Streit um Rundfunkgebühren Nouripour wirft Linnemann "Zensurversuch" vor

Von t-online , tos Aktualisiert am 24.09.2025 - 10:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour: Er sieht den Vorschlag zum Einfrieren der Rundfunkgebühren von CDU-General Carsten Linnemann kritisch. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago)

Carsten Linnemann hat vorgeschlagen, die Rundfunkgebühren einzufrieren. Der Grüne Omid Nouripour macht ihm schwere Vorwürfe.

Der Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann scharf für dessen Äußerungen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert.

In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" schreibt Nouripour, die Äußerungen Linnemanns zur Rundfunkfinanzierung seien "indiskutabel". Hintergrund ist die Entscheidung des NDR, der Journalistin Julia Ruhs die Moderation des Videoformats "Klar" zu entziehen. Der CDU-Generalsekretär hatte daraufhin damit gedroht, die Rundfunkbeiträge auf Bundesebene einzufrieren.

"Man kann diesen Austausch klug finden oder falsch, aber es ist das Ergebnis einer intensiven Debatte innerhalb einer Redaktion – und keine der Politik", erklärte Nouripour. Der Versuch einer Partei, Einfluss auf redaktionelle Personalentscheidungen zu nehmen, komme einem "Zensurversuch" gleich, so der Grünen-Politiker weiter.

Nouripour vergleicht Linnemann indirekt mit Trump

Nouripour zog in seinem Beitrag einen Vergleich zu den USA: Dort habe der Chef der Medienbehörde einem TV-Sender wegen kritischer Inhalte mit dem Entzug der Lizenz gedroht. "Das nennt man Zensur", schrieb er.

Kritik äußerte der Bundestagsvizepräsident auch an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es sei "besorgniserregend", dass sie bislang nicht zu Linnemanns Äußerungen Stellung bezogen habe: "Politische Einflussnahme auf die freie Presse darf es in einer Demokratie nicht geben", so Nouripour.