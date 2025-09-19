CDU-Politiker tritt erneut an Günther will es nochmal wissen

Daniel Günther: Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins schießt gegen seinen bayerischen Kollegen.

Daniel Günther macht weiter in der Politik. Er möchte bei der nächsten Wahl 2027 in Schleswig-Holstein erneut antreten. Auch seinem Lieblingsgegner im Süden bleibt er erhalten.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will zur Landtagswahl 2027 noch einmal als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Er regiert im nördlichsten Bundesland seit 2017, zunächst in einer Koalition mit FDP und Grünen, seit der Wahl 2022 mit den Grünen.

Er möchte "gerade in diesen stürmischen Zeiten den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern Sicherheit, Orientierung und Optimismus geben", sagte der Regierungschef in Rendsburg bei der Klausurtagung der Fraktion. "Auch nach der Landtagswahl 2027 möchte ich an der Spitze der Landesregierung stehen."

Günther betonte, aus seiner Sicht tue ein Ministerpräsident, wie er es sei, der CDU in diesen Zeiten gut. Der 52-Jährige ist auch Landesvorsitzender der CDU im nördlichsten Bundesland.

Stetes Duell auf Distanz mit CSU-Chef Söder

Günther ist nicht nur im Norden für seinen unaufgeregten Politik-Stil beliebt. Als der konservative Historiker Andreas Rödder unlängst bei der Vorstellung einer Merz-Biografie erzählte, wenn sich CDU-Chef Friedrich Merz mitunter beschwere, wie seine Aussagen in der Öffentlichkeit ankämen. Günther kennt solche Telefonate und sagte nur knapp: "Ach, macht er das bei dir auch!".

Immer offen, immer kämpferisch in der Sache. So war der Politiker vom eher modernistischen Flügel der Union immer auch für Spitzenämter auf Bundesebene gehandelt worden. Gerne verteidigte er seinen Kurs auch im Distanz-Duell mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).