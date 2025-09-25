Kandidaten im Überblick Sind sie die nächsten Verfassungsrichter?

Von afp 25.09.2025 - 17:19 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Das Bundesverfassungsgericht (Symbolbild): Im zweiten Anlauf sollen neue Richter gewählt werden. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Beim letzten Mal endete der Versuch, neue Verfassungsrichter zu wählen, in einem Fiasko. Diese Kandidaten stehen am Donnerstag zur Wahl.

Nach dem gescheiterten Versuch vor der Sommerpause soll der Bundestag am Donnerstag drei Richterposten beim Bundesverfassungsgericht neu besetzten. Vom Wahlausschuss wurde dafür auch die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger nominiert.

Emmenegger ersetzt die Rechtsprofessorin Frauke Brosius-Gersdorf, die ihre Kandidatur wegen Vorbehalten in der Union zurückziehen musste. Unter anderem wegen ihrer Haltung zu Abtreibungen gab es Widerstand in CDU und CSU – obwohl die Positionen von Brosius-Gersdorf einem breiten Konsens unter Juristen entsprechen.

Brosius-Gersdorf tritt dafür ein, dass die nach deutschem Gesetz jetzt zwar straffreien Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche auch nicht mehr als rechtswidrig gelten. Schließlich zog Fraktionschef Jens Spahn (CDU) die Reißleine und für die Absetzung der Wahl sorgte. Als weitere Bewerber gehen die Juristin Ann-Katrin Kaufhold und der Arbeitsrichter Günter Spinner in die Abstimmung. Die sind die drei Kandidaten im Kurzporträt:

Ohne Kontroverse: Sigrid Emmenegger

Die am 4. Oktober 1976 in Freiburg geborene Emmenegger absolvierte ihr Jura-Studium in Freiburg und im schwedischen Uppsala. In Freiburg promovierte sie mit einer Schrift über die "Gesetzgebungskunst" im deutschen Kaiserreich um 1900. Ihre richterliche Laufbahn begann im Februar 2007, als Emmenegger Richterin am Verwaltungsgericht Koblenz wurde.

Es folgten weitere Stationen bei den Verwaltungsgerichten Mainz und Neustadt an der Weinstraße. Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe machte sie dann 2013 Station – damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2014 wurde Emmenegger Richterin beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz, wo sie bis Juli 2019 war.

Danach wechselte sie in der gleichen Stadt zum Verwaltungsgericht. Seit Januar 2021 ist Emmenegger Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit dem Bau- und Bodenrecht, dem Denkmalschutzrecht und dem Natur- und Landschaftsschutzrecht.

Anders als Brosius-Gersdorf hat sich die 48-jährige Emmenegger öffentlich kaum zu wichtigen Rechtsfragen geäußert. In Karlsruhe soll sie im Zweiten Senat auf Doris König folgen, die bisherige Vizepräsidentin des Gerichts. Wer neue Vizepräsidentin wird, steht allerdings noch nicht fest. Darüber entscheidet der Bundesrat.

Nun auch im Visier der AfD: Ann-Katrin Kaufhold