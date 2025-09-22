Selen gilt als Experte für Terror- und Spionageabwehr. Der Jurist arbeitete bereits bei verschiedenen Sicherheitsbehörden mit, war Ermittler beim Bundeskriminalamt, Referatsleiter im Innenministerium, Führungskraft bei der Bundespolizei und war Sicherheitsverantwortlicher beim Touristikkonzern Tui. Selen, dessen Eltern von der Türkei nach Deutschland auswanderten, als er vier Jahre alt war, wird der erste Mann in diesem Amt, der nicht in Deutschland geboren wurde.

Ogorek erwartet nun, dass Selen das BfV zu einem "robusten Abwehrdienst" ausbaut, "der im Kampf gegen Terror und Spionage erweiterte Befugnisse erhält". Insbesondere die Bedrohung durch russische Sabotage und Cyberangriffe wird wohl noch stärker in den Fokus rücken. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen.

Selen wird wohl weniger politisch

Sein Vorgänger Haldenwang dagegen fiel insbesondere durch sein Vorgehen gegen die AfD auf. Unter seiner Führung erklärte die Behörde die Partei zunächst zum Verdachtsfall, später als gesichert rechtsextremistisch. Weil die AfD Rechtsmittel eingelegt hat, setzte der Verfassungsschutz die Einstufung bis zu einem Gerichtsurteil vorerst aus.

Zu der Thematik äußerte er sich auch gerne in der Öffentlichkeit, was ihm viel Kritik eingebracht hat. Besonders eine Aussage ließ bei Manchen Zweifel an seiner Neutralität aufkommen: "Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken." Er habe dazu auch keinerlei Möglichkeit, aber "wir können die Bevölkerung wachrütteln, Politiker wachrütteln".

Als Haldenwang sein Amt aufgab, um für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, sahen sich Kritiker bestätigt. Sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen war hingegen noch deutlich stärker umstritten, weil er seine politische Gesinnung kaum versteckte. Dieser driftete immer weiter nach rechts und gründete nach seinem Ausscheiden die Partei Werteunion mit. Mittlerweile wird er selbst vom Verfassungsschutz beobachtet.

Unter Selen wird es laut Ogorek künftig ein anderes Auftreten geben. Selen "tritt nach außen hin leiser auf als sein Vorgänger Haldenwang. Als bisheriger Vizepräsident hat er beobachtet, wie sehr das BfV durch die AfD-Beobachtung innerhalb der Gesellschaft polarisiert hat." Er werde den politischen Extremismus zwar nicht vernachlässigen, das Thema aber deutlich diskreter angehen.