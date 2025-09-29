Grenzkontrollen Wie sollen sie da wieder rauskommen?
Erneut werden die Grenzkontrollen verlängert. Doch wann ist mal Schluss damit? Ein CDU-Mann fordert nun das Ende, aber Experten befürchten wenig Fortschritt.
Grenzkontrollen sind im europäischen Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen, mit Inkrafttreten des Abkommens im Jahr 1995 wurden sie abgeschafft. Doch davon ist aktuell nicht mehr viel zu bemerken. Bereits 2015 wurden die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich wieder eingeführt – zunächst temporär. Jetzt laufen sie seit zehn Jahren.
Mehr noch: Mittlerweile gibt es seit über einem Jahr Kontrollen an sämtlichen deutschen Grenzen. Immer wieder hat die Regierung die Maßnahmen verlängert – erst kürzlich bis März 2026. Obwohl die Zahlen der irregulären Migration sinken, ist kein Ende des Ausnahmezustands in Sicht.
Dabei regt sich Widerstand gegen das Vorgehen der Bundesregierung – aus der CDU selbst. Der Polenbeauftragte der Regierung, Knut Abraham, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es stelle sich die Frage, wann Grenzkontrollen zurückgefahren werden könnten. Stationäre Kontrollen dürften "kein Dauerzustand" sein.
Doch was haben die Grenzkontrollen bisher überhaupt gebracht? Und wie geht es weiter? Experten sehen das Vorgehen der Regierung jedenfalls kritisch. Auswirkungen auf die Geflüchtetenströme seien bisher kaum nachweisbar – und auch innenpolitisch hält sich der Erfolg in Grenzen.
Dobrindt nennt Kontrollen "hocheffektiv"
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte Ende August noch im "Stern"-Interview, die Grenzkontrollen seien "hocheffektiv". Er verwies auf die sinkenden Zahlen irregulärer Migration. Das scheint auf den ersten Blick nachvollziehbar. Zahlen des Innenministeriums, die t-online vorliegen, zeigen: Seit der Verschärfung der Grenzkontrollen nach Regierungsantritt im Mai bis zum 22. September wurden an deutschen Grenzen 20.160 unerlaubte Einreisen festgestellt. 14.660 Menschen haben Grenzbeamte dabei zurückgewiesen – davon 783, obwohl sie einen Asylantrag gestellt hatten.
Das war zuvor nicht möglich und ist rechtlich weiterhin hochumstritten. Als drei Somalier gegen das Prozedere klagten, stellte das Berliner Verwaltungsgericht fest, dass die Praxis rechtswidrig ist. Dennoch läuft sie weiter.
Insgesamt sind die Zahlen gesunken – 2023 gab es noch 127.549 unerlaubte Einreisen. Allerdings waren sie schon vor der Einführung der Kontrollen rückläufig.
Asylzahlen unvollständig
Experten widersprechen auch aus diesen Gründen den Aussagen des Innenministers. Marcus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung betont im Gespräch mit t-online: "Dobrindts Aussage ist politische Rhetorik und ziemlich gewagt. Sie ist nicht zu belegen."
Zur Person
Marcus Engler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Migration des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Er befasst sich insbesondere mit Flucht- und Migrationsbewegungen sowie mit deutscher, europäischer und globaler Flüchtlings- und Migrationspolitik.
So decken die Zahlen nur das ab, was die Polizei erfasst, die Daten sind unvollständig. Überdies bleiben zahlreiche Aspekte bei einer solchen Verallgemeinerung unberücksichtigt: Deutschland steht für die meisten Geflüchteten am Ende einer langen Reise und Grenzkontrollen sind nur ein Einflussfaktor unter vielen. Zudem kann nie die gesamte Grenze kontrolliert werden.
Engler glaubt daher nur an einen geringen Effekt der Kontrollen – doch der sei kaum zu rechtfertigen. Dabei verweist er unter anderem auf die Kosten. Allein von Beginn der deutschlandweiten Kontrollen im Vorjahr bis Mitte August dieses Jahres betrugen diese über 80 Millionen Euro. Dazu kämen "der Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Nachteile für Menschen mit diverserem Aussehen, die viel häufiger kontrolliert werden, stehen in keinem Verhältnis zu einem geringen Effekt."
Polizei unzufrieden mit Grenzkontrollen
Diese Ansicht gibt es auch in Teilen der Bundespolizei. Sven Hüber, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), betont bei t-online: "Die Anzahl der Zurückweisungen an den deutschen Binnengrenzen und die Zahl der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten steht erkennbar in einem groben Missverhältnis von Aufwand und Nutzen." Die Grenzkontrollen seien angesichts der sinkenden Zahlen nicht erforderlich.
Schließlich bedeuten die Grenzkontrollen auch eine große Belastung. Bei der Bundespolizei haben sich mittlerweile 2,7 Millionen Überstunden angesammelt – ein Abbau wird aufgrund der aktuellen Situation kaum gewährt. Die zuständigen Einheiten "ertrinken" laut Hüber in Mehrarbeit. Dies habe auch Folgen für die Gesundheit der Kollegen.
Hüber plädiert daher für eine Abkehr von den starren Grenzkontrollen hin zum Normalzustand einer verstärkten, aber flexiblen Grenzüberwachung in einem Korridor von bis zu 30 Kilometern hinter der Grenze.
Grenzkontrollen als "große politische Show"
Wenig Nutzen, hoher Aufwand: Experte Engler sieht in den Kontrollen lediglich eine "große politische Show", das Vorgehen sei "keine gute Politik".
Ähnlich beurteilt es Hannes Schammann, Experte für Migrationspolitik von der Universität Hildesheim. Er sieht in den Kontrollen insbesondere einen Versuch, die AfD zurückzudrängen. Das habe nicht funktioniert. "Es gelingt nicht, die AfD migrationspolitisch zu stellen", sagt er t-online.
Zur Person
Hannes Schammann ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Dort leitet er die Migration Policy Research Group. Zuvor arbeitete er unter anderem als Projektleiter für Migration und Integration bei der Robert Bosch Stiftung, und als Referent für Grundsatzfragen der Integration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).
Die Kontrollen seien lediglich ein Symbol für mehr Abschreckung, welches aber nicht nur auf den aktuellen Innenminister Dobrindt zurückzuführen sei. Auch seine Vorgängerin Nancy Faeser habe darauf gesetzt. Schließlich führte sie die deutschlandweiten Grenzkontrollen im vergangenen Jahr ein.
Sein Kollege Engler sieht die AfD als Gewinnerin dieser Maßnahmen. Die Partei komme bei der Migrationspolitik mit "immer absurderen Forderungen. Sie schlägt etwa vor, Straßen und Brücken in Grenzregionen abzubauen, aber SPD und Union kommen ihr weiter entgegen."
Man hoffe nun, dass weniger Menschen kommen und das Thema abgeräumt werden könne. "Das hat schon Olaf Scholz versucht. Aber das funktioniert einfach nicht", schränkt Engler ein. Das zeigen auch die Umfragen. Seitdem die Regierung die Kontrollen verschärft hat, gewann die AfD weiter an Zustimmung – und holte die Union indessen sogar ein.
Wie kommt man aus der Situation heraus?
Und so gibt es hinter den Kulissen auch in der SPD und der Union mittlerweile Stimmen, die einräumen, dass die Kontrollen in erster Linie Show seien. Andere, wie der Polenbeauftragte Abraham, trauen sich jetzt aus der Deckung. Das Problem dabei ist aber, dass die Regierungsparteien offenbar nicht mehr wissen, wie sie aus der Situation herauskommen.
Experte Schammann gibt zu bedenken: "Wenn man die Maßnahmen aussetzt und die Asylzahlen ähnlich niedrig bleiben, würden die Kontrollen in der Rückschau wie bloßes Spektakel wirken. Diese Gefahr ist relativ hoch." Es scheine fast, "als wäre die Regierung süchtig nach Grenzkontrollen". Diese hätten vor allem Nachteile – "aber ihr Absetzen könnte einen harten Aufschlag in der Realität bedeuten".
Schammann sieht allerdings zum Ende des Jahres eine vielversprechende Möglichkeit, um die Kontrollen zu beenden. Die Regierung könnte demnach argumentieren, dass die Zahlen nun stark gesenkt wurden. Ein direkter Anstieg wäre aller Erfahrung nach vor April oder Mai nicht zu befürchten – unabhängig, ob die Kontrollen wirken oder nicht. Schließlich kommen im Winter aufgrund der Witterungsbedingungen grundsätzlich weniger Menschen.
Warten auf Europa
Diese Möglichkeit scheint allerdings unrealistisch. Vielmehr hofft die Regierung offenbar auf die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas), die im Juni kommenden Jahres in Kraft treten soll. Dann sollen die Erfolgsaussichten der Ankommenden auf Asyl direkt an den Außengrenzen geprüft werden – in lagerähnlichen Einrichtungen.
Sowohl Schammann als auch Engler glauben nicht, dass so die Probleme gelöst werden können. "Die Leute können dann zwar zeitweise inhaftiert werden und haben weniger Rechte, aber sie sind immer noch da", gibt Engler zu Bedenken. Schammann befürchtet derweil, dass das System letztlich anders funktioniere als gewünscht: "Wir haben schon so viele europäische Regelungen erlebt, die auf dem Papier okay aussahen, dann aber bei der Umsetzung in sich zusammengebrochen sind."
