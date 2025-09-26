t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundesrat: Grünes Licht für Haushalt 2025

Für das laufende Jahr
Bundesrat lässt Haushalt passieren

Von dpa
26.09.2025 - 11:50 UhrLesedauer: 1 Min.
BundesratVergrößern des Bildes
Sitzung im Bundesrat: Der Haushalt für 2025 is beschlossen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)
Nach Monaten mit vorläufiger Haushaltsführung hat der Bundesrat jetzt dem Haushalt 2025 zugestimmt. Aber die Planungssicherheit währt nur für kurze Zeit.

Nun hat auch der Bundesrat grünes Licht für den Etat des Bundes für das laufende Jahr gegeben. Die Länderkammer ließ das Gesetz passieren, das bereits in der vergangenen Woche vom Bundestag beschlossen worden war.

Der Haushalt sieht Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro und neue Kredite von fast 82 Milliarden Euro im Kernhaushalt vor. Dazu kommen noch milliardenschwere Kredite aus Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur.

Planungssicherheit bis zum Jahresende

Es ist ein Etat für nur wenige Monate. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung arbeiten die Ministerien seit rund neun Monaten mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Die schränkte die finanziellen Spielräume deutlich ein. Nun gibt es Planungssicherheit – allerdings nur bis zum Jahresende. Schon in dieser Woche ging es im Bundestag weiter mit den ersten Beratungen für den Haushalt 2026.

Über zwölf Jahre hinweg sollen aus den 500 Milliarden Euro des Sondervermögens zusätzliche Investitionen gestemmt werden, etwa um Brücken und Bahnstrecken zu sanieren oder die Energieinfrastruktur auszubauen. Auch in Digitalisierung, Krankenhäuser und Wohnungsbau sollen die Gelder fließen. Teile der Milliarden gehen an die Länder, Teile in den Klima- und Transformationsfonds des Bundes.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Telekom