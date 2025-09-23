Abifeier vor Aus – wegen einer Schülerin

Von t-online , pri 23.09.2025 - 21:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ricarda Lang: Die einstige Grünen-Chefin hat ihren Bachelor-Abschluss gemacht. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Der frühere Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat einen Abschluss in Jura. Dreizehn Jahre nach Studienbeginn, wie sie selbstkritisch anmerkt.

Zum Abschluss gab's Blumen: Ricarda Lang zeigte sich am Mittwoch strahlend vor dem Gebäude der Berliner Humboldt-Universität. Die ehemalige Grünen-Vorsitzende konnte sich über ihren Studienabschluss freuen: Bachelor of Laws.

Die politische Karriere hatte Lang aus dem Hörsaal getrieben. Erst war sie von 2017 an Sprecherin der Grünen-Jugend, dann zog sie in den Bundestag ein. Schließlich führte sie zwischen 2022 und 2024 die Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen. Lang gibt sich deshalb durchaus selbstironisch. Ihr Abschlussexamen erfolge dreizehn Jahre nach Beginn des Studiums.

Teufel und Huber gehen den umgekehrten Weg

Politik und Studium ist nicht immer einfach zu verbinden. Das kennen auch andere: Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ließ sein Studium wegen der Parteikarriere ruhen. Joschka Fischer schaffte es ohne Studium zum Außenminister.

Doch es gibt auch den umgekehrten Weg der späten Berufung an die Universität. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) machte erst eine Verwaltungslehre. Er nahm erst nach seiner politischen Karriere ein Studium auf.