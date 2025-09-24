Verfassungsrichterwahl Steht die Koalition erneut vor einem Debakel?
Nach dem geplatzten Versuch im Sommer testen Union und SPD erneut ihr Geschick bei der Wahl von Verfassungsrichtern. Doch für einen Erfolg sind sie auf das Wohlwollen anderer angewiesen.
Die Koalition maximal blamiert, das Bundesverfassungsgericht beschädigt: Die Sommerpause begann im politischen Berlin mit einem Knall. Rund dreieinhalb Monate ist es her, dass die Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag geplatzt ist, weil die Union der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf die Unterstützung verwehrte. Das Verfassungsgericht war zum politischen Spielball geworden und die noch frische Koalition angezählt.
Dieses Debakel soll sich nicht noch einmal wiederholen. Für Donnerstag ist ein neuer Wahltermin angesetzt. Brosius-Gerdorf ist mittlerweile aus dem Rennen, die SPD-Kandidatin für Karlsruhe zog im Sommer nach der Kampagne gegen sie unter Druck zurück und machte Platz für eine neue Kandidatin. Doch dass im zweiten Anlauf alles glattgeht, ist nicht garantiert.
Wer steht zur Wahl?
Für Brosius-Gersdorf hat die SPD die Verwaltungsrichterin Sigrid Emmenegger vorgeschlagen. Die 48 Jahre alte Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde Anfang der Woche vom Richterwahlausschuss des Bundestages, dem zwölf Abgeordnete angehören, nominiert. Die beiden anderen Kandidaten, der Arbeitsrichter Günter Spinner und die Juraprofessorin Ann-Katrin Kaufhold, wurden bereits vor der Sommerpause vom Richterwahlausschuss vorgeschlagen. Nun können im Plenum des Bundestages die Wahlen der beiden Kandidatinnen und des Kandidaten stattfinden.
Kaufhold hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht inne. Die 1976 geborene Juristin arbeitete einige Jahre im Bundesjustizministerium und ist Mitglied im Arbeitskreis Finanzmarktgesetzgebung beim Bundesfinanzministerium. Spinner hat langjährige Erfahrung an unterschiedlichen Arbeitsgerichten. Aktuell ist der 53-Jährige Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt.
Anders als bei Brosius-Gerdorf hat die SPD mit ihrer neuen Kandidatin Emmenegger wohl bewusst eine Juristin gewählt, die weniger wissenschaftliche Spuren hinterlassen hat und somit weniger Angriffsfläche bietet. Sie war Richterin an verschiedenen Verwaltungsgerichten und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Andreas Voßkuhle am Bundesverfassungsgericht. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU) lobte Emmenegger demonstrativ. Die Botschaft: Dieses Mal steht die Union hinter der Kandidatin.
Wie läuft die Wahl ab?
Für die Wahl braucht ein Kandidat eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen im Bundestag. Das wären, wenn alle Abgeordneten anwesend sind, mindestens 420 Stimmen. Es gibt noch eine weitere Bedingung: Egal, wie viele Abgeordnete letztlich abstimmen: Die Kandidatin oder der Kandidat muss die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erreichen – das sind derzeit mindestens 316 Stimmen. Bereits jetzt steht fest: Entschuldigt fehlen wird bei der Union Außenminister Johann Wadephul, der Deutschland bei der UN-Vollversammlung in New York vertritt.
Der Bundestag nimmt sich für den zweiten Anlauf besonders viel Zeit. Die Wahlurnen sollen am Donnerstagnachmittag ab 16.20 Uhr für 120 Minuten geöffnet bleiben. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, erklärte das ungewöhnlich lange Zeitfenster damit, dass man sicherstellen wolle, möglichst vielen Abgeordneten die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen. Dabei geht es auch um Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der am Donnerstagnachmittag an der Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten auf Schloss Ettersburg bei Weimar teilnimmt.
Warum könnte es bei der Abstimmung haken?
Union, SPD und Grüne haben zusammen keine Zweidrittelmehrheit, wenn sie gemäß ihrer relativen Stärke vertreten sind und geschlossen abstimmen. Es fehlen sieben Stimmen. Das bedeutet: Die Besetzung von Verfassungsrichter-Posten ohne Stimmen der Linken oder der AfD ist schwierig. Es gibt vor allem bei dem Kandidaten Spinner die Sorge, dass dieser die notwendige Mehrheit nur mit Stimmen der AfD erreichen könnte. Denn innerhalb der AfD gibt es bei vielen Abgeordneten die Absicht, Spinner zu wählen. Gleichzeitig ziert sich die Linke.
Die Linke stört sich dabei weniger an Spinner selbst – vielmehr geht es darum, dass Spinner der Kandidat der Union ist. Die Union lehnt offizielle Gespräche mit der Linken über den Richterposten ab. Grund: Der Unvereinbarkeitsbeschluss der Unionsparteien schließt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linken aus. Die Linke fühlt sich deswegen unfair behandelt. Im Unterschied zu den SPD-Kandidatinnen Emmenegger und Kaufhold besteht bei Spinner das Risiko, dass die Linke die fehlenden Stimmen verweigert – und er damit allein dank der Unterstützung der AfD nach Karlsruhe geschickt würde.
Was sagt die Linke?
Dieses Problem bestand so schon bei der geplatzten Wahl vor der Sommerpause. Damals hatte sich aber abgezeichnet, dass ausreichend Abgeordnete der Linken ihre Stimme für Spinner abgeben. Über den Sommer hat der Linken-Chef Jan van Aken allerdings den Preis für die Stimmen seiner Partei in die Höhe getrieben. Er pochte auf ein Mitspracherecht seiner Partei bei der Besetzung von Verfassungsrichter-Posten – oder zumindest Gespräche darüber. Bislang wird die Linke nicht in die parteipolitischen Absprachen über die Besetzung von Richterposten eingebunden, ebenso wenig die AfD. Die Union bewegte sich aber nicht und ließ die Linke auflaufen.
Das ist eine Zwickmühle für die Linke: Sie steht zwischen staatspolitischer Verantwortung und dem Eindruck, als schwacher Verhandlungspartner ohne Durchsetzungsvermögen dazustehen. Einen Ausweg aus der Misere präsentierte die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek am Montag. Man habe in der Fraktion miteinander vereinbart, dass "es sich bei dieser Wahl um eine Gewissensentscheidung handelt und unsere Abgeordneten jeweils für sich entscheiden, wie sie sich bei der Wahl verhalten", so Reichinnek. Sie machte Spahn gleichzeitig schwere Vorwürfe, weil dieser nicht das Gespräch mit ihrer Partei gesucht habe.
Es zeichnet sich nun ab, dass einige Abgeordnete der Linken Spinner ihre Stimme geben werden. "Sie können, glaube ich, sicher sein, dass an der Linken die Wahl der Verfassungsrichterinnen und des Verfassungsrichters nicht scheitern wird", sagte etwa Linken-Politiker Dietmar Bartsch am Mittwoch im Deutschlandfunk. Es gehe um das Verfassungsgericht und das solle nicht weiter beschädigt werden. Offen ist allerdings, ob die für die Zweidrittelmehrheit notwendigen Stimmen wirklich zusammenkommen. Da die Wahl aber geheim ist, ließe sich am Ende ohnehin schwer feststellen, wer nun für Spinner gestimmt hat – und wer nicht. Und viel behaupten kann am Ende jeder.
Wie sieht das die Union?
Die Union hält es nicht für nötig, mit der Linken über die Verfassungsrichterwahl zu sprechen. Man argumentiert, dass Spinner auch gar kein klassischer Unions-Kandidat sei. "Auch wenn wir den jetzt als unseren Wahlvorschlag einbringen, bleibt es am Ende ein Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts", sagt etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger. Es sei hilfreich, dass die Linksfraktion die Abstimmung freigegeben habe. "Unterm Strich sind wir wirklich zuversichtlich, dass es reicht – und auch ohne, dass wir dafür irgendwelche Gespräche oder Deals machen müssen." Damit pokert die Union hoch.
Kann die Wahl nun trotzdem schiefgehen?
Wenn bei den Linken nicht die notwendigen Stimmen zusammenkommen und die AfD wider Erwarten doch quasi geschlossen gegen Spinner stimmt, könnte der Kandidat durchfallen. Und auch für die Grünen ist die Situation nicht optimal. Ihre Stimmen werden benötigt. Doch die Partei will sich auch nicht vorwerfen lassen, einem Kandidaten gemeinsam mit der AfD zur notwendigen Mehrheit verholfen zu haben und erwartet deswegen verlässliche Zusagen von der Linken. Wirklichen Handlungsspielraum haben die Grünen aber nicht. Es ist schwer vorstellbar, dass sie Spinner die Unterstützung versagen, weil die Linke wackelt.
Gleichzeitig nehmen die Grünen die schwarz-rote Koalition in die Verantwortung. "Eine erfolgreiche Richterwahl erfordert auch die Stimmen der demokratischen Opposition. Dafür müssen Union und SPD Sorge tragen", sagte etwa die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann. "Wir werben um Unterstützung und gehen davon aus, dass alle demokratischen Fraktionen für die Wahl aller drei vorgeschlagenen Personen – Sigrid Emmenegger, Ann-Katrin Kaufhold und Günter Spinner – die gemeinsame Mehrheit stellen."
Was passiert, wenn die Wahl im Bundestag scheitert?
Sollte die Blockade anhalten, ist es dank einer neuen Regel unter bestimmten Voraussetzungen möglich, dass der Bundesrat die Wahl der Verfassungsrichter übernehmen könnte. Für die schwarz-rote Koalition wäre das allerdings ein Debakel. Sie stünde maximal düpiert da und Kanzler Merz müsste sich die Frage gefallen lassen, ob das Bündnis noch dreieinhalb Jahre weiter regieren kann. Denn eigentlich ist die Wahl von Verfassungsrichtern eine geräuschlose Parlamentsroutine. Allerdings: Bisher waren auch die Stimmen der Linken oder der AfD im Bundestag nie für eine Zweidrittelmehrheit zwingend erforderlich.
