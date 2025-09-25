Kandidaten im Überblick Sind sie die nächsten Verfassungsrichter?
Beim letzten Mal endete der Versuch, neue Verfassungsrichter zu wählen, in einem Fiasko. Diese Kandidaten stehen am Donnerstag zur Wahl.
Nach dem gescheiterten Versuch vor der Sommerpause soll der Bundestag am Donnerstag drei Richterposten beim Bundesverfassungsgericht neu besetzten. Vom Wahlausschuss wurde dafür auch die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger nominiert.
Emmenegger ersetzt die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf, die ihre Kandidatur wegen Vorbehalten in der Union zurückziehen musste. Unter anderem wegen ihrer Haltung zu Abtreibungen gab es Widerstand in CDU und CSU – obwohl die Positionen von Brosius-Gersdorf einem breiten Konsens unter Juristen entsprechen.
Brosius-Gersdorf tritt dafür ein, dass die nach deutschem Gesetz jetzt zwar straffreien Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche auch nicht mehr als rechtswidrig gelten. Schließlich zog Fraktionschef Jens Spahn (CDU) die Reißleine und für die Absetzung der Wahl sorgte. Als weitere Bewerber gehen die Juristin Ann-Katrin Kaufhold und der Arbeitsrichter Günter Spinner in die Abstimmung. Die sind die drei Kandidaten im Kurzporträt:
Ohne Kontroverse: Sigrid Emmenegger
Die am 4. Oktober 1976 in Freiburg geborene Emmenegger absolvierte ihr Jura-Studium in Freiburg und im schwedischen Uppsala. In Freiburg promovierte sie mit einer Schrift über die "Gesetzgebungskunst" im deutschen Kaiserreich um 1900. Ihre richterliche Laufbahn begann im Februar 2007, als Emmenegger Richterin am Verwaltungsgericht Koblenz wurde.
Es folgten weitere Stationen bei den Verwaltungsgerichten Mainz und Neustadt an der Weinstraße. Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe machte sie dann 2013 Station – damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2014 wurde Emmenegger Richterin beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz, wo sie bis Juli 2019 war.
Danach wechselte sie in der gleichen Stadt zum Verwaltungsgericht. Seit Januar 2021 ist Emmenegger Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit dem Bau- und Bodenrecht, dem Denkmalschutzrecht und dem Natur- und Landschaftsschutzrecht.
Anders als Brosius-Gersdorf hat sich die 48-jährige Emmenegger öffentlich kaum zu wichtigen Rechtsfragen geäußert. In Karlsruhe soll sie im Zweiten Senat auf Doris König folgen, die bisherige Vizepräsidentin des Gerichts. Wer neue Vizepräsidentin wird, steht allerdings noch nicht fest. Darüber entscheidet der Bundesrat.
Nun auch im Visier der AfD: Ann-Katrin Kaufhold
Kaufhold geht als weitere SPD-Kandidatin ins Rennen und wurde schon im Juli im Wahlausschuss nominiert. Sie blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft zurück. 1976 geboren, legte sie im Jahr 2001 in Freiburg ihr erstes juristisches Staatsexamen ab. Das zweite folgte 2006 in Berlin.
Nach Stationen unter anderem als Referentin im Bundesjustizministerium wurde sie 2016 Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2017 hat sie den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht inne.
Während ihre Kandidatur im Juli vor dem Hintergrund der Debatte um Brosius-Gersdorf kaum auf Kritik stieß, gibt es nun in der Union vereinzelt Stimmen, die sich an ihrer Haltung zu Enteignungen stoßen. Kaufhold war Mitglied einer Kommission, die sich im Auftrag des Berliner Senats mit der "Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen" beschäftigte. Aus dieser Funktion leiten Kritiker den Vorwurf ab, Kaufhold sei eine Befürworterin von Enteignungen.
Wie schon Brosius-Gersdorf geriet nun auch Kaufhold ins Visier der AfD. Diese warnte Unionsabgeordnete am Montag davor, die Juristin zu wählen. Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann kritisierte sie als "Aktivistin" mit radikalen Positionen etwa in der Klimapolitik, die ein Verbot seiner Partei anstrebe.
Am Bundesverfassungsgericht soll Kaufhold als Nachfolgerin von Ulrich Maidowski in den Zweiten Senat gehen. Dieser befasst sich unter anderem mit Fragen, die das Parlament oder die Parteien betreffen.
Der Vorschlag des Gerichts: Günter Spinner
Der 53-jährige Günter Spinner ist bereits seit Jahren als Richter tätig. In jedem Senat des Bundesverfassungsgerichts müssen drei Mitglieder zuvor an einem Bundesgericht gearbeitet haben. Im Fall von Spinner ist es das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Dort ist der 1972 in Oppenau in Baden-Württemberg geborene Jurist seit Juni 2011 Richter. Seit September 2023 sitzt er dem achten Senat vor, der sich vor allem mit Schadenersatz und Entschädigung befasst.
Spinner legte 1999 in Stuttgart sein zweites Staatsexamen ab und trat schon kurz darauf in den baden-württembergischen Justizdienst ein, wo er an verschiedenen Arbeitsgerichten tätig war. Die Union schlug ihn als Verfassungsrichter vor, nachdem ihn zuvor bereits das Bundesverfassungsgericht selbst vorgeschlagen hatte.
Wie Emmenegger und Kaufhold benötigt Spinner am Donnerstag zur Wahl im Plenum zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Union und SPD sind dabei auf Stimmen von Grünen und Linkspartei angewiesen, um nicht auf die AfD als größte Oppositionspartei angewiesen zu sein. Die hätte laut Baumann mit Spinner allerdings kein Problem.
Wird er gewählt, kehrt Spinner also zurück in sein Heimatbundesland. In Karlsruhe soll er Mitglied des Ersten Senats werden, der zum Beispiel über die meisten Verfassungsbeschwerden von Bürgerinnen und Bürgern entscheidet, und dort auf Josef Christ folgen.
