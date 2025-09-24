t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Bundestag: Klöckner verweigert AfD-Politiker Oehme den Hausausweis

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBrückenpfeiler erschlägt Baggerfahrer
Text14-jährige Influencerin ist tot
TextEx-Trainer rechnet mit Bayern ab
TextWegen Satireshow: Trump droht US-Sender
TextDallas: Schüsse vor ICE-Gebäude – Tote

Ablehnung von Hausausweis
Klöckner legt sich mit AfD-Mitarbeiter an

Von afp, t-online
24.09.2025 - 19:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Generaldebatte im Bundestag: Julia Klöckner rügt die AfD.Vergrößern des Bildes
Generaldebatte im Bundestag: Julia Klöckner rügt die AfD. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)
News folgen

Julia Klöckner verweigert mehreren AfD-Beschäftigten den Zugang zum Bundestag. Erstmals wird jetzt auch ein Name genannt. Es geht um einen bekannten AfD-Mann.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) reagierte in der Generaldebatte des Bundestags schroff auf das Verhalten der AfD. Auch sonst setzt Klöckner auf eine harte Linie. Ihre Bundestagsverwaltung verweigerte drei Mitarbeitern der AfD-Fraktion wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe den Hausausweis und damit dem Zugang zum Bundestag.

Loading...

Nach Informationen der "Bild" ist unter den ausgeschlossenen AfD-Beschäftigten auch Ulrich Oehme. Er saß bis 2021 selbst für die Partei im Bundestag und arbeitet seither für den AfD-Abgeordneten Edgar Naujok aus Sachsen.

imago images 0752250439Vergrößern des Bildes
Ein Wahlplakat von Ulrich Oehme (Archivbild): Früher saß er selbst im Parlament, jetzt ist er bei einem AfD-Abgeordneten beschäftigt. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Nach Informationen der "Bild" reiste Oehme 2018 als Wahlbeobachter auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim. Über das Votum erklärte er, er sei angenehm überrascht. Zudem habe er eine Wahlparole der SA im Wahlkampf benutzt, so die "Bild". Oehme erklärte der Zeitung, er habe damals nicht gewusst, "dass die Parole verboten ist".

Klöckner selbst hatte nach dem Ausschluss keine Namen von Betroffenen genannt. Sie erklärte zum Vorgehen der Bundestagsverwaltung: "Die Vielzahl und die Schwere der sicherheitskritischen Erkenntnisse zu den betreffenden Abgeordnetenmitarbeitern machten eine Ablehnung ihrer Anträge zwingend erforderlich."

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDBundestagCDUJulia Klöckner
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom