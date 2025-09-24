Maischberger befragt Wüst "Ist das überhaupt ein Vorwurf für Sie?"

Von Peter Luley 24.09.2025 - 03:51 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hendrik Wüst (Archivbild): Der NRW-Ministerpräsident ließ sich in der Sendung von Sandra Maischberger nicht aus der Reserve locken. (Quelle: IMAGO/Ulrich Stamm/imago)

Sozialreformen mit der SPD werden klappen, Merz macht einen super Job, und er selbst ist ja erst 50: Hendrik Wüst gibt den gelassenen Reservekanzler.

Als Sandra Maischberger das berühmt-berüchtigte "Bullshit"-Zitat von Bärbel Bas ins Spiel bringt, wiegelt Hendrik Wüst ab. "Ich würde einem Wort nicht so viel Gewicht geben", kommentiert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Kraftausdruck, mit dem die SPD-Arbeitsministerin auf die Einschätzung von Kanzler Friedrich Merz reagiert hatte, wir könnten uns diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten.

In der Bundesregierung wüssten alle, "was die Stunde geschlagen hat", und "dass es jetzt wirklich gelingen muss", so der CDU-Politiker. Insofern werde man "beim Bürgergeld Einigkeit erzielen".

Zwar äußert Wüst Zweifel daran, dass die von seinem Parteifreund Carsten Linnemann geforderte komplette Streichung des Bürgergelds für Arbeitsunwillige umsetzbar sein wird: "Ganz streichen werden wir am Ende verfassungsrechtlich eh nicht können", relativiert er. "Aber soweit man’s kann."

Warum die SPD dabei mitmachen wird, weiß er auch: Die Maxime "Wer kann, muss mit anpacken" sei schließlich der Inbegriff von Solidarität. "Da werden wir mit der Partei der Arbeit keinen Dissens haben."

Großteil des NRW-Sondervermögens soll an die Kommunen gehen

Zurückhaltend zeigt sich Wüst dagegen bei der im politischen Betrieb derzeit häufiger ventilierten Idee, die CDU könne ihrem Koalitionspartner Einschnitte beim Bürgergeld mit einer Erhöhung der Erbschaftsteuer für Superreiche schmackhaft machen. "Steuererhöhungen sind jetzt echt das falsche Signal", blockt der NRW-Regierungschef ab. Schließlich habe man gerade Senkungen beschlossen, die sollten jetzt erst mal Wirkung entfalten.

Zudem käme es dann darauf an, eine Lösung für "die großen Betriebsvermögen" zu finden, damit Unternehmer nicht verkaufen müssten und keine Arbeitsplätze verloren gingen. Auch dem Vorschlag seines bayerischen Amtskollegen Markus Söder, die Bundesländer individuell über die Höhe der Erbschaftsteuer entscheiden zu lassen, erteilt er eine dezente Absage: "Ich habe kein Interesse an einem Wettbewerb um den Erbschaftsteuer-Standort."

Immerhin räumt Wüst "einen Gerechtigkeitspunkt" bei dem Thema ein: Wenn sich Facharbeiter in ländlichen Räumen ohne Erbschaft "kein Häuschen mehr bauen" oder in der Großstadt keine Wohnung kaufen könnten, sei das ein Problem.

Als Sandra Maischberger mit den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zu den 100 Milliarden Euro überleitet, die die Länder aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaschutz bekommen sollen, zeigt sich der Ministerpräsident freigiebig: "Einen Großteil des Geldes, das bei uns landet, werden wir an die Kommunen weitergeben", so Wüst. Er habe "überhaupt gar kein Problem" damit, wenn dies 60 Prozent der für NRW eingeplanten rund 21 Milliarden Euro seien.