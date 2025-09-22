t-online - Nachrichten für Deutschland
Wiesn-Überraschungsbesuch: Merz wirft Kusshände – Buhrufe für Söder

Überraschungsbesuch auf der Wiesn
Kanzler Merz wirft Kusshände – Buhrufe für Söder

Von dpa, aj
Aktualisiert am 22.09.2025 - 07:52 UhrLesedauer: 2 Min.
190. Münchner OktoberfestVergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz, Bärbel Bas und Lars Klingbeil besuchen auf Einladung von Markus Söder das 190. Oktoberfest und sitzen im Festzelt Schottenhamel. (Quelle: Peter Kneffel/dpa/dpa-bilder)
News folgen

In München feiern am Wochenende rund eine Million Menschen – darunter auch einer, den man dort nicht unbedingt erwartet hätte.

Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil kam er ins Schottenhamel-Festzelt.

Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände. Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, dann stand Söder auf und zeigte sich der Menge: Es gab Jubel, aber auch laute Buh-Rufe.

Im Zelt nahmen die Koalitionsspitzen dann auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: "Tage wie diese".

Söder berichtete auf der Plattform X von guter Stimmung und konstruktiven Gesprächen unter den Spitzenpolitikern. "Das zeigt, was unser Land ausmacht: Gastfreundschaft, Lebensfreude und ein starkes Bekenntnis zu Heimat und Kultur."

Merz nutzte die Gelegenheit, um politische Einigkeit in der Schwarz-Roten Koalition zu demonstrieren. Er postete ein Bild von sich und seinen Kollegen auf dem Oktoberfest und schrieb dazu: "Drei Parteien, ein Ziel: Deutschland nach vorne bringen."

"Das war ein traumhafter Wiesnstart"

Knapp eine Million Gäste feierten am ersten Wochenende auf der Theresienwiese. Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Christian Scharpf sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Das war ein traumhafter Wiesnstart."

Aufgrund des warmen Wetters seien vor allem nicht-alkoholische Getränke gefragt gewesen. Beim Wasser seien manche Wirte an die Grenzen der Kapazität gekommen. Auch die Trinkbrunnen seien gut frequentiert gewesen.

Vielen Wiesn-Besuchern machte zudem die Hitze zu schaffen. Bis zum Samstagnachmittag meldete die für den Rettungsdienst verantwortliche Aicher Ambulanz schon Hunderte Behandlungen – vorwiegend infolge der Hitze.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Bärbel BasCDUCSUFriedrich MerzLars KlingbeilMarkus SöderOktoberfestSPD
