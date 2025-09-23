Debatte um Bürgergeld "Unerträglich und schäbig"

Timon Dzienus: Er sitzt für die Grünen im Bundestag. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Seit Wochen wird in Deutschland über eine Reform des Bürgergelds gestritten. Der Grünen-Abgeordnete Timon Dzienus sieht vor allem große Wohnkonzerne in der Verantwortung.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Timon Dzienus fordert in der Debatte um eine Reform des Bürgergelds ein konsequenteres Vorgehen des Staates gegen Wohnkonzerne. Die Kosten für Wohnen und Heizen im Bürgergeld seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagte Dzienus t-online. "Nicht die Menschen, die diese Wohnungen mieten, sind das Problem, sondern Konzerne, die immer höhere Gewinne machen wollen – zulasten der ganzen Gesellschaft."

Die Bundesregierung müsse endlich mutig genug sein, sich mit den Mietabzockern anzulegen. "Wir sollten Abzocke sanktionieren, und nicht Menschen in Armut."

Um die geplante Reform des Bürgergelds gab es Anfang September einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen dem Kanzler Friedrich Merz (CDU) und der Arbeitsministerin, Bärbel Bas (SPD). Merz sagte mehrfach, man könne sich den Sozialstaat in der heutigen Form nicht mehr leisten.

Nach den Worten des Kanzlers sollen die "wichtigsten Eckpunkte" der Reform innerhalb der Regierungskoalition bis Ende des Jahres klar sein. Erwartet werden unter anderem Änderungen bei den Sanktionen bei Bürgergeld-Beziehenden, die Jobcenter-Termine nicht wahrnehmen oder eine mögliche Arbeitsaufnahme wiederholt ablehnen.

Dzienus: Uns erwartet Winter der sozialen Kälte

Timon Dzienus kritisiert: "Wie der Bundeskanzler seit Monaten über Menschen im Bürgergeld spricht, ist unerträglich und schäbig. Mit dem nach unten Treten muss endlich Schluss sein." Der "Mann mit dem Privatflugzeug" habe vom Leben von Millionen von Menschen im Land "offensichtlich keine Ahnung".

Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schikanierten lieber arme Menschen, als echte Reformen für den Sozialstaat auf den Weg zu bringen, so Dzienus. "Statt des Herbstes der Reformen erwartet uns ein Winter der sozialen Kälte."

"Ich nenne das Gerechtigkeit"

Dzienus fordert "eine echte Regulierung von Mietpreisen" und dass Jobcenter auch Mieten auf Wucher überprüfen und dagegen vorgehen könnten. "Wieso werden die hohen Gewinne und Vermögen der Immobilienkonzerne nicht zur Finanzierung unseres Sozialstaats herangezogen? Einige mögen das Umverteilung nennen, ich nenne es Gerechtigkeit."

Der Grüne fordert einen Mietenstopp, "überall, wo es nötig ist". Davon profitierten Menschen und der Staat. "Wir können uns Mietsteigerungen ins Unendliche nicht mehr leisten."