Streit um Rundfunkgebühren Nouripour wirft Linnemann "Zensurversuch" vor
Carsten Linnemann hat vorgeschlagen, die Rundfunkgebühren einzufrieren. Der Grüne Omid Nouripour macht ihm schwere Vorwürfe.
Der Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann scharf für dessen Äußerungen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert.
In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" schreibt Nouripour, die Äußerungen Linnemanns zur Rundfunkfinanzierung seien "indiskutabel". Hintergrund ist die Entscheidung des NDR, der Journalistin Julia Ruhs die Moderation des Videoformats "Klar" zu entziehen. Der CDU-Generalsekretär hatte daraufhin damit gedroht, die Rundfunkbeiträge auf Bundesebene einzufrieren.
- Fall Julia Ruhs: Linnemann stellt die Gebührenfrage
- Julia Ruhs nach Rausschmiss: Moderatorin beklagt politische Entscheidung
"Man kann diesen Austausch klug finden oder falsch, aber es ist das Ergebnis einer intensiven Debatte innerhalb einer Redaktion – und keine der Politik", erklärte Nouripour. Der Versuch einer Partei, Einfluss auf redaktionelle Personalentscheidungen zu nehmen, komme einem "Zensurversuch" gleich, so der Grünen-Politiker weiter.
Nouripour vergleicht Linnemann indirekt mit Trump
Nouripour zog in seinem Beitrag einen Vergleich zu den USA: Dort habe der Chef der Medienbehörde einem TV-Sender wegen kritischer Inhalte mit dem Entzug der Lizenz gedroht. "Das nennt man Zensur", schrieb er.
Kritik äußerte der Bundestagsvizepräsident auch an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es sei "besorgniserregend", dass sie bislang nicht zu Linnemanns Äußerungen Stellung bezogen habe: "Politische Einflussnahme auf die freie Presse darf es in einer Demokratie nicht geben", so Nouripour.
Abschließend warnte er vor einem schleichenden Verlust demokratischer Standards. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland gerate der gesellschaftliche Anstand zunehmend unter Druck.
- tagesspiegel.de: "Pressefreiheit unter Druck: Hierzulande rutscht der Anstand weg" (kostenpflichtig)