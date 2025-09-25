Jura-Professorin Ann-Kathrin Kaufhold ist als weitere SPD-Kandidatin nominiert. Sie blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft zurück. 1976 geboren, legte sie im Jahr 2001 in Freiburg ihr erstes juristisches Staatsexamen ab. Das zweite folgte 2006 in Berlin.

Nach Stationen unter anderem als Referentin im Bundesjustizministerium wurde sie 2016 Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 2017 hat sie den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht inne.

Während ihre Kandidatur im Juli vor dem Hintergrund der Debatte um Brosius-Gersdorf kaum auf Kritik stieß, gibt es nun in der Union vereinzelt Stimmen, die sich an ihrer Haltung zu Enteignungen stoßen. Kaufhold war Mitglied einer Kommission, die sich im Auftrag des Berliner Senats mit der "Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen" beschäftigte. Aus dieser Funktion leiten Kritiker den Vorwurf ab, Kaufhold sei eine Befürworterin von Enteignungen.

Wie schon Brosius-Gersdorf geriet auch Kaufhold kurz ins Visier der AfD. Diese warnte Unionsabgeordnete vor der Abstimmung davor, die Juristin zu wählen. Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann kritisierte sie als "Aktivistin" mit radikalen Positionen etwa in der Klimapolitik, die ein Verbot seiner Partei anstrebe.

Am Bundesverfassungsgericht folgt Kaufhold auf Ulrich Maidowski in den Zweiten Senat. Das Gremium befasst sich unter anderem mit Fragen, die das Parlament oder die Parteien betreffen.

Günther Spinner: Der Richter-Richter

Der 53-jährige Günter Spinner ist bereits seit Jahren als Richter tätig. In jedem Senat des Bundesverfassungsgerichts müssen drei Mitglieder zuvor an einem Bundesgericht gearbeitet haben. Fachleute sprechen von sogenannten Richter-Richtern. Im Fall von Spinner ist es das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Dort ist der 1972 in Oppenau in Baden-Württemberg geborene Jurist seit Juni 2011 Richter. Seit September 2023 sitzt er dem achten Senat vor, der sich vor allem mit Schadenersatz und Entschädigung befasst.

Spinner legte 1999 in Stuttgart sein zweites Staatsexamen ab und trat schon kurz darauf in den baden-württembergischen Justizdienst ein, wo er an verschiedenen Arbeitsgerichten tätig war. Die Union schlug ihn als Verfassungsrichter vor, nachdem ihn zuvor bereits das Bundesverfassungsgericht selbst vorgeschlagen hatte.