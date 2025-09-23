Das waren die gefragtesten Campingplätze

Neue Umfrage Nur zwei Spitzenpolitiker sind unbeliebter als Friedrich Merz

Von t-online , tos 23.09.2025 - 07:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz: In einer neuen Umfrage muss der CDU-Chef deutlich an Beliebtheit einbüßen. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

In Meinungsumfragen läuft es nicht gut für Bundeskanzler Friedrich Merz. Nur zwei Politiker sind unbeliebter als der CDU-Chef.

In einer aktuellen Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild" hat Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich an Beliebtheit eingebüßt. Der CDU-Vorsitzende rutscht von Platz 14 auf Platz 18 ab und zählt damit dem Meinungsforschungsinstitut zufolge zu den unbeliebtesten Spitzenpolitikern.

Nur Unionsfraktionschef Jens Spahn und AfD-Co-Chef Tino Chrupalla liegen noch hinter ihm. Die Zufriedenheitswerte mit Merz waren laut vorangegangener Umfrage bereits niedrig: 62 Prozent der Befragten zeigten sich unzufrieden mit ihm, nur 26 Prozent zufrieden.

AfD-Co-Chefin Weidel verbessert sich in der Rangliste auf Platz zehn, ihr bisher bester Wert. Auch CSU-Chef Markus Söder (Platz 3) und SPD-Politikerin Bärbel Bas (Platz 4) schneiden deutlich besser ab als im vergangenen Monat.

AfD erstmals bei Insa-Umfrage vor Union