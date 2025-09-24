Ablehnung von Hausausweis Klöckner legt sich mit AfD-Mitarbeiter an

Von afp , t-online 24.09.2025 - 19:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Generaldebatte im Bundestag: Julia Klöckner rügt die AfD. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

Julia Klöckner verweigert mehreren AfD-Beschäftigten den Zugang zum Bundestag. Erstmals wird jetzt auch ein Name genannt. Es geht um einen bekannten AfD-Mann.

Nach Informationen der "Bild" ist unter den ausgeschlossenen AfD-Beschäftigten auch Ulrich Oehme. Er saß bis 2021 selbst für die Partei im Bundestag und arbeitet seither für den AfD-Abgeordneten Edgar Naujok aus Sachsen.

Nach Informationen der "Bild" reiste Oehme 2018 als Wahlbeobachter auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim. Über das Votum erklärte er, er sei angenehm überrascht. Zudem habe er eine Wahlparole der SA im Wahlkampf benutzt, so die "Bild". Oehme erklärte der Zeitung, er habe damals nicht gewusst, "dass die Parole verboten ist".