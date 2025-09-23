Ärger mit Trump programmiert Bundeswehr will kaum Waffen in den USA beschaffen

Bundeswehr-Soldat vor der Abschussrampe eines Patriot-Flugabwehrsystems: Für passende Lenkflugkörper will Deutschland rund 5,1 Milliarden Euro ausgeben. (Quelle: IMAGO)

Rund 80 Milliarden Euro will die Bundeswehr allein bis Ende kommenden Jahres in neue Waffensysteme stecken. Nur ein Bruchteil fließt in die USA.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fasste es vorige Woche im Bundestag so zusammen: "Wir stellen entscheidende politische Weichen." Allein im Haushalt für das Jahr 2025 sind laut Pistorius 86,5 Milliarden Euro für die Bundeswehr veranschlagt – davon allein 24,1 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Bis Ende kommenden Jahres sollen rund 80 Milliarden Euro in neue Rüstungsprojekte fließen.

Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestages, die dem Magazin "politico" vorliegen, zeigen: Nur knapp acht Prozent der Aufträge fließen an Unternehmen in den USA. Zum Vergleich: Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI lag der europäische Durchschnitt für Waffenkäufe in den USA in den Jahren 2020 bis 2024 bei rund 64 Prozent.

Das dürfte US-Präsident Donald Trump missfallen. Er hatte beim Nato-Gipfel im Juni in Den Haag Beschaffungen in den USA mit der Sicherheit Europas verknüpft.

Pistorius: "Wir müssen bereit sein"

Der Militärexperte Oliver Moody warnte in seinem neuen Buch: "Konfliktzone Ostsee. Die Zukunft Europas": "Bis 1989 reichte die sowjetische Einflusssphäre über die südliche Ostseeküste hinaus bis an die Mündung der Trave bei Lübeck. Immer wieder machte Putin deutlich, dass er so viel wie möglich davon wiederherstellen möchte, notfalls mit Gewalt." Angesichts dessen geht der größte Einzelauftrag im kommenden Jahr mit rund 26 Milliarden Euro an Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) für das Fregatten-Programm F-127.

Raketen für Seeaufklärer Poseidon und Patriot-System

US-Unternehmen profitieren zwar von der Beschaffung des Seeaufklärers Poseidon von Boeing. Insgesamt acht dieser Flugzeuge will die Bundeswehr kaufen. Von Beschaffung "im Rekordtempo" spricht die Bundeswehr selbstbewusst. Doch sind im kommenden Jahr nur 150 Millionen Euro für die Beschaffung von MK54 Torpedos von Boeing für den Marineflieger vorgesehen.