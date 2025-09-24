Maischberger befragt Wüst "Ist das überhaupt ein Vorwurf für Sie?"
Sozialreformen mit der SPD werden klappen, Merz macht einen super Job, und er selbst ist ja erst 50: Hendrik Wüst gibt den gelassenen Reservekanzler.
Als Sandra Maischberger das berühmt-berüchtigte "Bullshit"-Zitat von Bärbel Bas ins Spiel bringt, wiegelt Hendrik Wüst ab. "Ich würde einem Wort nicht so viel Gewicht geben", kommentiert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Kraftausdruck, mit dem die SPD-Arbeitsministerin auf die Einschätzung von Kanzler Friedrich Merz reagiert hatte, wir könnten uns diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten.
In der Bundesregierung wüssten alle, "was die Stunde geschlagen hat", und "dass es jetzt wirklich gelingen muss", so der CDU-Politiker. Insofern werde man "beim Bürgergeld Einigkeit erzielen".
Die Gäste:
- Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen
- Sandra Navidi, Juristin und USA-Expertin
- Eric T. Hansen, US-Autor
- Christian Berkel, Schauspieler
- Theo Koll, Journalist und TV-Moderator
- Yasmine M’Barek, Journalistin ("Die Zeit")
Zwar äußert Wüst Zweifel daran, dass die von seinem Parteifreund Carsten Linnemann geforderte komplette Streichung des Bürgergelds für Arbeitsunwillige umsetzbar sein wird: "Ganz streichen werden wir am Ende verfassungsrechtlich eh nicht können", relativiert er. "Aber soweit man’s kann."
Warum die SPD dabei mitmachen wird, weiß er auch: Die Maxime "Wer kann, muss mit anpacken" sei schließlich der Inbegriff von Solidarität. "Da werden wir mit der Partei der Arbeit keinen Dissens haben."
Großteil des NRW-Sondervermögens soll an die Kommunen gehen
Zurückhaltend zeigt sich Wüst dagegen bei der im politischen Betrieb derzeit häufiger ventilierten Idee, die CDU könne ihrem Koalitionspartner Einschnitte beim Bürgergeld mit einer Erhöhung der Erbschaftsteuer für Superreiche schmackhaft machen. "Steuererhöhungen sind jetzt echt das falsche Signal", blockt der NRW-Regierungschef ab. Schließlich habe man gerade Senkungen beschlossen, die sollten jetzt erst mal Wirkung entfalten.
Zudem käme es dann darauf an, eine Lösung für "die großen Betriebsvermögen" zu finden, damit Unternehmer nicht verkaufen müssten und keine Arbeitsplätze verloren gingen. Auch dem Vorschlag seines bayerischen Amtskollegen Markus Söder, die Bundesländer individuell über die Höhe der Erbschaftsteuer entscheiden zu lassen, erteilt er eine dezente Absage: "Ich habe kein Interesse an einem Wettbewerb um den Erbschaftsteuer-Standort."
Immerhin räumt Wüst "einen Gerechtigkeitspunkt" bei dem Thema ein: Wenn sich Facharbeiter in ländlichen Räumen ohne Erbschaft "kein Häuschen mehr bauen" oder in der Großstadt keine Wohnung kaufen könnten, sei das ein Problem.
Als Sandra Maischberger mit den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zu den 100 Milliarden Euro überleitet, die die Länder aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaschutz bekommen sollen, zeigt sich der Ministerpräsident freigiebig: "Einen Großteil des Geldes, das bei uns landet, werden wir an die Kommunen weitergeben", so Wüst. Er habe "überhaupt gar kein Problem" damit, wenn dies 60 Prozent der für NRW eingeplanten rund 21 Milliarden Euro seien.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Maischberger konfrontiert Wüst mit dem Vorwurf, "Karrierist" zu sein
Auf der Zielgeraden des rund 20-minütigen Zweier-Gesprächs holt die Moderatorin dann noch ein Archiv-Fundstück heraus: WDR-Aufnahmen, die den "CDU-Aufsteiger" bei seinem ersten Einzug in den Landtag vor 20 Jahren zeigen. "Altgediente Parteifreunde aus dem Kreis Borken bezeichneten ihn auch schon als Karrieristen", heißt es in dem Beitrag. "Vorwurf Karrierist. Ist das überhaupt ein Vorwurf für Sie?", will Sandra Maischberger wissen. Aber Wüst pariert auch diese kleine Provokation gelassen. "Das unterstellt ja, dass man keine Ziele hat", so der Ministerpräsident. "Das ist bei mir ganz sicher anders."
Den Fehler, zum jetzigen Zeitpunkt bundespolitische Ambitionen zu zeigen, begeht er aber selbstverständlich nicht. "In Berlin gibt’s ja andere Leute, die das toll machen", erklärt er. Ohnehin findet er für Friedrich Merz nur lobende Worte: Auf europäischer Ebene habe der Kanzler "Vertrauen zurückerarbeitet" und weltweit "Gesprächsfäden aufgebaut", was mit jemandem wie dem US-Präsidenten Donald Trump "keine leichte Operation" sei. Genau das aber sei der Job eines Bundeskanzlers, "und Friedrich Merz macht diesen Job wirklich super".
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Wie hatte die "Zeit"-Journalistin Yasmine M’Barek bereits in der Eröffnungsrunde festgestellt: Die Zuschreibung "Reservekanzler" passe "auf gewisse Weise schon" auf den Ministerpräsidenten mit der sanften Rhetorik.
Und dann spielt Wüst seinen vielleicht größten Trumpf doch noch aus: "Sie haben ja gerade gesagt, ich bin 50", erklärt er der Moderatorin. "Sie würden mir doch kein Wort glauben, wenn ich sage, niemals würde ich irgendwas machen außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Da lacht das kluge Publikum mich doch aus."
- ARD: "Maischberger" vom 23. September 2025