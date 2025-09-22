Neue Chefs der Nachrichtendienste "Ein Glücksfall für Deutschlands Sicherheit"
Der BND und der Verfassungsschutz haben eine neue Führung. Beide Nachrichtendienste stehen vor großen Herausforderungen.
Es sind herausfordernde Zeiten für die deutschen Nachrichtendienste. Die Bedrohungen wachsen. Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat im vergangenen Jahr einen Höhepunkt erreicht, zugleich werden die Auswirkungen des hybriden Kriegs von Russland immer größer. Derweil ist nicht sicher, ob sich Deutschland beim Schutz noch uneingeschränkt auf die USA verlassen kann.
Inmitten dieser Zeiten haben die beiden wichtigsten deutschen Nachrichtendienste nahezu zeitgleich eine neue Führung erhalten. Seit der vergangenen Woche steht Martin Jäger dem Bundesnachrichtendienst (BND) vor. Zugleich wurde bekannt, dass der bisherige Vizepräsident Sinan Selen zum Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) aufsteigt.
Mit diesen Personalentscheidungen verändert sich auch die Strategie der beiden Behörden. Schließlich unterscheiden sich beide Personalien stark von ihren jeweiligen Vorgängern. Und so müssen es sowohl Jäger als auch Selen schaffen, ihre persönlichen Schwerpunkte einzubringen, während die Bedrohungen von außen immer größer werden. Das dürfte für beide Nachrichtendienste allerdings sehr unterschiedliche Folgen haben.
- Zukunft der Nachrichtendienste: "Besser als ihr Schlapphut-Image"
- Stationen in Kiew, Afghanistan und Irak: Neuer BND-Chef tritt Dienst an
BND-Fokus unter Martin Jäger außenpolitischer
Jägers Personalie stand dabei bereits seit längerer Zeit fest. Bereits im Juni entschied sich das Bundeskabinett für ihn als Nachfolger von Bruno Kahl, der zum Botschafter im Vatikan ernannt wurde. Jägers Lebenslauf spricht dabei für sich. Zunächst war er Pressesprecher im Außenministerium, später wurde er Botschafter in den Krisengebieten Afghanistan, Irak und zuletzt in der Ukraine.
Der Nachrichtendienstexperte Markus Ogorek von der Universität zu Köln erklärt im Gespräch mit t-online: "Martin Jäger gilt als kommunikationsstarker Managertyp und hat ein Talent, Koalitionen zu schmieden. Er kennt die Lage insbesondere in der Ukraine aus eigener hautnaher Erfahrung und hat das Ohr des Bundeskanzlers." Im Gegensatz zu Kahl bringe er einen außenpolitischeren Blick mit. Sein Vorgänger habe aufgrund der Nachwehen der NSA-Affäre stärker nach innen gewirkt: "Kahl ist ein umsichtiger Verwaltungsexperte, der sich bis zur russischen Vollinvasion aber öffentlich zurückgenommen hat, um nicht wie ein Politiker zu klingen."
Zur Person
Prof. Dr. Markus Ogorek ist Rechtswissenschaftler an der Universität zu Köln. Er ist dort Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre, wo die Forschungsstelle Nachrichtendienste angesiedelt ist. Sein Schwerpunkt ist das Nachrichtendienstrecht.
Beim erfahrenen Krisendiplomaten Jäger dürfte nun die internationale Bündnisarbeit vermehrt im Fokus stehen. Schließlich steht die langjährige Weltordnung auf der Kippe. Die USA waren für die deutschen Nachrichtendienste seit Gründung der Bundesrepublik stets ein verlässlicher und wichtiger Partner. Mit mehr Personal, mehr Fähigkeiten und auch mehr gesetzlichen Befugnissen halfen die US-Geheimdienste Deutschland immer wieder. Zahlreiche vereitelte Anschläge waren nur mit rechtzeitigen Hinweisen aus den USA möglich.
Unklarheit bei der Verlässlichkeit auf die USA
Seitdem Donald Trump dort wieder an der Macht ist, gilt dieses Selbstverständnis allerdings nicht mehr. Zwar funktioniert die Zusammenarbeit aktuell noch, doch es ist ungewiss, wie lange das so bleibt. Beim BND gibt es bereits Planungen für den Fall, dass die Verbindung reißt. Jägers Aufgabe ist es nun, diese Notfallplanungen einerseits weiterzutreiben, andererseits aber die internationalen Partnerschaften auszubauen – auch zu den USA, solange dies möglich ist.
Dazu müsse Jäger laut Ogorek mehr auf Eigenständigkeit bei der Technik- und Datenanalyse setzen. Seine wichtigsten Aufgaben: "Nachdem Bruno Kahl am Ende seiner Amtszeit bereits eine wirkmächtige PR-Aktion zur personellen Stärkung des BND gestartet hatte, muss Jäger nun noch an technischen Defiziten arbeiten." Die Mittel dafür sind da, schließlich sind die Geheimdienste explizit Teil des 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens. Und so ist das Budget gestiegen. Zudem zeigen die aufsehenerregenden Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung Erfolg.
Allerdings herrscht nach Umstrukturierungen offenbar teilweise schlechte Stimmung in der Behörde. Zudem zeigte sich der BND bei der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und dem russischen Überfall auf die Ukraine unvorbereitet. 2022 machte ein Maulwurf Schlagzeilen, der geheime Informationen an Russland verkaufte. Der Ruf des BND hat zuletzt gelitten, es ist nun an Jäger, diesen wieder aufzubauen.
Sinan Selen ist der logische Nachfolger
Auch wenn der neue Verfassungsschutzchef Sinan Selen aus einer ganz anderen Position sein Amt antritt, so sind die Herausforderungen kaum geringer. Und auch wenn Selen bereits seit 2019 als Vizepräsident der Behörde agierte und seit dem Abgang Thomas Haldenwangs die Behörde gemeinsam mit Silke Willems bereits seit fast einem Jahr kommissarisch leitet, dürfte sich beim BfV wohl dennoch einiges ändern.
Selen gilt als Experte für Terror- und Spionageabwehr. Der Jurist arbeitete bereits bei verschiedenen Sicherheitsbehörden mit, war Ermittler beim Bundeskriminalamt, Referatsleiter im Innenministerium, Führungskraft bei der Bundespolizei und war Sicherheitsverantwortlicher beim Touristikkonzern Tui. Selen, dessen Eltern von der Türkei nach Deutschland auswanderten, als er vier Jahre alt war, wird der erste Mann in diesem Amt, der nicht in Deutschland geboren wurde.
Ogorek erwartet nun, dass Selen das BfV zu einem "robusten Abwehrdienst" ausbaut, "der im Kampf gegen Terror und Spionage erweiterte Befugnisse erhält". Insbesondere die Bedrohung durch russische Sabotage und Cyberangriffe wird wohl noch stärker in den Fokus rücken. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen.
Selen wird wohl weniger politisch
Sein Vorgänger Haldenwang dagegen fiel insbesondere durch sein Vorgehen gegen die AfD auf. Unter seiner Führung erklärte die Behörde die Partei zunächst zum Verdachtsfall, später als gesichert rechtsextremistisch. Weil die AfD Rechtsmittel eingelegt hat, setzte der Verfassungsschutz die Einstufung bis zu einem Gerichtsurteil vorerst aus.
Zu der Thematik äußerte er sich auch gerne in der Öffentlichkeit, was ihm viel Kritik eingebracht hat. Besonders eine Aussage ließ bei Manchen Zweifel an seiner Neutralität aufkommen: "Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken." Er habe dazu auch keinerlei Möglichkeit, aber "wir können die Bevölkerung wachrütteln, Politiker wachrütteln".
Als Haldenwang sein Amt aufgab, um für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, sahen sich Kritiker bestätigt. Sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen war hingegen noch deutlich stärker umstritten, weil er seine politische Gesinnung kaum versteckte. Dieser driftete immer weiter nach rechts und gründete nach seinem Ausscheiden die Partei Werteunion mit. Mittlerweile wird er selbst vom Verfassungsschutz beobachtet.
Unter Selen wird es laut Ogorek künftig ein anderes Auftreten geben. Selen "tritt nach außen hin leiser auf als sein Vorgänger Haldenwang. Als bisheriger Vizepräsident hat er beobachtet, wie sehr das BfV durch die AfD-Beobachtung innerhalb der Gesellschaft polarisiert hat." Er werde den politischen Extremismus zwar nicht vernachlässigen, das Thema aber deutlich diskreter angehen.
Durch die Beförderung des bisherigen Vizepräsidenten sieht Experte Ogorek "keinen politischen Neuanfang", der sei aber auch nicht notwendig, da sich die Behörde zuletzt professionalisiert habe. Ändern werde sich der Stil: weniger laut und emotional. Der Experte ist positiv gestimmt: "Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner sorgfältigen Arbeitsweise und seiner klaren Zukunftsvision ein Glücksfall für Deutschlands Sicherheit ist." Auch mit Blick auf Martin Jäger habe die Bundesregierung insgesamt kluge Personalentscheidungen getroffen.
Bewusste Arbeitsteilung für die Nachrichtendienste
Ogorek sieht in der Auswahl beider Personalien ein Gesamtpaket. Jägers Ernennung zeige, dass "das Kanzleramt den BND international noch strategischer und militärischer aufstellen will, wohingegen Selens Beförderung die Möglichkeit zur Weiterentwicklung des BfV in Richtung eines operativen Abwehrdienstes eröffnet", der sich auf harte Spionage- und Terrorabwehr fokussiere. Das mache eine klare Aufteilung zwischen Auslandsaufklärung und Inlandsabwehr deutlich. Beide Personen eine, dass sie die Bedrohung durch Russland "ungeschönt realisiert" haben.
Während der BND also künftig um mehr Wirkung nach außen bemüht ist, versucht der Verfassungsschutz dagegen wohl künftig weniger in der Öffentlichkeit zu stehen.
- Eigene Recherche
- Gespräch mit Markus Ogorek
- tagesschau.de: "Wohin steuert der neue Präsident den BND?"