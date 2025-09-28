Drohnenabwehr in Deutschland "Das ist eine neue Qualität an Bedrohung"

Von Tobias Schibilla 28.09.2025 - 11:10 Uhr

Eine per Netz abgefangene Drohne: In Deutschland gibt es derzeit eine große Debatte um die Abwehr der unbemannten Flugkörper. (Quelle: Marcus Golejewski)

In dieser Woche störten Drohnen mehrfach den Flugverkehr in Dänemark. Wie würde Deutschland in einem vergleichbaren Fall reagieren?

Die Verunsicherung in Dänemark und den verbündeten Staaten der Nato ist in dieser Woche noch größer geworden. Dänische Behörden hatten zuletzt in mehreren Nächten Drohnen in der Nähe von Flughäfen und Militärstützpunkten gesichtet: Am Montagabend musste der Flughafen von Kopenhagen für mehrere Stunden schließen. Zwei Tage später sah sich das Land mit einer multiplen Drohnenlage konfrontiert. Nahe den Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sønderborg tauchten erneut Drohnen auf, ebenso über dem Militärflugplatz Skrydstrup.

Die dänische Regierung spricht von einem "hybriden Angriff". Am Freitag verhandeln neun EU-Staaten über die Errichtung eines sogenannten "Drohnenwalls", der Europa gegen Verletzungen des Luftraums durch die unbemannten Flugobjekte schützen soll.

Illegale Drohnenflüge häufen sich in Deutschland

Deutschland ist in der Runde nicht dabei – obwohl es auch hierzulande viele Fälle von illegalen Drohnenflügen in der Nähe von Flughäfen gibt, die Teil der kritischen Infrastruktur sind. Nicht alle dieser Drohnenflüge müssen automatisch bedeuten, dass es einen Sabotageversuch gab. Trotzdem steht die wichtige Frage im Raum, wie Deutschland auf eine gezielte Störung von Drohnen reagieren könnte und würde.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) erklärte am Freitag, bislang habe sie im Jahr 2025 144 illegale Drohnenflüge in der Nähe von Flughäfen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es 113 Fälle, 2023 nur 99 illegale Drohnenflüge. Mit 35 Fällen ist der Frankfurter Airport demnach am häufigsten betroffen.

Sollte es in Deutschland zu ähnlichen Fällen wie in Dänemark kommen, haben die Behörden grundsätzlich einige Möglichkeiten, um sich gegen Drohnen zu wehren. Allerdings wird es dazu wohl trotzdem nicht kommen, da für solche Situationen aktuell der geeignete Rechtsrahmen fehlt.

Rechtliche Hindernisse bei der Drohnenabwehr

Auch die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag eigene Ziele in der Drohnenabwehr gesetzt: "Der Bund schafft die rechtlichen, technischen und finanziellen Voraussetzungen für eine wirksame Drohnendetektion und -abwehr auch durch die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern", heißt es dort.

Doch das ist nicht so einfach, sagt Gerd Scholl von der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er forscht seit Jahren zu Möglichkeiten der Drohnenabwehr in Deutschland. "Da gilt es einige juristische Hürden zu überwinden, sagt Scholl t-online.

Video | Drohnen-Alarm: Nach Kopenhagen nun auch Aalborg betroffen Player wird geladen Quelle: reuters