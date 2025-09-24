Ablehnung von Hausausweis Klöckner legt sich mit AfD-Mitarbeiter an
Julia Klöckner verweigert mehreren AfD-Beschäftigten den Zugang zum Bundestag. Erstmals wird jetzt auch ein Name genannt. Es geht um einen bekannten AfD-Mann.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reagierte in der Generaldebatte des Bundestags schroff auf das Verhalten der AfD. Auch sonst setzt Klöckner auf eine harte Linie. Ihre Bundestagsverwaltung verweigerte drei Mitarbeitern der AfD-Fraktion wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe den Hausausweis und damit dem Zugang zum Bundestag.
Nach Informationen der "Bild" ist unter den ausgeschlossenen AfD-Beschäftigten auch Ulrich Oehme. Er saß bis 2021 selbst für die Partei im Bundestag und arbeitet seither für den AfD-Abgeordneten Edgar Naujok aus Sachsen.
Nach Informationen der "Bild" reiste Oehme 2018 als Wahlbeobachter auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim. Über das Votum erklärte er, er sei angenehm überrascht. Zudem habe er eine Wahlparole der SA im Wahlkampf benutzt, so die "Bild". Oehme erklärte der Zeitung, er habe damals nicht gewusst, "dass die Parole verboten ist".
Klöckner selbst hatte nach dem Ausschluss keine Namen von Betroffenen genannt. Sie erklärte zum Vorgehen der Bundestagsverwaltung: "Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer Anträge zwingend erforderlich."
- Mit Material der Agentur AFP
