Die marode Deutsche Bahn steht sinnbildlich für staatliches Versagen in Deutschland. Nun verspricht Verkehrsminister Schnieder die Wende. Doch die wird wohl erstmal ausbleiben.

An großen Worten mangelt es nicht. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) spricht von einem Neustart und verspricht eine "andere Bahn". Die designierte neue Chefin Evelyn Palla sagt bei der Vorstellung der neuen Bahnstrategie: "Heute ist ein Tag des Aufbruchs, des Neuanfangs." Qualität sei jetzt Chefinnensache. Schnieder und Palla müssen Recht behalten, denn bei der Deutschen Bahn geht es um mehr als das Funktionieren des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Es geht um das Vertrauen in das Funktionieren unseres Staates – und damit um unsere Demokratie.

Das Klagen über verspätete, ausgefallene oder überfüllte Züge, kurzfristige Gleiswechsel oder marode Bahnhöfe gehört in Deutschland zum guten Ton. Nun sind die Deutschen fürs Meckern bekannt – doch bei der Deutschen Bahn ist das Geschimpfe an dieser Stelle nicht überzogen, sondern gerechtfertigt. Im August erreichten nur 59,6 Prozent der Fernzüge ihr Ziel pünktlich. Das heißt, sie hatten weniger als sechs Minuten Verspätung. Hinzu kommen Preissteigerungen. Die Deutsche Bahn erhöht regelmäßig die Ticketpreise, besseren Service gibt es dafür aber nicht.

Und vergangene Woche hat die Länder-Verkehrsministerkonferenz beschlossen, dass für das Deutschlandticket ab kommendem Jahr 63 Euro fällig werden – also 5 Euro mehr. Gleichzeitig bringen Baustellen massive Einschränkungen im gesamten Bahnnetz. Noch bis Ende April kommenden Jahres ist etwa die wichtige Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin wegen Generalsanierung voll gesperrt. Es ist nicht die erste Sperrung der Strecke in den vergangenen Jahren. Eine modernere Signaltechnik wird aber erst später in Angriff genommen, weshalb das Vorhaben halbherzig wirkt.

Schleichender ICE, rasender TGV

Viele Menschen sind in Deutschland auf die Bahn angewiesen – häufig ist sie Teil des täglichen Arbeitswegs. Aber auch bei Urlaubsreisen oder Familienbesuchen dürfen die Menschen erwarten, dass diese wichtige Infrastruktur funktioniert. Dass sie pünktlich am Ziel sind, dass es an Bahnhöfen saubere Toiletten gibt und dass sie schweres Gepäck nicht die Treppen zum Gleis hochhieven müssen, weil der Fahrstuhl mal wieder nicht funktioniert. Zumal das in unseren Nachbarländern zu funktionieren scheint. In der Schweiz sind die Züge pünktlich. Und während hierzulande der ICE durch die Gegend schleicht, rast der TGV auf speziellen Hochgeschwindigkeitsstrecken durch Frankreich.