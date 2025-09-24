"Das wollte ich nicht" Mit Kind am Rednerpult im Bundestag – so kam es dazu

24.09.2025

Grünen-Parlamentarierin Hanna Steinmüller erschien im Bundestag mit Baby zu ihrer Rede. Nun erklärt sie die Hintergründe ihres Auftritts.

Es war eine besondere Premiere am Rednerpult im deutschen Parlament. Hanna Steinmüller (Grüne) hat am Dienstag erstmals in der Geschichte des Bundestags eine Rede mit Baby am Rednerpult gehalten. "Ich habe meinen Sohn nur mitgenommen, weil er geschlafen hat. Ich dachte, wenn ich ihn jetzt einem Kollegen gebe, wecke ich ihn auf. Das wollte ich nicht", sagte die Abgeordnete dem Berliner "Tagesspiegel" zu den Umständen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), ansonsten in Stilfragen eher streng, hatte die Regeln für Kinder im Plenarsaal gelockert. In den sozialen Medien postete Klöckners Verwaltung sogar ein Video der Premiere.

"Ich habe viele politische Differenzen mit ihr, aber beim Thema Vereinbarkeit von Elternschaft und Mandat erlebe ich sie wirklich als sehr bemüht", sagte Steinmüller am Mittwoch. Sie war am Vortag zur Aussprache über den Etat des Bundesbauministeriums mit Kind erschienen. Dazu passt, das Bauministerin Verena Hubertz (SPD) im Januar als erstes Kabinettsmitglied im Amt ebenfalls ein Kind erwartet.

Steinmüller, 32, gehört seit 2021 dem Bundestag an. Im Dezember brachte sie ihr Kind zur Welt. "Insgesamt sei der Bundestag kein besonders familienfreundlicher Ort", sagte Steinmüller über erste Erfahrungen zur Vereinbarkeit von Kind und Politik als Beruf. Die Politikerin sagte weiter, ihr sei es wichtig zu zeigen, "dass Kinder zum Alltag dazugehören. Es gibt immer noch die Erwartungshaltung, dass sie den ganzen Tag wegorganisiert werden. Viele können das aber nicht, besonders Alleinerziehende."