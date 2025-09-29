Die Kontrollen seien lediglich ein Symbol für mehr Abschreckung, welches aber nicht nur auf den aktuellen Innenminister Dobrindt zurückzuführen sei. Auch seine Vorgängerin Nancy Faeser habe darauf gesetzt. Schließlich führte sie die deutschlandweiten Grenzkontrollen im vergangenen Jahr ein.

Sein Kollege Engler sieht die AfD als Gewinnerin dieser Maßnahmen. Die Partei komme bei der Migrationspolitik mit "immer absurderen Forderungen. Sie schlägt etwa vor, Straßen und Brücken in Grenzregionen abzubauen, aber SPD und Union kommen ihr weiter entgegen."

Man hoffe nun, dass weniger Menschen kommen und das Thema abgeräumt werden könne. "Das hat schon Olaf Scholz versucht. Aber das funktioniert einfach nicht", schränkt Engler ein. Das zeigen auch die Umfragen. Seitdem die Regierung die Kontrollen verschärft hat, gewann die AfD weiter an Zustimmung – und holte die Union indessen sogar ein.

Wie kommt man aus der Situation heraus?

Und so gibt es hinter den Kulissen auch in der SPD und der Union mittlerweile Stimmen, die einräumen, dass die Kontrollen in erster Linie Show seien. Andere, wie der Polenbeauftragte Abraham, trauen sich jetzt aus der Deckung. Das Problem dabei ist aber, dass die Regierungsparteien offenbar nicht mehr wissen, wie sie aus der Situation herauskommen.

Experte Schammann gibt zu bedenken: "Wenn man die Maßnahmen aussetzt und die Asylzahlen ähnlich niedrig bleiben, würden die Kontrollen in der Rückschau wie bloßes Spektakel wirken. Diese Gefahr ist relativ hoch." Es scheine fast, "als wäre die Regierung süchtig nach Grenzkontrollen". Diese hätten vor allem Nachteile – "aber ihr Absetzen könnte einen harten Aufschlag in der Realität bedeuten".

Schammann sieht allerdings zum Ende des Jahres eine vielversprechende Möglichkeit, um die Kontrollen zu beenden. Die Regierung könnte demnach argumentieren, dass die Zahlen nun stark gesenkt wurden. Ein direkter Anstieg wäre aller Erfahrung nach vor April oder Mai nicht zu befürchten – unabhängig, ob die Kontrollen wirken oder nicht. Schließlich kommen im Winter aufgrund der Witterungsbedingungen grundsätzlich weniger Menschen.

Warten auf Europa

Diese Möglichkeit scheint allerdings unrealistisch. Vielmehr hofft die Regierung offenbar auf die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas), die im Juni kommenden Jahres in Kraft treten soll. Dann sollen die Erfolgsaussichten der Ankommenden auf Asyl direkt an den Außengrenzen geprüft werden – in lagerähnlichen Einrichtungen.