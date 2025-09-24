Heftige Vorwürfe AfD-Politiker hält Bischof für "vom Teufel geschickt"

Von dpa , t-online , pri 24.09.2025 - 17:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. (Archivbild) (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt ledert gegen den Chef der Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Dessen Sprecher keilt in ungewöhnlicher Form zurück.

Der sachsen-anhaltische AfD-Fraktionsvize Hans-Thomas Tillschneider hat den katholischen Bischof Georg Bätzing mit dem Teufel in Verbindung gebracht und scharf kritisiert. "Wer die klare Trennung zwischen Wahrheit und Irrtum, Licht und Dunkelheit, Rechtleitung und Irreführung als Spaltung kritisiert, ist kein Apostel Jesu Christi, sondern ist vom Teufel geschickt", erklärte Tillschneider in einer Mitteilung. "So passt auf Georg Bätzing und seinesgleichen die Stelle aus dem 2. Korintherbrief, wo es heißt: Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts."

Loading...

Bätzing ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Vor Beginn der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda hatte er erneut davon abgeraten, die AfD zu wählen. "Die Spalter, dazu gehört die AfD an erster Stelle, dürfen nicht unsere Zukunft und unser gesellschaftliches Klima bestimmen", sagte Bätzing.

"Zu heiß geduscht?" Bischofssprecher keilt zurück

Tillschneider wirft dem Bischof vor, mit der Kritik an der AfD ein Viertel der Bürger schlechtzumachen. "Diese Äußerung zeigt erneut, dass nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch die katholische Kirche den Glauben an Gott, ohne den keine nationale Renaissance gelingt, nicht wiederbeleben kann", so der Islamwissenschaftler, der auch stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei in Sachsen-Anhalt ist.

Der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, nahm in einer Pressekonferenz im Rahmen der derzeitigen Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda zu den Äußerungen Stellung. Er frage sich ernsthaft, ob Tillschneider "heute Morgen falsch aufgestanden ist oder zu heiß geduscht hat", sagte Kopp. "Jedenfalls weise ich das in aller Klarheit zurück und empfehle ihm einfach Johannesevangelium 8,7."

Im Johannesevangelium 8,7 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn mit einer Ehebrecherin konfrontieren: "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie."

Katholiken distanziert gegenüber Rechtsaußen

Die katholische Kirche steht der rechtsextremen Bewegung in Deutschland traditionell kritisch gegenüber. Zwar besiegelte der Vatikan mit dem nationalsozialistischen Regime 1933 ein Abkommen. Fachleute sprechen von Konkordat. Doch wurde die Predigt des Münsteraner Bischofs Clemens von Galen 1941 gegen das sogenannte Euthanasie-Programm vervielfacht und weitergereicht. Das NS-Regime stellte das Programm daraufhin 1941 ein.

In katholischen Gegenden schnitt die NS-Bewegung zudem bei freien Wahlen schwächer ab. Festzuhalten bleibt, dass insgesamt die Erfolge der NSDAP im katholischen Wahlkörper signifikant niedriger lagen als in der nicht-katholischen Wählerschaft", heißt es in einer Studie. Allerdings ebnen sich diese Unterschiede mit sinkender Kirchenbindung ein. So lag der Anteil der Katholiken in der AfD-Wählerschaft laut einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung mit 18,0 Prozent knapp unter dem der Protestanten (19,9 Prozent).