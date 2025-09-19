Statt Boxkampf Markus Söder fordert Ministerpräsident zu Bratwurst-Wettessen heraus

Von dpa Aktualisiert am 19.09.2025 - 16:12 Uhr

Markus Söder (CSU) und eine Bratwurst: Spaßhaft fordert er Mario Voigt zum Wettessen heraus. (Quelle: IMAGO/Uwe Meinhold/imago)

Seit Langem konkurrieren Bayern und Thüringen darum, wer den Ursprung der Bratwurst für sich beanspruchen darf. Jetzt schaltet sich auch die Politik in den Streit ein.

Treten jetzt Bayerns und Thüringens Regierungschefs zum Bratwurst-Showdown an? Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kollege Mario Voigt (CDU) witzeln zumindest in einem gemeinsamen Interview über ein mögliches Bratwurst-Wettessen.

"Mario wäre sicher ein harter Gegner gewesen", gibt Söder in dem Gespräch mit der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl, Bayreuth (HCSB) zu. Voigt gibt sich selbstbewusst: Er habe letzten Sommer 104 Bratwürste gegessen. Somit traue sich der thüringische Ministerpräsident das Duell mit Söder zu.

Söder schlägt Wettkampf vor

Hintergrund ist ein nicht ganz ernst gemeinter Streit zwischen Franken und Thüringen über den ältesten Nachweis einer Bratwurstbude. Der soll am kommenden Freitag in einem Boxkampf im thüringischen Mühlhausen ausgetragen werden.

Forscher hatten im Sommer in der Thüringer Landeshauptstadt eine Urkunde aus dem Jahr 1269 gefunden. Darin sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Erfurter Krämerbrücke die Rede. Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt beansprucht den Titel für ihre historische Bratwurstküche "Zum Gulden Stern" für sich – und hat Thüringen zum Boxkampf herausgefordert.