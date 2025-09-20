Bei weiter rückläufigen Migrantenzahlen Polen-Beauftragter fordert Ende der dauerhaften Grenzkontrollen

Polizisten bei Kontrollen an der polnischen Grenze (Archivbild): Seit Mai wurden die Überprüfungen auf Geheiß von Bundesinnenminister Dobrindt verschärft. (Quelle: Andy Buenning/imago-images-bilder)

Seit Mai finden an der deutsch-polnischen Grenze verschärfte Kontrollen statt. Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung fordert: Das dürfe "kein Dauerzustand" sein.

Stationäre Grenzkontrollen dürfen sich aus Sicht des Polen-Beauftragten der Bundesregierung, Knut Abraham, nicht zum Normalzustand entwickeln. Bei weiter rückläufigen Migrantenzahlen, die in den Schengen-Raum gelangten, stelle sich die Frage, wann Grenzkontrollen zurückgefahren werden könnten, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Stationäre Grenzkontrollen etwa zu Polen dürften "kein Dauerzustand" sein.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Abraham aus dem Brandenburger Wahlkreis Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz wurde im Mai dieses Jahres "zum Koordinator für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit ernannt". Sein Antrittsbesuch beim brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), der selbst rund acht Jahre Polen-Koordinator war, steht noch bevor.

Polen verlängert eigene Kontrollen

Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai noch intensivere Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können.

Polen reagierte im Juli mit eigenen Kontrollen. Sie sollten ursprünglich bis zum 5. August dauern, wurden aber zunächst bis zum 4. Oktober verlängert. "Ich rechne fest damit, dass es verlängert wird, weil die polnischen Kontrollen in direktem Bezug zu den deutschen stehen", so Abraham. Deutschland verlängerte die Grenzkontrollen bereits bis März 2026.

Ein Schwerpunkt der stationären Grenzkontrollen in Brandenburg ist die stark genutzte Autobahn 12 in der Nähe von Frankfurt (Oder). Es gibt unter anderem viel Kritik, weil es immer wieder zu langen Staus kommt.

Polen-Beauftragter fordert schnelle Entlastung für die A12

Es müsse kurzfristig eine pragmatische Verbesserung der Verkehrssituation erreicht werden, da es auf der A12 immer wieder zu unerträglichen Stausituationen komme, forderte Abraham. Er erwarte, dass dies in den kommenden Wochen umgesetzt werde. Die Autobahngesellschaft des Bundes kündigte im August an, dass die Verkehrsführung auf der A12 zur Eindämmung des Staurisikos im vierten Quartal dieses Jahres geändert werde. Geplant ist eine neue Spuraufteilung.