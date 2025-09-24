Staatsschutz ermittelt Bundeswehrsoldat angegriffen – Täter sollen russisch gesprochen haben
In Bayern wurde ein Bundeswehrsoldat brutal angegriffen. Die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht, die Polizei sucht nach Zeugen.
In der oberpfälzischen Kleinstadt Sulzbach-Rosenbach ist ein Bundeswehrsoldat von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Der 19-Jährige wollte am Dienstagmorgen in sein Auto steigen, um zur Arbeit zu fahren, als er von zwei aggressiv wirkenden Männern auf Russisch angesprochen wurde, wie die bayerische Polizei am Mittwoch in Regensburg mitteilte.
- USA erklären "Antifa" Krieg: Warum Trump "die Antifa" nicht verbieten kann
- Neue Unterwasserdrohne: Diese Waffe könnte Russlands Verbindung zur Krim kappen
Der 19-Jährige stieg in sein Auto, woraufhin einer der Männer die Tür wieder aufriss und ihn attackierte. Der zweite Mann versetzte ihm einen gezielten Fußtritt in den Brustkorb. Als der 19-Jährige sich in sein Fahrzeug einschloss, flohen die beiden Männer.
Der Staatsschutz leitete Ermittlungen ein und bat die Bevölkerung um Hinweise auf die Männer. Sie wurden beide als etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Einer der beiden hatte ein älteres Damenfahrrad bei sich.
- Nachrichtenagentur AFP