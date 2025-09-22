"Wir hatten etwas anderes vereinbart" SPD räumt Abweichung vom Koalitionsvertrag ein

Von reuters 22.09.2025 - 20:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Spitzen der Koalition im Bundestag: Von einer Preiserhöhung beim Deutschlandticket ist im Koalitionsvertrag keine Rede. (Quelle: Michael Kappeler)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Koalition hat sich auf eine Preiserhöhung beim Deutschlandticket von 2026 an geeinigt. In der SPD scheinen nicht alle zufrieden mit dem Kompromiss.

Die SPD wirbt intern für den Kompromiss zur Fortführung des Deutschlandtickets, räumt aber Abweichungen vom schwarz-roten Koalitionsvertrag ein. "Wir wissen, dass die Preiserhöhung nicht alle zufriedenstellt. Wir hatten im Koalitionsvertrag etwas anderes verabredet", heißt es in einem Reuters am Montag vorliegenden Brief der beiden SPD-Politiker Armand Zorn und Isabel Cademartori an ihre Bundestagsfraktion. "Dennoch ist der Kompromiss zu diesem Zeitpunkt wichtig, um dem Deutschlandticket eine langfristige Perspektive zu geben."

Loading...

Der Fahrschein, mit dem man bundesweit den Nahverkehr nutzen kann, soll ab 2026 fünf Euro teurer werden und dann 63 Euro pro Monat kosten. In den Jahren danach wird es weitere Erhöhungen geben, die an einen Index zu den wichtigsten Kostenanteilen gekoppelt sein sollen.

Deutschlandticket: Von Preiserhöhung war keine Rede

Vor diesem Hintergrund hatten sich Bund und Länder vergangene Woche auf die staatliche Förderung bis 2030 geeinigt. Beide Seiten sollen pro Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro geben. Das seien 15 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren. Damit sei die Unsicherheit überwunden, so die SPD-Politiker. Jetzt könne das Ticket stärker auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, etwa Auszubildende.