Von t-online 24.09.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (Archivbild): Bei einer neuen Umfrage kommt seine Regierung nicht gut davon. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Trotz des angekündigten "Herbstes der Reformen" scheinen immer weniger Deutsche an einer Wende durch die schwarz-rote Regierung zu glauben. Eine neue Umfrage liefert alarmierende Zahlen.

Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung schwindet das Vertrauen der Deutschen in die schwarz-rote Bundesregierung. So gehen beispielsweise nur noch 28 Prozent davon aus, dass die Regierung ein Wachstum der deutschen Wirtschaft herbeiführen kann. Im Mai lag der Wert bei 43 Prozent.

Ähnlich schlecht sehen die Werte bei dem Thema Migration aus: Die Insa-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass nur noch 19 Prozent der Deutschen glauben, dass sich unter der aktuellen Regierung die Lage bei Migration und Asyl verbessern wird – die "Bild" spezifiziert nicht, ob die Befragten sich dabei einen härteren Kurs wünschen oder eine Stärkung des Asylrechts. Anfang Mai rechneten noch 32 Prozent der Deutschen mit einer Verbesserung unter der Regierung Merz.

Klimaschutz spielt kaum noch Rolle

Nach der Umfrage wünschen sich die Deutschen vor allem, dass die Bundesregierung das Thema Migration konsequenter angeht – es landet mit 33 Prozent klar auf dem ersten Platz der Themen, die den Deutschen am wichtigsten sind. Auf die Migration folgen die Themen Wirtschaft (23 Prozent), Klimaschutz (14 Prozent) und Sicherheit (12 Prozent) gefolgt.