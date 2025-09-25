Nach Eklat um SPD-Kandidatin Bundestag bestätigt drei neue Verfassungsrichter

Ein erneuter Eklat bei der Richterwahl ist abgewendet.

Der Regierung bleibt eine neue Blamage erspart: Der Bundestag hat alle drei Richterkandidaten für das Bundesverfassungsgericht bestätigt.

Der Bundestag hat im zweiten Anlauf drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Wie Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz bekanntgab, erhielten die von der SPD nominierten Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Katrin Kaufhold sowie der Unions-Kandidat Günter Spinner in geheimer Wahl jeweils die notwendige Mehrheit der 613 abgegebenen Stimmen.

Auf den SPD-Vorschlag Emmenegger entfielen 446 Ja-Stimmen, 161 Abgeordnete stimmten gegen die Juristin, die vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kommt. Es gab sechs Enthaltungen. Für die von ebenfalls von der SPD nominierte Juraprofessorin Ann-Katrin Kaufhold sprachen sich 440 Abgeordnete aus. Der von der Union vorgeschlagene Verwaltungsrichter Spinner erhielt den Angaben zufolge 424 Ja-Stimmen. Die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen lag bei 409 Stimmen.

Richterstreit quälte die Koalition elf Wochen lang

Damit haben Union und SPD einen Konflikt hinter sich gelassen, der die Koalition elf Wochen lang – fast den ganzen Sommer über – schwer belastet hat. "Wir haben Tritt gefasst", sagte Unions-Fraktionschef Jens Spahn am Donnerstag nach der Wahl.

Im ersten Versuch war die Wahl im Juli geplatzt, weil in der Union der Widerstand gegen die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf unter anderem wegen deren Haltung zu Abtreibungen so groß geworden war, dass Spahn das Votum kurzfristig absagte. Die Wahl wurde verschoben, die SPD sah das Vertrauen in der Koalition schwer erschüttert.

Die Potsdamer Staatsrechtlerin verzichtete später nach einigem Zögern auf ihre Kandidatur. An ihrer Stelle wurde nun Emmenegger gewählt, gegen die es in der Union keine Einwände gab. Vor allem Unions-Fraktionschef Spahn zeigte sich nach der Wahl erleichtert. Ihm war das Wahldesaster vom Juli angelastet worden, weil er die Stimmung in der Fraktion nicht rechtzeitig erkannt hatte. Er geht deswegen angeschlagen aus dem Konflikt hervor.

Kabinettsklausur soll Aufbruchssignal bringen

Die Koalition kann nun nach vorn blicken. In den Wochen nach der Sommerpause hat sie nach ihrem holprigen Start eine Reihe vertrauensbildender Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehörten eine Klausurtagung beider Koalitionsfraktionen in Würzburg, ein Grillfest der Abgeordneten von Union und SPD in Berlin, eine gemeinsame Kiew-Reise der Fraktionschefs und ein gemeinsamer Oktoberfest-Besuch der Parteichefs.