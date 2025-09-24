t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Umfrage: Deutsche verlieren Vertrauen in die Regierung-Merz

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextLufthansa-Chef droht Deutschland
TextExplosion im Zentrum von Oslo
TextPolizei warnt: Mann flieht aus Psychiatrie
TextSchlagerstar sagt kurzfristig Tour ab
Text"Bauer sucht Frau"-Star hat geheiratet

Migration und Wirtschaft
Umfrage: Vertrauen in die Bundesregierung schwindet

Von t-online
24.09.2025 - 10:30 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0834941874Vergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz (Archivbild): Bei einer neuen Umfrage kommt seine Regierung nicht gut davon. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Trotz des angekündigten "Herbstes der Reformen" scheinen immer weniger Deutsche an einer Wende durch die schwarz-rote Regierung zu glauben. Eine neue Umfrage liefert alarmierende Zahlen.

Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung schwindet das Vertrauen der Deutschen in die schwarz-rote Bundesregierung. So gehen beispielsweise nur noch 28 Prozent davon aus, dass die Regierung ein Wachstum der deutschen Wirtschaft herbeiführen kann. Im Mai lag der Wert bei 43 Prozent.

Loading...

Ähnlich schlecht sehen die Werte bei dem Thema Migration aus: Die Insa-Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass nur noch 19 Prozent der Deutschen glauben, dass sich unter der aktuellen Regierung die Lage bei Migration und Asyl verbessern wird – die "Bild" spezifiziert nicht, ob die Befragten sich dabei einen härteren Kurs wünschen oder eine Stärkung des Asylrechts. Anfang Mai rechneten noch 32 Prozent der Deutschen mit einer Verbesserung unter der Regierung Merz.

Klimaschutz spielt kaum noch Rolle

Nach der Umfrage wünschen sich die Deutschen vor allem, dass die Bundesregierung das Thema Migration konsequenter angeht – es landet mit 33 Prozent klar auf dem ersten Platz der Themen, die den Deutschen am wichtigsten sind. Auf die Migration folgen die Themen Wirtschaft (23 Prozent), Klimaschutz (14 Prozent) und Sicherheit (12 Prozent) gefolgt.

Die Umfrage wurde vom 19. bis zum 22. September durchgeführt. Es wurden 1.001 Menschen befragt.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungFriedrich MerzMigrationUmfrage
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom