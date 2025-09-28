Neuwahl verzögert Anpassung der Gesetze

Ursprünglich wollte schon die Ampelkoalition neue Möglichkeiten in der Drohnenabwehr schaffen. Wegen ihres vorzeitigen Endes schaffte es die Ampelregierung in der vergangenen Legislaturperiode nicht mehr, das Bundespolizeigesetz so anzupassen, dass die Behörde Drohnen in der Nähe von kritischer Infrastruktur mit technischen Mitteln stoppen kann.

Auch die Mitte Januar auf den Weg gebrachte Änderung des Luftsicherheitsgesetzes, um den Streitkräften im Zuge der Amtshilfe für die Polizeibehörden der Länder auch "Waffengewalt gegen unbemannte Luftfahrzeuge" zu erlauben, konnte nicht mehr umgesetzt werden.

Polizeigewerkschafter: Kompetenzgerangel ist vorprogrammiert

So sind die Kompetenzen zur Drohnenabwehr derzeit nicht genau abgeklärt. Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, bemängelt im Gespräch mit dem "Handelsblatt", dass es "nach wie vor an einer klaren behördlichen Zuständigkeit für den Einsatz und die Abwehr von Drohnen" fehle.

Die Reform des Bundespolizeigesetzes, durch die die Behörde entsprechende Rechte bekommen soll, liegt derzeit im Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt. "Da sich auch hier einige Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Betreibern überschneiden, ist ein Kompetenzgerangel vorprogrammiert", sagte Teggatz dem "Handelsblatt".

Eine weitere Gefahr bei der Drohnenabwehr besteht in der Lage vieler Flughäfen, erklärt Gerd Scholl. "Am Flughafen bewegen wir uns im urbanen Umfeld", so der Experte. "Die naheliegendste Lösung, also eine Drohne durch Beschuss zu neutralisieren, ist dort keine gute Idee: Es ist schwer, die Drohne überhaupt zu treffen." Außerdem komme alles, was aus dem Himmel geschossen wird, auch auf den Boden – so steigt das Risiko möglicher Kollateralschäden.

Abschuss von Drohnen ist grundsätzlich möglich

Grundsätzlich sei ein Abschuss von Drohnen allerdings rechtlich möglich, wie die Expertin Verena Jackson von der Universität der Bundeswehr in München im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur betont. Jedoch müsse dies verhältnismäßig sein und berge zudem erhebliche Gefahren – etwa durch herabfallende Trümmerteile oder explosive Ladung und werde deshalb bisher kaum in Betracht gezogen.

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke, die sich unter anderem mit der deutschen und europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik befasst, kritisierte im "Spiegel"-Interview, dass es zwar vereinzelt auch bei der Polizei Systeme zur Abwehr gebe, aber nicht ausreichend. "Selbst an kritischer Infrastruktur wie großen Flughäfen gibt es keine oder zu wenige Abwehrmaßnahmen", sagte Franke.