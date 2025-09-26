Machtkampf bei Kleinpartei Maaßen soll bei Werteunion nach Videodreh mit Neonazi gehen
Nach Videodrehs mit einem damaligen Neonazi gibt es gegen den Werteunion-Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen Rücktrittsforderungen aus dem Parteivorstand. Dazu droht ihm auch im Werteunion-Förderverein die Entmachtung.
Es habe alles konspirativ laufen sollen, sagt Erik Ahrens. Der junge Mann, der den AfD-Politiker Maximilian Krah maßgeblich zum TikTok-Star machte, sollte auch Hans-Georg Maaßen mit viralen Videos unterstützen. Doch gesehen werden wollte der Vorsitzende der Partei "Werteunion" und frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz offenbar nicht mit Ahrens. "Ich musste mit Sonnenbrille und Mütze zu den Treffen kommen, und vor oder nach ihm, damit man uns nicht miteinander sieht", sagt Ahrens t-online. Nun wird genau diese Zusammenarbeit für Maaßen zum Problem.
Nachdem Maaßen als Vorsitzender der Werteunion bereits faktisch entmachtet wurde, fordern mehrere Vorstandsmitglieder nun, Maaßen solle den Vorsitz abgeben und zurücktreten. Die Videos seien der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.
Erik Ahrens hatte gemeinsame Drehs öffentlich gemacht
Öffentlich machte die Zusammenarbeit für die Videos Ahrens selbst. Der frühere Betreiber einer mit der rechtsextremen "Identitären Bewegung" verbundenen "Gegen-Uni" und ehemalige Vertraute von "Identitären"-Galionsfigur Martin Sellner bezeichnet sich inzwischen selbst als Aussteiger. Heute liefert er der Öffentlichkeit zum Teil brisante Details aus seiner Zeit in der Szene. Er plant aktuell ein Buch über seinen Ausstieg. Den zunächst geplanten Titel "Mein Kampf" soll es nicht tragen, sondern nun "Insight Role – Einblick in die Neue Rechte" heißen.
Ahrens hatte zunächst in einem Interview mit der Schweizer "Weltwoche" eher beiläufig erwähnt, für Maaßen gearbeitet zu haben. In dieser Woche legte er nach und veröffentlichte ein Video, das die Zusammenarbeit eindeutig dokumentiert. Maaßen ist darin bei Aufnahmen zu sehen. "Maaßen wusste natürlich, wer ich bin und dass er ein sehr großes Problem hat, wenn wir zusammen gesehen werden. Ich habe ihn ja auch damals zur Rede gestellt, warum er so wenig macht gegen die Linken."
Maaßen weist das auf Nachfrage von t-online zurück: "Mir war nicht bekannt, dass Herr Ahrens sich selbst damals als 'Neonazi' verstand, wie man aufgrund seiner heutigen Äußerungen annehmen muss." Er halte die ihm jetzt bekannten Äußerungen für völlig inakzeptabel und sei darüber schockiert. Er habe wiederholt mit jungen Social-Media-Experten, Influencern und YouTubern gearbeitet, auch mit politisch linker Einstellung. "Ahrens war mir aufgrund seiner Erfolge bei der Herstellung und Verbreitung von TikTok-Videos als selbstständiger Produzent empfohlen worden."
Wie der Kontakt zustande kam, erklärt Ahrens so: Mathilda Huss habe das vermittelt, die Hausherrin der Villa Adlon. Hier sollen auch zwei Videodrehs stattgefunden haben. Die Villa war im Januar 2024 durch "Correctiv"-Recherchen über ein "Geheimtreffen" bekannt geworden: Reiche Unternehmer, Politiker von AfD und von Werteunion sowie rechte Aktivisten hatten dort unter anderem über einen "Masterplan für 'Remigration'" gesprochen. Der rechte Kampfbegriff "Remigration" bezeichnet die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund, in den Vorstellungen von Sellner schließt das auch solche mit deutscher Staatsangehörigkeit ein.
Maaßens Sicht: Vorstandsmitglieder wollen Abwahl entgehen
Maaßen nahm zwar nicht daran teil, Huss gilt aber als seine Vertraute. Beide wurden etwa auch gemeinsam bei der CPAC-Konferenz von Ultrakonservativen in Ungarn gesehen. Zuvor war sie mit Maximilian Krah zu politischen Terminen etwa in die USA gereist. Huss habe ihn und Maaßen zusammengebracht, so Ahrens.
Insgesamt habe es drei Videodrehs im Mai und Juni 2024 gegeben, Maaßen habe bar bezahlt, so Ahrens. Über das Ende der Zusammenarbeit gehen die Darstellungen auseinander. "Ihm ging das Geld aus", behauptet Ahrens auf Telegram. Maaßen spricht davon, er sei mit der geleisteten Arbeit nicht zufrieden gewesen.
Maaßen erklärt die nun aufgekommenen Rücktrittsforderungen nicht mit seiner Zusammenarbeit mit Ahrens, sondern führt sie auf interne Machtkämpfe zurück. Die Rücktrittsforderung sei Folge davon, dass sieben Landesverbände ihrerseits vor rund drei Wochen mehrere seiner Vorstandsmitglieder zum Rücktritt aufgefordert hätten. Dabei gehe es um parteischädigendes Verhalten durch Maaßens Stellvertreter Jörg Meuthen, früherer AfD-Vorsitzender, und Sylvia Pantel, frühere CDU-Bundestagsabgeordnete sowie den Beisitzer Michael Schwarzer.
Zehn Landesverbände hätten daraufhin einen Sonderparteitag gefordert, um die drei abzuwählen. Im Vorstand selbst stünden bisher vier Leute auf Maaßens Seite, sechs seien gegen ihn. "Die wollen ihre Abwahl verhindern." Panthel hält dem entgegen, Maaßen instrumentalisiere einige Landesvorsitzende und versuche, durch falsche Informationen abzulenken.
Sie und die fünf anderen Vorstandsmitglieder auf ihrer Seite sind nun Unterzeichner der Rücktrittsforderung. Maaßen hatte bereits öffentlich gemacht, dass sie ihn mit ihrer Mehrheit faktisch entmachtet haben und nicht einmal mehr die Tagesordnung bestimmen lassen. Er sei nicht bereit, als "Galionsfigur oder Frühstücksdirektor die Verantwortung zu übernehmen für die Partei und für Schmutzeleien hinter meinem Rücken". Aus der Partei wurde ihm dagegen vorgeworfen, Autokrat und nicht teamfähig zu sein.
Werteunion-Verein wählt am 4. Oktober Vorsitzenden
Panthel sagte nun t-online, dass "Bespitzelung von Vorstandsmitgliedern durch ehemalige BKA-Leute und seine AfD-Nähe" zu großem Unmut geführt hätten. Jörg Meuthen wird in der Erklärung der Vorstandsmitglieder zitiert: "Ich bin nicht aus der AfD ausgetreten, um nun ausgerechnet in einer werteorientierten Partei die offene Tolerierung von Rechtsextremismus zu erleben, und das noch von ihrem Vorsitzenden." Maaßen dagegen hatte jüngst erklärt, die AfD sei keine Alternative. Sie benenne viele Probleme zwar richtig. Die Lösungsvorschläge seien aber "vielfach nicht freiheitlich und nicht konservativ, sondern rechts."
Die aktuellen Vorwürfe gegen Maaßen und die öffentliche Diskussion dürften auch Maaßens Gegnern im Förderverein der Werteunion helfen. Der Förderverein wurde lange vor der Partei gegründet, als die Partei gegründet wurde, hatten die Parteigründung Teile des Vereins kritisch gesehen.
Im Verein rumort es bereits seit Längerem auch, weil in der Vergangenheit aus Mitgliedsbeiträgen angesparte erhebliche Beträge – die Rede ist von rund 500.000 Euro – ausgegeben wurden, ohne dass die Verwendung transparent sei. Darüber gibt es auch einen Rechtsstreit. 150.000 Euro hatte der Verein als Parteispende an die Partei Werteunion überwiesen.
Nun will Maaßens früherer Stellvertreter als Partei- und Vereinsvorsitzender, der Vize-Admiral a.D. Kay-Achim Schönbach, mit einem Team die Führung des Fördervereins übernehmen. Zu Schönbachs Team gehören auch Maaßens aktuelle Stellvertreterin Simone Baum und der Publizist Martin Lohmann, Besitzer im Vorstand.
In einem Wahlwerbevideo, das vor einigen Tagen auf YouTube veröffentlicht wurde, wirbt Schönbach um die Stimmen der Mitglieder und um einen Neustart: "Wir brauchen einen Vorstand für die Mitglieder und keinen Vorstandsclub für die Funktionäre." Aktuell laufe es "weder gut noch zielorientiert, noch richtig, noch in guter Kommunikation untereinander. Es läuft schlecht bis gar nicht". Die Werteunion werde gebraucht, aber nicht in diesem desolaten Zustand. Am 4. Oktober wird in der Mitgliederversammlung in Weimar ein neuer Vorstand gewählt.
