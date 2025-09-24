t-online - Nachrichten für Deutschland
Generaldebatte: Das sagt Kanzler Friedrich Merz zum Haushalt 2026

Generaldebatte im Bundestag
Das sagt Kanzler Merz zum Haushalt 2026

Von dpa, reuters, jcz
Aktualisiert am 24.09.2025 - 09:24 UhrLesedauer: 2 Min.
Livestream im Video: Die Generaldebatte im Bundestag. (Quelle: t-online)
News folgen

Der Bundestag debattiert über den Etat 2026. Verfolgen Sie die Rede von Kanzler Friedrich Merz hier im Live-Ticker.

Er hatte die Wahl: UN-Vollversammlung in New York oder Heimspiel im Bundestag. Kanzler Friedrich Merz hat sich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Das zweite Mal innerhalb von acht Tagen wird der CDU-Chef heute in einer Generaldebatte des Parlaments reden.

Genauer will er über den Kanzleretat seine Reformpolitik für die kommenden Monate skizzieren. Merz steht auch unionsintern unter Druck, weil zusätzliche Verkehrsausgaben gefordert und seine Israel-Politik teilweise kritisiert wird. Der Kanzler dürfte seine Rede nutzen, um entschiedene Reformschritte anzukündigen – die Opposition dürfte mit scharfer Kritik reagieren.

Verfolgen Sie die Rede des Kanzlers und die Antworten der Opposition hier im Live-Ticker:

+++ Hier aktualisieren +++

9.22 Uhr: Keine Fraktion in diesem Haus hat eine Mehrheit bei der letzten Wahl erhalten, daher brauche es Kompromisse. Wir müssen aufeinander zugehen und miteinander Sprechen.

9.20 Uhr: Der Kanzler möchte Regulierungen abbauen und die Sozialsicherungssysteme reformieren.

9.18 Uhr: "Eine Welt ohne Regeln schadet unserer Wirtschaft."

9.17 Uhr: "Die gesamte westliche Wertegemeinschaft steht vor ihrer größten Herausforderung", so Merz.

9.15 Uhr: Der Kanzler beginnt zu sprechen.

9.14 Uhr: Der AfD-Chef fordert von der Union ein Ende der Brandmauer gegen die AfD.

9.12 Uhr: Chrupalla sagt: "Eine funktionierende Bundeswehr kann es nur mit einer guten Wirtschaft geben."

9.11 Uhr: Laut Chrupalla sind die Sanktionen gegen Russland Schuld an der kriselnden Wirtschaft Deutschlands.

9.10 Uhr: Der AfD-Chef fordert ein Ende der Schuldenpolitik.

9.05 Uhr: Chrupalla fordert, dass Beamte in die Sozialkassen einzahlen und gleichzeitig soll die Menge an Beamten reduziert werden.

9.00 Uhr: AfD Chef Tino Chrupalla beginnt zu sprechen.

8.58 Uhr: Die Generaldebatte beginnt in Kürze.

Verwendete Quellen
  • Debatte im Bundestag
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
Themen
AfDBundestagCDUFriedrich MerzNew YorkTino Chrupalla
