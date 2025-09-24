Bundesregierung dagegen Das denken die Deutschen über die Anerkennung Palästinas

Von t-online 24.09.2025 - 18:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Annalena Baerbock in ihrem Amt als Präsidentin der UN-Generaldebatte neben UN-Generalsekretär Antonio Guterres (Archivbild): Frankreich und Großbritannien hinterlegten in New York ihre Anerkennung eines palästinensischen Staates. (Quelle: Richard Drew)

Mehr als 150 Staaten haben einen palästinensischen Staat anerkannt. Eine Umfrage ermittelte nun, was die Bevölkerung hierzulande darüber denkt.

Hohe Zustimmung unter Grünen, Linken und SPD

Die Bevölkerung hierzulande spricht sich in einer Umfrage mehrheitlich für die Anerkennung eines palästinensischen Staates aus. In einer Umfrage des Instituts YouGov äußerten sich 44 Prozent der Befragten positiv zu einer möglichen Anerkennung. Im Mai 2025 waren es noch 41 Prozent gewesen, im Juni 2024 noch 40 Prozent. Nur 23 Prozent der Befragten lehnen aktuell eine Anerkennung ab, im Mai waren es 20 Prozent und im Juni 2024 27 Prozent. 33 Prozent haben keine eindeutige Antwort zu dem Thema. Zum Vergleich: In Großbritannien unterstützen 44 Prozent die Politik von Premier Keir Starmer, einen eigenen Palästinenserstaat anzuerkennen.

Am größten ist die Befürwortung eines palästinensischen Staaten hierzulande aktuell in der Anhängerschaft der Grünen (61 Prozent), der Linken (58 Prozent) und der SPD (53 Prozent). Zurückhaltender ist die Wählerschaft der Union, hier sprechen sich 40 Prozent für eine Anerkennung aus. Gering ist die Zustimmung unter den AfD-Anhängern. Als einzige Wählergruppe ist hier die Ablehnung mit 37 Prozent sogar größer als die Zustimmung mit 32 Prozent. Die Wählergruppen des BSW und der FDP wurden aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht ausgewertet.