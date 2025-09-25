t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundeskanzler Merz zu Luftraumverletzungen: "Alle Maßnahmen"

Russische Luftraumverletzungen
Merz: "Werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind"

Von dpa, afp
25.09.2025 - 16:26 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0835221435
Bundeskanzler Friedirch Merz (Archivbild): "Wir werden es nicht zulassen, dass diese Übergriffe weiter stattfinden". (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Nach dem Nato-Gipfel äußert sich auch Friedrich Merz zu Luftraumverletzungen durch Russland. Er plädiert für maximale Abschreckung.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Ankündigung der Nato bekräftigt, entschlossen gegen weitere russische Luftraumverletzungen über ihrem Gebiet vorzugehen. "Wir werden es nicht zulassen, dass diese Übergriffe weiter stattfinden", sagte er nach einem Treffen mit den ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar.

Merz fügte hinzu: "Und wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, wirksame Abschreckung auch gegen diese Luftraumverletzungen, gegen diese Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden." Ob er damit auch den Abschuss russischer Kampfjets meint, sagte Merz nicht. US-Präsident Donald Trump hatte einen solchen Schritt Anfang der Woche befürwortet.

Nato will alle möglichen Mittel einsetzen

Zuletzt war es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen. Die Nato-Länder Polen, Estland und Rumänien das Eindringen russischer Militärflugzeuge und Drohnen in ihren Luftraum gemeldet. Zudem kam es seit Dienstag zu mehreren Vorfällen mit Drohnen an Flughäfen in Dänemark und Norwegen – wer hinter diesen Drohnenflügen steckt, ist aber unklar.

Die Nato warnte Russland daraufhin unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Das Verteidigungsbündnis würde im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, hieß es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Nato-Staaten.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und AFP
