nur noch beim Bayerischen Rundfunk (BR) moderieren, beim NDR hingegen nicht mehr.

Loading...

Nun hat die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reichinnek, die Absetzung der NDR-Sendung deutlich kritisiert. Im "Spiegel" sagte sie: "Es ist halt wirklich hochproblematisch, wenn auf Druck von irgendeiner Seite etwas abgesetzt wird."

Reichinnek räumte zwar ein, sie habe die Sendung selbst "sehr schlecht" gefunden. Es sei aber falsch, politische oder wirtschaftliche Einflussnahme auf die Medien zuzulassen. Sie betonte: "Medien haben nicht die Aufgabe, Meinung zu machen. Sie sollen Austausch und Information ermöglichen, möglichst neutral, damit die Leute auch was davon mitnehmen."

Reichinnek warnte zudem vor einer zunehmenden Bedrohung der Pressefreiheit in den USA. So bezeichnete sie den mutmaßlichen politischen Druck durch Donald Trump auf den US-Sender ABC zur Absetzung der Jimmy-Kimmel-Show als "sehr bedenkliche Entwicklung". Sie betonte die Rolle der Medien als unabhängige Kontrollinstanz. Medien müssten faktenbasiert arbeiten, Quellen nennen und mit Gesprächspartnern neutral umgehen.

Was gab es für Kritik an dem Format?

Die Sendung sorgte in der Vergangenheit mehrfach für Unmut. So äußerte sich etwa NDR-Journalistin Anja Reschke in ihrer eigenen Sendung öffentlich zu einzelnen Inhalten. Besonders die Auftaktsendung zur Migration sorgte für Aufsehen – Ruhs hatte dort unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtet. In dem Zusammenhang sprach ZDF-Moderator Jan Böhmermann von "rechtspopulistischem Quatsch", ohne sich auf eine konkrete Aussage zu beziehen.

Bereits Monate vor der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs sollen sich fast 250 Mitarbeiter mit einem an Geschäftsführung, Programmdirektion und Chefredakteure gerichteten Schreiben von dem Format "Klar" und insbesondere der Auftaktsendung distanziert haben. Darin heißt es nach Angaben mehrerer Mitarbeiter des NDR, dass die Auftaktsendung zu Migration einer "Reihe von Grundsätzen unserer journalistischen Arbeit" und dem "öffentlich-rechtlichen Auftrag gemäß NDR-Staatsvertrag" nicht nachkomme. "Wir distanzieren uns von dieser Produktion und wünschen uns eine Aufarbeitung der Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass dieser Film so über den Sender gegangen ist." Zuvor hatte die "Welt" über den Brief berichtet.