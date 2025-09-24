Verfassungsrichterwahl Steht die Koalition erneut vor einem Debakel?

Das Bundesverfassungsgericht: Über die Kandidaten für Karlsruhe wird im Bundestag abgestimmt. (Symbolbild) (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Nach dem geplatzten Versuch im Sommer testen Union und SPD erneut ihr Geschick bei der Wahl von Verfassungsrichtern. Doch für einen Erfolg sind sie auf das Wohlwollen anderer angewiesen.

Die Koalition maximal blamiert, das Bundesverfassungsgericht beschädigt: Die Sommerpause begann im politischen Berlin mit einem Knall. Rund dreieinhalb Monate ist es her, dass die Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag geplatzt ist, weil die Union der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf die Unterstützung verwehrte. Das Verfassungsgericht war zum politischen Spielball geworden und die noch frische Koalition angezählt.

Dieses Debakel soll sich nicht noch einmal wiederholen. Für Donnerstag ist ein neuer Wahltermin angesetzt. Brosius-Gerdorf ist mittlerweile aus dem Rennen, die SPD-Kandidatin für Karlsruhe zog im Sommer nach der Kampagne gegen sie unter Druck zurück und machte Platz für eine neue Kandidatin. Doch dass im zweiten Anlauf alles glattgeht, ist nicht garantiert.

Wer steht zur Wahl?

Für Brosius-Gersdorf hat die SPD die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger vorgeschlagen. Die 48 Jahre alte Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde Anfang der Woche vom Richterwahlausschuss des Bundestages, dem zwölf Abgeordnete angehören, nominiert. Die beiden anderen Kandidaten, der Arbeitsrichter Günter Spinner und die Juraprofessorin Ann-Katrin Kaufhold, wurden bereits vor der Sommerpause vom Richterwahlausschuss vorgeschlagen. Nun können im Plenum des Bundestages die Wahlen der beiden Kandidatinnen und des Kandidaten stattfinden.

Kaufhold hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht inne. Die 1976 geborene Juristin arbeitete einige Jahre im Bundesjustizministerium und ist Mitglied im Arbeitskreis Finanzmarktgesetzgebung beim Bundesfinanzministerium. Spinner hat langjährige Erfahrung an unterschiedlichen Arbeitsgerichten. Aktuell ist der 53-Jährige Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

Anders als bei Brosius-Gerdorf hat die SPD mit ihrer neuen Kandidatin Emmenegger wohl bewusst eine Juristin gewählt, die weniger wissenschaftliche Spuren hinterlassen hat und somit weniger Angriffsfläche bietet. Sie war Richterin an verschiedenen Verwaltungsgerichten und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Andreas Voßkuhle am Bundesverfassungsgericht. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU) lobte Emmenegger demonstrativ. Die Botschaft: Dieses Mal steht die Union hinter der Kandidatin.

Wie läuft die Wahl ab?

Für die Wahl braucht ein Kandidat eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen im Bundestag. Das wären, wenn alle Abgeordneten anwesend sind, mindestens 420 Stimmen. Es gibt noch eine weitere Bedingung: Egal, wie viele Abgeordnete letztlich abstimmen: Die Kandidatin oder der Kandidat muss die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erreichen – das sind derzeit mindestens 316 Stimmen. Bereits jetzt steht fest: Entschuldigt fehlen wird bei der Union Außenminister Johann Wadephul, der Deutschland bei der UN-Vollversammlung in New York vertritt.